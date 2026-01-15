Razer Iskur V2 NewGen la nueva silla gaming insignia de Razer

Compartir Facebook

RAZER ISKUR V2 NEWGEN: DISEÑADA PARA LA ERGONOMÍA, CREADA PARA LA COMODIDAD

La nueva silla gaming insignia de Razer, la Razer Iskur V2 NewGen, está diseñada para redefinir el rendimiento ergonómico y la comodidad de los gamers. Diseñado para abordar dos desafíos críticos para los jugadores: la acumulación de calor y estar sentado durante mucho tiempo en malas posiciones, el Razer Iskur V2 NewGen respira con el jugador, asegurando que se mantenga más fresco, se siente mejor y juegue por más tiempo.

Representando un gran avance en la comodidad de los juegos, Iskur V2 NewGen combina un sistema de soporte lumbar adaptable y ajustable con materiales diseñados para un enfriamiento rápido, brindando una transpirabilidad superior en comparación con las sillas tradicionales.

LA SIGUIENTE EVOLUCIÓN EN ERGONOMÍA

La silla Razer Iskur V2 NewGen está repleta de características líderes en la industria diseñadas para ayudar a los jugadores en todas las posiciones:

El primer Sistema de Soporte lumbar Razer HyperFlex™ del mundo

Un sistema de respaldo dinámico y totalmente ajustable que se mueve con el jugador. El diseño patentado giratorio de 360° se ajusta hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, siguiendo los cambios de postura para una cobertura y comodidad inigualables.

Cuero Razer Gen-2 EPU con tecnología CoolTouch™

Manténgase fresco durante las sesiones maratonianas. El material de la silla ofrece una alta efusividad térmica, manteniéndola fresca al tacto durante horas de juego. Además, es 13 veces más resistente que el cuero PU estándar, ofreciendo una sensación premium y un rendimiento duradero.

Cojín de asiente de espuma curada en frío de doble densidad:

Diseñado para una óptima disipación del calor y alivio de presión. Su estructura canaliza el calor de manera eficiente, mientras que la espuma de doble densidad equilibra la comodidad lujosa con un soporte firme para jugar durante todo el día.

Elige de entre 4 combinaciones de colores para combiner con cualquier zona de juego: negro/verde, negro, rosa (Quartz) y Gris claro.

AMPLIANDO LA GAMA

El cuero Razer Gen-2 EPU con tecnología CoolTouch™ ahora se incluye en la silla Razer Iskur V2 X, extendiendo la innovación avanzada en refrigeración a aún más jugadores. Disponible en negro/verde, negro y cuarzo, el Razer Iskur V2 X NewGen ofrece comodidad y estilo en cada zona de juego.

Para más información, visite la web razer.com/gaming-chairs/razer-iskur-v2-newgen.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Iskur V2 NewGen

639.99€ PVP Recomendado

Disponible para reservar en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas autorizadas.

Razer Iskur V2 X NewGen

369.99€ PVP Recomendado

Disponible para reservar en Razer.com, tiendas RazerStores y tiendas autorizadas