High On Life 2 se lanza en Nintendo Switch 2

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

HIGH ON LIFE 2 SE LANZARÁ EN NINTENDO SWITCH 2

High On Life 2 llega a Nintendo Switch 2. Además, contará con edición física, porque… ¿para qué conformarse con una copia digital cuando puedes admirar eternamente el asombroso trabajo de un clásico de la comedia en tu estantería? Ya puedes hacerte con ella en Amazon.

Squanch Games anuncia nuevas plataformas disponibles antes del debut de la secuela, el próximo 13 de febrero.

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS. Con solo 31 días para el lanzamiento oficial de High On Life 2, Squanch Games se complace en anunciar que la esperada secuela estará disponible en Nintendo Switch 2. Esta continuación del exitoso juego de acción y aventuras High On Life se suma así a las plataformas Xbox (incluido en Game Pass Ultimate), PlayStation y PC.

El anuncio llega acompañado de una edición física para la plataforma, cuyas reservas ya pueden realizarse desde hoy mismo a través de Amazon y GameStop. Como alternativa, los amantes del formato físico podrán hacerse con High On Life 2 para Switch 2 cuando llegue a tiendas de todo el mundo el 20 de abril. Fácil de recordar. 4/20: Get High (On Life).

Además del port desarrollado gracias a la colaboración entre Squanch Games y Turn Me Up Games, High On Life 2 también debutará en la Nintendo eShop en esta señalada fecha.

El High On Life original logró reunir una base global de más de 23 millones de jugadores desde su lanzamiento inicial en 2022. Este FPS de comedia alcanzó el número 1 en ventas en Steam, se convirtió en el mayor lanzamiento de Xbox Game Pass en 2022, el mayor estreno de un título third party en la historia de Game Pass y el mayor lanzamiento individual para un juego para un solo jugador dentro del servicio.

Con High On Life 2 a solo unos días de llegar a las pantallas de todo el mundo, los jugadores podrán prepararse para formar equipo con un amplio arsenal de armas alienígenas parlantes mientras recorren el espacio sobre una tabla para descubrir y derrotar una conspiración galáctica.

SOBRE HIGH ON LIFE

La humanidad está amenazada por un cártel alienígena que quiere utilizarla como droga. Depende de ti rescatar y aliarte con carismáticas armas parlantes, acabar con Garmantuous y su banda, ¡y salvar el mundo!

SOBRE HIGH ON LIFE 2

¡Una conspiración intergaláctica amenaza el destino de la humanidad! Forma equipo con un variado elenco de armas alienígenas parlantes mientras disparas, apuñalas y patinas por exóticos escenarios para derrotar a los villanos y salvar a tu especie favorita (los humanos).

https://squanchgames.com/