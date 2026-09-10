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La franquicia FARCRY vuelve a las consolas de Nintendo, con dos de los títulos más populares de la saga disponibles en Nintendo Switch 2 en primavera de 2027.

Hoy, Ubisoft ha anunciado que FARCRY 3 Classic Edition y FARCRY 3: Blood Dragon Classic Edition llegarán a Nintendo Switch 2 en primavera de 2027. La noticia, anunciada durante el Nintendo Direct de hoy, marca la vuelta de la franquicia FARCRY a las consolas de Nintendo.

FARCRY 3 Classic Edition es un legendario shooter de acción aventura de mundo abierto que pone a los jugadores en la piel de Jason Brody, un turista que tendrá que sobrevivir a la isla tropical sin ley en la que está atrapado. Los jugadores forjarán su propio camino en un mundo abierto vivo y lleno de peligros, descubrimientos y personajes memorables. En él se enfrentarán a Vaas y sus despiadados piratas, liberarán puestos de avanzada, cazarán, construirán herramientas, usarán el sigilo y librarán emocionantes combates en primera persona.

FARCRY 3: Blood Dragon Classic Edition es un shooter de acción retrofuturista independiente inspirado en las películas clásicas de ciencia ficción de los años 80, que sitúa a los jugadores en una visión del futuro cargada de neón y acción exagerada. Encarnando al cibercomando Rex “Power” Colt, los jugadores combatirán contra soldados cíborg, criaturas mutantes y Blood Dragons letales en una aventura individual cargada de estilo que convierte la fórmula FARCRY en un homenaje sin tapujos a la fantasía y la acción de la época del VHS.

Para más información, por favor, visita https://farcrygame.com/farcry-3-switch-2.