Resident Evil Village destaca entre las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus para enero 2026

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation Plus Premium.

Catálogo de juegos (Extra – Premium)

A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 20 de enero estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 8 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:

Resident Evil Village para PS4® / PS5®: Es la octava entrega de la saga de terror y supervivencia, Resident Evil. En esta nueva historia, ambientada unos años después de los acontecimientos de Resident Evil 7: Biohazard, Ethan Winters y su esposa Mia viven en un lugar tranquilo lejos de las pesadillas del pasado. Sin embargo, cuando parecía que habían empezado a reconstruir sus vidas, la tragedia vuelve a caer sobre ellos debiendo resolver enigmas y escapar de los horrores.

para PS4® / PS5®: Es la octava entrega de la saga de terror y supervivencia, Resident Evil. En esta nueva historia, ambientada unos años después de los acontecimientos de Resident Evil 7: Biohazard, Ethan Winters y su esposa Mia viven en un lugar tranquilo lejos de las pesadillas del pasado. Sin embargo, cuando parecía que habían empezado a reconstruir sus vidas, la tragedia vuelve a caer sobre ellos debiendo resolver enigmas y escapar de los horrores. Like a Dragon: Infinte Wealth para PS4® / PS5®: Es un RPG, que continúa la historia principal de la saga Yakuza, centrado en dos heroicos dragones que se embarcan en una aventura que les lleva desde Japón hasta Honolulu, Hawái, en busca de la madre biológica de Kasuga, enfrentándose a conspiraciones y conflictos personales en el camino. El jugador podrá explorar la tropical capital hawaiana y las familiares calles del distrito tokiota de Kamurocho, pelear con rivales de bandas locales en combates de estilo RPG híbrido mejorados y disfrutar de la característica abundancia de actividades secundarias de Like A Dragon.

para PS4® / PS5®: Es un RPG, que continúa la historia principal de la saga Yakuza, centrado en dos heroicos dragones que se embarcan en una aventura que les lleva desde Japón hasta Honolulu, Hawái, en busca de la madre biológica de Kasuga, enfrentándose a conspiraciones y conflictos personales en el camino. El jugador podrá explorar la tropical capital hawaiana y las familiares calles del distrito tokiota de Kamurocho, pelear con rivales de bandas locales en combates de estilo RPG híbrido mejorados y disfrutar de la característica abundancia de actividades secundarias de Like A Dragon. Expeditions: A MudRunner Game para PS4® / PS5®: Es un simulador de vehículos todoterreno y exploración ambientado en entornos naturales amplios, donde el jugador liderará misiones de investigación científica a bordo de diversos vehículos todoterreno por caminos traicioneros empleando tecnologías y herramientas avanzadas para superar cualquier obstáculo en desiertos, bosques y montañas, mientras se adapta a los desafíos de la naturaleza y desentraña los misterios de tierras ignotas en solitario o con otros jugadores.

para PS4® / PS5®: Es un simulador de vehículos todoterreno y exploración ambientado en entornos naturales amplios, donde el jugador liderará misiones de investigación científica a bordo de diversos vehículos todoterreno por caminos traicioneros empleando tecnologías y herramientas avanzadas para superar cualquier obstáculo en desiertos, bosques y montañas, mientras se adapta a los desafíos de la naturaleza y desentraña los misterios de tierras ignotas en solitario o con otros jugadores. A Quiet Place: The Road Ahead para PS5®: Es un juego de terror y aventura para un jugador inspirado en la famosa franquicia cinematográfica que narra una historia única de supervivencia tras una invasión de letales criaturas. En este spin-off, el jugador experimentará el viaje externo e interno de una joven que deberá resistir a un apocalipsis terrible en medio de conflictos familiares, todo mientras combate sus propios miedos.

para PS5®: Es un juego de terror y aventura para un jugador inspirado en la famosa franquicia cinematográfica que narra una historia única de supervivencia tras una invasión de letales criaturas. En este spin-off, el jugador experimentará el viaje externo e interno de una joven que deberá resistir a un apocalipsis terrible en medio de conflictos familiares, todo mientras combate sus propios miedos. Darkest Dungeon II para PS4® / PS5®: Es un título roguelike, secuela del aclamado Darkest Dungeon, centrado en la gestión de un grupo de aventureros mientras viajan por un mundo oscuro y peligroso, donde la tensión psicológica y las decisiones difíciles son tan letales como los enemigos. Los jugadores deberán enfrentarse a horrores, gestionar a sus héroes y tomar decisiones estratégicas que afectan tanto a la supervivencia como al rumbo narrativo de la expedición para evitar el apocalipsis.

Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium en el mes de enero:

A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 20 de enero. Estos títulos son: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sayonara Wild Hearts, SD Gundam Battle Alliance, Monopoly Plus.

Catálogo de clásicos (Premium)

A continuación se muestra el nuevo título que llegará este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium:

Ridge Racer para PS4® / PS5® de PS1®.

Más información en el Blog PlayStation®.