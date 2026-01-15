Electronic Arts Inc. anuncia hoy oficialmente los Equipos del año de EA SPORTS FC masculino y femenino, así como los nuevos Capitanes TOTY

EA SPORTS FC REVELA EL EQUIPO DEL AÑO 2025: LOS FANS CORONAN A LA ÉLITE DEL FÚTBOL EN LOS TOTY

La comunidad de EA SPORTS FC celebra los equipos del año masculino y femenino (TOTY), con Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y Lucy Bronze, referente del Chelsea, nombrados primeros Capitanes TOTY de la historia

Basados en los millones de votos de la comunidad de EA SPORTS FC, los TOTY siguen siendo la plataforma en la que los aficionados al fútbol de todo el mundo pueden expresar su opinión, reforzando el compromiso de EA SPORTS FC con su comunidad y con los fans del fútbol a nivel global.

EA SPORTS FC TOTY Femenino EA SPORTS FC TOTY Masculino Porteras y Defensas Christine Endler – OL Lyon y Chile

Lucy Bronze – Chelsea e Inglaterra

Millie Bright – Chelsea e Inglaterra

Leah Williamson – Arsenal e Inglaterra

Selma Bacha – OL Lyon y Francia Porteros y Defensas Gianluigi Donnarumma – Manchester City e Italia

Jules Koundé – FC Barcelona y Francia

William Saliba – Arsenal y Francia

Virgil van Dijk – Liverpool y Países Bajos

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain y Portugal Mediocentros Aitana Bonmatí – FC Barcelona y España

Mariona Caldentey – Arsenal y España

Alexia Putellas – FC Barcelona y España Mediocentros Pedri – FC Barcelona y España

Declan Rice – Arsenal e Inglaterra

Vitinha – Paris Saint-Germain y Portugal Delanteras Clàudia Pina – FC Barcelona y España

Ewa Pajor – FC Barcelona y Polonia

Alessia Russo – Arsenal e Inglaterra Delanteros Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain y Francia

Erling Haaland – Manchester City y Noruega

Kylian Mbappé – Real Madrid y Francia

Lucy Bronze, defensa del Chelsea y la selección inglesa, y Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y de Francia, han sido nombrados los primeros Capitanes TOTY de EA SPORTS FC, en reconocimiento a su contribución trascendental al fútbol mundial a lo largo de 2025.

“El Team of the Year es una celebración tanto de la excelencia futbolística como de la pasión de los aficionados”, afirmó Jeff Sharma, vicepresidente de Estrategia de Franquicia y Marketing de EA SPORTS FC. “Los Team of the Year masculino y femenino de este año, así como los Capitanes TOTY, rinden homenaje a esos jugadores con los que los fans disfrutan siempre: los que cambian partidos, lideran equipos y definen épocas. Poniendo la votación en manos de los aficionados, este premio se sitúa en el punto exacto donde se cruzan fútbol y fandom, y ahí es donde EA SPORTS FC se siente más fuerte”.

Ya disponible en el juego

El Club es tuyo con el Team of the Year de este año. Los ítems del TOTY estarán disponibles en EA SPORTS FC 26 para consola y PC, en la Companion App y en EA SPORTS FC Mobile.

Los TOTY traen también de vuelta los ítems TOTY Honourable Mentions, que reconocen a la élite de 2025 que se quedó a las puertas del XI final, así como los TOTY Icons, ítems especiales dentro del juego que conmemoran las carreras legendarias de las grandes figuras de la historia del fútbol.

Los jugadores que iniciaron sesión en EA SPORTS FC 26 Ultimate Team entre el 12 de diciembre y el 12 de enero recibirán una mejora especial para su Classic XI Hero, que se transformará en Héroe Mención Honorable de TOTY.

La votación para el jugador/a número 12 del Team of the Year masculino y femenino se abre el 17 de enero a las 19:00h y se cierra el 20 de enero a las 18:59. Los fans podrán votar a través de EA SPORTS FC 26 en consola o PC, así como desde la Companion App.

Los atacantes, centrocampistas, defensas y porteros TOTY aparecerán en el pool de ítems de EA SPORTS FC 26 Ultimate Team de forma progresiva en las siguientes fechas:

TOTY Delanteros – 16–18 de enero

TOTY Centrocampistas – 18–20 de enero

TOTY Defensas + Portero – 20–22 de enero

Todos los ítems TOTY, junto con los Jugadores/as número 12 y las Honourable Mentions, estarán disponibles en el pool de Ultimate Team en las siguientes fechas:

TOTY ICONOS Equipo 1 – 16–20 de enero

TOTY Iconos Equipo 2 – 20–23 de enero

TOTY XI completo – 22–30 de enero

TOTY Menciones honorables y Jugadores/as número 12 – 23–30 de enero

Los ítems TOTY incluyen:

XI Final Masculino

XI Final Femenino

Capitán del Año Masculino

Capitana del Año Femenino

Jugador nº12 Masculino

Jugadora nº12 Femenina

Menciones honorables Masculinos

Menciones honorable Femeninos

TOTY Icons

Para los jugadores de EA SPORTS FC™ Mobile, los nominados al TOTY masculino estarán disponibles en el juego a partir del 15 de enero, coincidiendo con el inicio de un evento especial. El evento TOTY continuará con actualizaciones semanales hasta llegar al Ultimate Team of the Year (UTOTY) el 5 de febrero, seguido de las Honourable Mentions el 12 de febrero, y concluirá el 26 de febrero.

La EA SPORTS FC™ 26 TOTY Edition ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch™ y Nintendo Switch™ 2. Esta edición incluye un equipo completo de nominados TOTY, un sobre intransferible Gold Team of the Year Nominees Starting XI, tres Player Picks de destacados de 2025 y 5.000 puntos de temporada para el FC Season Pass.

