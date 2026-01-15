Nuevo modo carrera de RIDE 6 llamado RIDE Fest

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

MILESTONE PRESENTA EL RIDE FEST DESAFÍA A LAS LEYENDAS EN EL MODO CARRERA DE RIDE 6

El escenario mundial de motociclismo donde nacen las leyendas.

La aventura empieza ya, en RIDE 6.

Milestone se complace en desvelar el nuevo modo carrera de RIDE 6, presentado hoy a través de un tráiler dinámico que sumerge a los jugadores en la pasión, libertad y camaradería de un festival itinerante de motociclismo llamado RIDE Fest. El juego estará disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store el 12 de febrero de 2026, con acceso anticipado a partir del 9 de febrero de 2026.

Puedes ver el tráiler del modo carrera de RIDE 6 aquí:

El RIDE Fest sustituye el formato tradicional de campeonato por un enfoque más abierto, ofreciendo a los motoristas virtuales una libertad sin igual a través de un sistema de progresión horizontal basado en capítulos. Los aficionados pueden elegir qué eventos afrontar, desde carreras individuales y desafíos de resistencia hasta campeonatos y contrarreloj, todos organizados en áreas temáticas según criterios como categoría de moto, fabricante, tipo de circuito, condiciones meteorológicas o campeones legendarios.

Esta última es una de las mayores novedades de RIDE 6, ya que el juego contará con 10 leyendas reales del motociclismo. Actuando como jefes finales de capítulos dedicados, iconos como Troy Bayliss, Casey Stoner y James Toseland pondrán a prueba las habilidades de los jugadores en sus propias especialidades. Por ejemplo, Niccolò Canepa, Peter Hickman e Ian Hutchinson desafiarán la resistencia y la precisión, mientras que Tyler O’Hara lleva al circuito su experiencia inigualable en Baggers, convirtiendo cada vuelta en un espectáculo de potencia y control. De nuevo, la leyenda callejera Guy Martin llevará a sus aspirantes al límite en sus carreras en carretera, mientras que Thomas Chareyre y Skyler Howes encarnan el espíritu salvaje de las Motarda y las carreras todoterreno. Enfrentarse a estas leyendas desbloquea recompensas exclusivas, incluyendo sus motos y equipamiento característicos, pero primero, los pilotos tendrán que construir su reputación dentro del festival acumulando suficientes Puntos de Fama a lo largo de su carrera. Acumular Puntos de Fama también será clave para desbloquear nuevos eventos, ampliando gradualmente los desafíos en cada capítulo.

El paddock del RIDE Fest, que aparece en el tráiler, es el menú principal, un área dede donde los jugadores pueden gestionar todas las actividades relacionadas con el juego. Aquí pueden relajarse con los demás pilotos, mejorar sus motos con la ayuda de su equipo mecánico, visitar la tienda y personalizar su estilo usando los editores de motos, cascos y monos de carrera. Acompañando a los participantes en el recorrido está el DJ oficial del Festival, cuya música envolverá el ambiente de toda la experiencia, presentando cada capítulo con secuencias dedicadas.

Diseñado como una celebración de la propia carrera, el RIDE Fest llevará a los fans a una comunidad global de motoristas, compitiendo en algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, tanto en circuitos reales como ficticios. Además, RIDE 6 introduce las categorías Maxi Enduro y Bagger, junto con circuitos todoterreno, aportando nuevas dimensiones a la experiencia de competición.

Cabe destacar que, para dominar toda la variedad que RIDE 6 tiene preparada, el estudio con sede en Milán ha introducido un nuevo sistema de doble física que ofrece a los jugadores la oportunidad de elegir entre la experiencia Pro y la Arcade, adaptando la jugabilidad al nivel de realismo o diversión que prefiere cada jugador, preservando siempre un núcleo sólido de simulación.

RIDE 6 se lanza el 12 de febrero de 2026 en PC, PlayStation®5 y Xbox Series X|S, con acceso anticipado disponible a partir del 9 de febrero de 2026.