MundoAnimalia cierra 2025 como referente en venta y adopción legal de mascotas y proyecta un crecimiento del 25% en 2026

La plataforma del grupo Pet Media Group rechazó el 95% de solicitudes de anunciantes en 2025 por incumplimiento normativo y bloqueó más de 2.000 anuncios ilegales de perros, posicionándose como el marketplace que profesionaliza un sector tradicionalmente opaco

MundoAnimalia, la plataforma especializada en la compraventa y adopción responsable de mascotas de Pet Media Group, cierra 2025 consolidando su modelo de negocio basado en verificación, trazabilidad y cumplimiento normativo… Con más de 400 criadores activos de perros, frente a los 100 de 2022, y con más de 700 participantes a lo largo del año incluyendo criadores de menor tamaño con actividad puntual, la compañía se posiciona como el único player del sector que prioriza la calidad sobre el volumen en un contexto donde más del 70% de los anuncios en plataformas generalistas utilizan números de licencia falsos o inventados.

La proyección para 2026 es alcanzar los 500 criadores activos, una cifra que aún contrasta con los más de 2.000 criadores con licencia que operan solo en Reino Unido, evidenciando tanto el potencial de crecimiento del mercado español como su fragmentación actual.

«Nuestro objetivo no es ser la plataforma con más anuncios, sino el espacio donde criadores legales y usuarios se encuentran con garantías reales. En un mercado donde las plataformas generalistas actúan involuntariamente como refugio para importadores ilegales y criaderos clandestinos, nosotros apostamos por crecer con criterios estrictos,» afirma Óscar Pasarín, portavoz de MundoAnimalia en España.

En 2025, la plataforma tuvo 280.000 visitantes mensual, alcanzó 1.600 usuarios activos mensuales (112% de crecimiento vs. 2024) y registró un 27% de incremento en actividad dentro de la plataforma. De cara a 2026, MundoAnimalia proyecta un crecimiento del 25% en usuarios activos, impulsado por dos factores clave: el endurecimiento progresivo de sanciones contra actores ilegales y la concienciación creciente de compradores que buscan garantías.

A diferencia de competidores generalistas o redes sociales donde la venta de mascotas carece de verificación, MundoAnimalia aplicó en 2025 un filtro de acceso que rechazó el 95% de las solicitudes de nuevos vendedores por no disponer de Núcleo Zoológico (NZ) válido. Este proceso preventivo bloqueó más de 2.000 anuncios ilegales de perros antes de su publicación.

Vacío regulatorio como catalizador y apuesta por la adopción

Ante la previsión de que el Registro Nacional de Criadores no esté plenamente operativo hasta entrado el 2026, MundoAnimalia ha desarrollado procesos propios de verificación mediante registros autonómicos y el buscador REGA nacional. La plataforma cuenta con un equipo especializado de moderación que revisa diariamente perfiles de alto riesgo y colabora activamente con SEPRONA cuando es necesario. El endurecimiento regulatorio previsto para 2026, con incremento de inspecciones y sanciones, representa una oportunidad de mercado para la compañía, que espera captar tanto a criadores profesionales que buscan proteger su reputación como a compradores que priorizan la transparencia.

Como parte de su estrategia 2026, MundoAnimalia reforzará su sección de adopción con el objetivo de colaborar con protectoras y refugios. La plataforma limitará el coste máximo de adopción a 300 euros y verificará individualmente cada anunciante para evitar ventas encubiertas ,práctica detectada por datos internos de la compañía en otras plataformas. «El ‘match’ entre animal y familia es más importante que la transacción. Por eso introducimos herramientas como el Formulario de Solicitud para Compradores, que permite a criadores conocer el perfil de familias interesadas y reduce compras impulsivas,» explica Pasarín.

La hoja de ruta 2026 incluye también el lanzamiento de un programa de «Criadores Certificados» que distinga a profesionales que superan estándares legales mínimos en socialización, pruebas de salud y seguimiento post-adopción, así como la implementación de un sistema de valoraciones para hacer más transparente el buen hacer de los criadores.