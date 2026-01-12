Compartir Facebook

Hoy os dejamos que The Liar Princess and the Blind Prince llega a Steam. NIS America, Inc. se complace en anunciar que la aventura de plataformas en 2D de desplazamiento lateral The Liar Princess and The Blind Prince llegará a Steam a principios de este año.

The Liar Princess and the Blind Prince narra la historia de dos corazones solitarios que se unen a raíz de un malentendido mutuo. En él, controlas al lobo, disfrazado de princesa, que guía al príncipe ciego a través de un peligroso bosque en busca de la bruja capaz de devolverle la vista. El bosque es el hogar de una serie de criaturas hostiles que intentarán acabar con su viaje prematuramente, así como de peligrosas trampas que pondrán al príncipe en peligro.

Cambia entre la forma de lobo y la de princesa para acabar con tus enemigos y guía al príncipe con cuidado como princesa para garantizar su seguridad, en busca de un final de cuento de hadas.

The Liar Princess and the Blind Prince se lanzó originalmente en todo el mundo para Nintendo Switch y PlayStation 4 el 12 de febrero de 2019.

Sobre The Liar Princess and the Blind Prince

En lo profundo del bosque, un lobo solitario canta. Encantado por su hermosa voz, un príncipe curioso sigue su canto, pero acaba encontrando y asustando al lobo, que le deja ciego. Juntos, se embarcan en un viaje para recuperar la vista. Pero cada regalo tiene un precio en este cuento de amor y pérdida.