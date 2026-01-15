Compartir Facebook

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon ya está disponible. La esperada nueva entrega de Calvard Arc ya está disponible para Switch 2, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

Madrid, 15 de enero de 2026.- NIS America, Inc. se enorgullece de anunciar el lanzamiento de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC (Steam, Epic Games Store y GOG) con motivo del 20.º aniversario de la serie. ¡Esto significa que, por primera vez, Occidente se pone al día con los juegos de Trails!

Mira el tráiler de lanzamiento

Van Arkride y los miembros de Arkride Solutions están de vuelta, ¡y esta vez está en juego el futuro de todo el continente de Zemuria! El pueblo de Zemuria espera con gran expectación el lanzamiento de la primera incursión de la humanidad en el espacio. Una repentina invitación de Marduk para cooperar en un ejercicio de entrenamiento de alta tecnología pone a Van, al caballero ceniciento Rean Schwarzer y al padre Kevin Graham en rumbo de colisión con los secretos más recónditos de Zemuria. Sus caminos pueden divergir, pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿qué hay más allá del horizonte?

● Todos los caminos conducen aquí: ¡Las tramas de toda Zemuria se entrelazan más que nunca, ahora que la serie Trails entra en su capítulo final!

● Jugabilidad evolucionada: ¡Las nuevas mecánicas de juego, como los comandos de fragmentos, el despertar y el Z.O.C. que congela el tiempo, te ofrecen una cantidad sin precedentes de opciones tanto en las batallas de campo como en las de mando!

● Equipos de ensueño: ¡Reúne aliados de todo Calvard y más allá y pon fin a las maquinaciones de Ouroboros en Grim Garten, una mazmorra a la que puedes enfrentarte con tu propio grupo personalizado! The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon Edición limitada exclusiva de la tienda online de NIS, que incluye una copia de la edición Deluxe de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon para Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch, un libro de arte, una minibanda sonora original, una SteelBook y un reloj acrílico “Grim Timekeeper”, todo ello contenido en una caja de coleccionista, también disponible a partir de hoy.

Información del título

● Título: The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

● Fecha de lanzamiento: 15 de enero de 2026

● Platformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, PC

● Género: RPG

● Jugadores: 1

● Idioma de texto: Inglés

● Idioma de audio: Inglés, Japonés

● PEGI: 16

● Publisher: NIS America, Inc.

● Desarrolladores: Nihon Falcom Corporation

Sobre Nihon Falcom Corporation: Nihon Falcom es una empresa desarrolladora de videojuegos fundada en 1981 que ha creado numero.