RAZER AIKIT:LA SOLUCIÓN DE CÓDIGO ABIERTO PARA DESARROLLO LOCAL DE LLM

Razer presenta en CES 2026 Razer AIKit, una solución de cófigo abierto para desarrollo local de LLM para flujos de trabajo más rápidos

Razer AIKit es una plataforma de código abierto que simplifica todo el ciclo de vida del desarrollo de la IA. Configura automáticamente GPU, forma clústeres y optimiza la configuración para la inferencia y el ajuste de LLM local, brindando rendimiento de nivel de nube con menor latencia y control local total.

Diseñado para investigadores y desarrolladores de IA, AIKit permite flujos de trabajo rápidos, seguros y rentables con un único comando de inicio.

Acelera el Desarrollo de la IA sin la nube

Descubrimiento automático de GPU y formación de clusteres: – Detecta GPUs compatibles y crea clústeres optimizados, lo que permite a los equipos escalar modelos sin orquestación manual.

Integración perfecta del hardware Razer – Optimizada para portátiles, GPUs externas y estaciones de trabajo compatibles con Razer AI; diseñado para aprovechar el hardware de IA de alto rendimiento de Razer.

Código Abierto y Compatible – Disponible en GitHub con soporte de ingeniería continuo de Razer y la comunidad de desarrolladores.

Para más información, visite razer.ai/AIKit.