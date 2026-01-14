Compartir Facebook

LG ANUNCIA EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA MANDOS “DISEÑADOS PARA EL PORTAL LG GAMING”

LG y Razer presentarán el primer mando del mundo con Bluetooth® de latencia ultrabaja en CES 2026, un nuevo referente en rendimiento de juegos en la nube

LG Electronics (LG) y Razer™, la marca líder mundial en estilo de vida para jugadores, anunciaron hoy en CES 2026 el Razer Wolverine V3 Bluetooth® para televisores inteligentes LG. Este producto es el primer mando certificado en el nuevo programa de certificación “Designed for LG Gaming Portal” y también es el mando gaming más rápido del mundo.

Este nuevo mando gaming representa un gran avance en el rendimiento de los juegos en la nube y es el primero del mundo en adoptar Bluetooth® de latencia ultrabaja, controles de TV integrados y funciones de nivel profesional para brindar una experiencia de juego inalámbrica perfecta en televisores LG webOS con latencia ultrabaja y control preciso, respaldado por un increíble tiempo de respuesta de menos de 3 ms.

«Diseñado para LG Gaming Portal» es un programa recién lanzado por LG Electronics que busca crear una experiencia de juego óptima para quienes utilizan dispositivos como mandos, ofreciendo una latencia, conectividad e interoperabilidad mejoradas entre los mandos y la experiencia de juego de LG Gaming Portal.

Los televisores LG han sido reconocidos como unos de los mejores para gaming, y los modelos OLED 2025 de la compañía son los primeros del mundo en ofrecer compatibilidad con juegos en la nube de alta gama 4K HDR de 120 Hz a través de GeForce Now.

«Nos enorgullece presentar Wolverine V3 Bluetooth® como el primer mando certificado para LG Gaming Portal«, declaró Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS de LG Media Entertainment Solution Company. «El nuevo mando permitirá a los jugadores aprovechar su rápida respuesta y su control decisivo para seguir el ritmo de la acción trepidante y convertirla en una gran victoria en LG Gaming Portal«.