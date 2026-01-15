Wikipedia celebra su 25 aniversario con un homenaje a sus editores y una gran fiesta virtual global

Wikipedia, la mayor enciclopedia colaborativa de la historia de Internet, cumple 25 años desde la publicación de su primera página y lo celebra con una iniciativa que pone el foco en el verdadero motor del proyecto: sus editores. Para conmemorar este aniversario, la plataforma ha lanzado una miniserie audiovisual dedicada a algunos de sus colaboradores más destacados y ha organizado, además, una “fiesta virtual” abierta a usuarios de todo el mundo.

El 15 de enero de 2001 marcó un antes y un después en el acceso al conocimiento. Aquel día se publicaron las primeras cuatro entradas de Wikipedia: su página de inicio, el propio artículo sobre Wikipedia, el concepto de filosofía y el artículo dedicado a Estados Unidos. En apenas cuatro días, el proyecto ya contaba con cien páginas y comenzaba una expansión que, 25 años después, ha superado todas las previsiones iniciales.

De cuatro artículos a más de 65 millones

En la actualidad, Wikipedia alberga más de 65 millones de artículos en cientos de idiomas y registra alrededor de 15.000 millones de visualizaciones mensuales, procedentes de más de 1.500 millones de dispositivos únicos, según datos facilitados por la propia plataforma. Estas cifras consolidan a Wikipedia como una de las webs más visitadas del mundo y una de las principales fuentes de información para millones de personas.

Lejos de ser un proyecto estático, Wikipedia ha evolucionado constantemente en estos 25 años, adaptándose a los cambios tecnológicos, al crecimiento de Internet y a los nuevos hábitos de consumo de información. Todo ello sin perder su esencia: una enciclopedia libre, colaborativa y construida por voluntarios.

Un aniversario centrado en las personas

Con motivo de este cuarto de siglo de historia, la Wikimedia Foundation, la organización sin ánimo de lucro que respalda Wikipedia y gestiona también su archivo audiovisual y otros proyectos hermanos, ha querido poner el acento en el componente humano que sostiene la enciclopedia.

Para ello, ha producido una miniserie de vídeos dedicada a ocho editores destacados de Wikipedia, con el objetivo de dar visibilidad a quienes, de forma altruista, dedican tiempo y conocimiento a mantener y mejorar los contenidos del portal.

Esta iniciativa busca “poner cara” a una comunidad que, en muchas ocasiones, permanece en el anonimato, y reivindicar el valor del trabajo humano en un momento en el que la inteligencia artificial está ganando peso en la generación y difusión de información.

Editores que marcan la diferencia

Entre los protagonistas de esta serie se encuentra Netha, una doctora india que desempeñó un papel clave durante la pandemia del covid-19. Su labor como editora se centró en combatir la desinformación relacionada con la crisis sanitaria, revisando y actualizando artículos críticos en un momento en el que la demanda de información fiable era más alta que nunca.

Otro de los rostros destacados es el de Joanne, responsable de crear la página dedicada a Eloise Butler, la impulsora del primer jardín público de flores silvestres en Estados Unidos. Gracias a su trabajo, una figura histórica poco conocida ganó visibilidad y reconocimiento dentro de la enciclopedia.

También aparece Gabe, editor comprometido con garantizar una representación adecuada de figuras históricas negras, contribuyendo a corregir desequilibrios históricos y a ampliar la diversidad de contenidos disponibles en Wikipedia.

Estos ejemplos ilustran la variedad de perfiles que conforman la comunidad de editores: profesionales de distintos ámbitos, aficionados, investigadores y personas comprometidas con la difusión del conocimiento libre.

El lado humano frente a la inteligencia artificial

La elección de centrar la celebración en los editores no es casual. En un contexto marcado por la irrupción de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar textos de forma automática, Wikipedia reivindica su modelo basado en la colaboración humana, la revisión constante y el consenso.

Aunque la plataforma no es ajena a los avances tecnológicos, su filosofía sigue apostando por el criterio humano como garante de la calidad, la neutralidad y la fiabilidad de los contenidos. La miniserie pretende subrayar precisamente ese valor diferencial frente a otros sistemas de generación de información.

Una cápsula del tiempo digital

Como parte de las celebraciones, Wikimedia ha lanzado también una “cápsula del tiempo digital”, un proyecto que recopila momentos clave de la historia de Wikipedia y reflexiona sobre su impacto a lo largo de estos 25 años.

Entre los contenidos incluidos destaca una grabación del fundador de la enciclopedia, Jimmy Wales, en la que repasa los orígenes del proyecto y su evolución desde una idea experimental hasta convertirse en un referente global del conocimiento libre.

La cápsula rememora también episodios históricos que pusieron a prueba la infraestructura de Wikipedia, como el colapso de sus servidores en 2009 tras el fallecimiento de Michael Jackson, cuando millones de usuarios acudieron simultáneamente al portal para informarse sobre la noticia.

25 años de retos y transformación

A lo largo de su historia, Wikipedia ha tenido que enfrentarse a numerosos desafíos: desde problemas técnicos derivados de su crecimiento exponencial hasta debates sobre la neutralidad de los contenidos, el vandalismo o la fiabilidad de las fuentes.

Sin embargo, la plataforma ha sabido responder a estos retos mediante la creación de normas internas, sistemas de moderación y una comunidad activa que vela por el cumplimiento de sus principios fundacionales.

El aniversario llega en un momento especialmente significativo, en el que la veracidad de la información y la lucha contra la desinformación se han convertido en cuestiones centrales del debate público.

Una “fiesta virtual” para todo el mundo

Como broche final a las celebraciones, Wikipedia ha organizado una “fiesta virtual” abierta a usuarios de todo el planeta. El evento está concebido como un encuentro dinámico y participativo en el que se repasarán curiosidades sobre la plataforma y su evolución a lo largo de estos 25 años.

La fiesta incluirá música en directo creada a partir de contenidos de Wikimedia y Wikipedia, así como la participación de invitados especiales y “cameos inesperados” que aportarán un toque lúdico al evento.

Además, los asistentes podrán participar en un juego tipo trivial, diseñado para poner a prueba sus conocimientos sobre la historia y el funcionamiento de Wikipedia. Los ganadores recibirán premios conmemorativos del aniversario.

Un evento breve y multilingüe

La celebración virtual tendrá lugar a las 17:00 horas y contará con una duración aproximada de 15 minutos, un formato breve pensado para llegar al mayor número posible de usuarios.

El evento se retransmitirá en directo en seis idiomas —árabe, chino, francés, inglés, portugués y español— a través de la web de Wikimedia, y también en el canal de YouTube de Wikipedia, aunque en este caso únicamente en inglés.

Este enfoque multilingüe refleja uno de los pilares fundamentales de Wikipedia: su vocación global y su compromiso con la diversidad lingüística.

Un referente del conocimiento libre

Tras 25 años de historia, Wikipedia se mantiene como uno de los proyectos colaborativos más ambiciosos y exitosos de Internet. Su modelo, basado en la participación voluntaria y el acceso libre al conocimiento, ha influido en numerosas iniciativas posteriores y sigue siendo objeto de estudio en ámbitos académicos y tecnológicos.

El aniversario no solo sirve para celebrar el pasado, sino también para reflexionar sobre el futuro de la enciclopedia en un entorno digital en constante cambio. Con iniciativas como la miniserie dedicada a sus editores, la cápsula del tiempo digital y la fiesta virtual, Wikipedia reafirma su compromiso con la comunidad que la ha hecho posible y con los valores que la han definido desde sus inicios.

Un cuarto de siglo después de aquellas primeras cuatro páginas publicadas en enero de 2001, Wikipedia continúa creciendo, evolucionando y demostrando que el conocimiento compartido sigue siendo una de las herramientas más poderosas para conectar a personas de todo el mundo.