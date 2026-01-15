Compartir Facebook

OPPO y Google Cloud refuerzan su colaboración estratégica para un AIOS más inteligente y seguro

La inteligencia artificial (IA) está transformando los smartphones, convirtiéndolos en asistentes personales inteligentes. En este contexto, OPPO ha presentado su visión para la próxima generación de su sistema operativo impulsado por IA (AIOS). Durante la reciente Google Cloud Export Summit en Pekín, la compañía compartió su hoja de ruta estratégica, desarrollada junto a Google Cloud, basada en los principios de “simbiosis de memoria” y “protección de la privacidad”, con el objetivo de liderar el sector hacia un futuro plenamente inteligente y nativo, donde la tecnología sea intuitiva, segura y personalizada.

“La esencia de la inteligencia artificial es comprender al usuario. Junto con Google Cloud, estamos transformando OPPO AI en un verdadero compañero inteligente y personalizado, capaz de entender, anticiparse y asistir a los usuarios de manera potente pero intuitiva”, afirmó Haonan Lu, responsable de algoritmos de modelos a gran escala en OPPO. Destacó que un AIOS significativo va más allá de las funciones individuales: su verdadero valor radica en adaptarse de manera fundamental a las necesidades de cada persona, convirtiéndose en un compañero inteligente fiable y profundamente personalizado.

IA a nivel de sistema: resolviendo los retos de información de los usuarios

A pesar de la creciente variedad de funciones de IA en los dispositivos móviles, los usuarios siguen enfrentándose a tres desafíos fundamentales: retener, localizar y anticipar información. OPPO los aborda con su AIOS de nueva generación, integrando la memoria como una capa fundamental del sistema.

Para mejorar la retención de información, OPPO ha lanzado a nivel global AI Mind Space, que actúa como el “segundo cerebro” del sistema, organizando información proveniente de texto, imágenes e interacciones por voz.

Desarrollado junto a Google Gemini, AI Mind Space busca ofrecer respuestas personalizadas basadas en los recuerdos almacenados en los dispositivos OPPO. Para facilitar la recuperación de información, OPPO y Google Cloud también han potenciado AI Search, con un entendimiento del lenguaje natural más avanzado, permitiendo a los usuarios buscar en todas las aplicaciones de manera fluida utilizando un lenguaje cotidiano.

Para anticipar las necesidades del usuario, AI Suggest combina el contexto en tiempo real del dispositivo con los datos de memoria para crear un perfil dinámico, permitiendo recomendaciones proactivas y oportunas.

Estas tres funciones están interconectadas mediante medidas de privacidad integrales y el almacenamiento de memoria de AI Mind Space. AI Search utiliza los datos almacenados para realizar búsquedas personalizadas en la memoria local, mientras que AI Suggest genera recomendaciones precisas basadas en el comportamiento del usuario y las características de su memoria, garantizando la seguridad y privacidad de los datos.

Refuerzo de la privacidad en AIOS y fomento de un ecosistema abierto

A medida que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana, la privacidad de los datos sigue siendo clave para mantener la confianza de los usuarios. Para ofrecer el poder de la computación en la nube sin comprometer la privacidad, OPPO ha presentado la arquitectura Private Computing Cloud (PCC), una extensión segura en la nube de AIOS. La PCC es un sistema colaborativo, distribuido globalmente, que aprovecha de manera profunda la Confidential Computing de Google Cloud, permitiendo utilizar los datos sin que estos sean visibles.

La tecnología alcanza su verdadero valor a través de su adopción generalizada. La estrategia de IA de OPPO se basa en New Computing, New Perception y New Ecosystem, respaldada por tres pilares tecnológicos: computación en el dispositivo, el motor de simbiosis de memoria PersonaX y el framework Agent Matrix. Mediante la colaboración abierta, OPPO promueve la interoperabilidad Agent-to-Agent entre ecosistemas. Su trabajo conjunto con Google Cloud ejemplifica este compromiso, uniendo a desarrolladores de todo el mundo para derribar barreras entre aplicaciones y construir una red de servicios inteligentes fluida y multiescenario.

Juntos, OPPO y Google Cloud se comprometen a construir una infraestructura centrada en la privacidad, basada en la confianza del usuario, y a fomentar un ecosistema abierto, con el objetivo de impulsar un AIOS profundamente personalizado.