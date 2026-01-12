Drakong InfinaKore ‘Telecaster® Edition’ vuelve a disfrutar de los juegos de ritmo con tu guitarra

Hoy os presentamos Drakong InfinaKore ‘Telecaster® Edition’ vuelve a disfrutar de los juegos de ritmo con tu guitarra. Drakong™ sube el volumen al 11 en el CES® 2026: anuncia una nueva colaboración con Sound System™ — un título musical de nueva generación — y la primera oportunidad de probar el increíble controlador de guitarra InfinaKore ‘Telecaster® Edition’

Música para los oídos de los fans del hardware y los entusiastas de los juegos musicales, mientras Drakong hace temblar Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026 en el CES

Drakong™, una destacada empresa de hardware gaming con sede en Los Ángeles, dedicada a crear periféricos de nueva generación que ofrecen a los jugadores una conexión más profunda e inmersiva con sus juegos, ha anunciado hoy que su esperadísimo controlador de guitarra InfinaKore ‘Telecaster® Edition’ será el gran protagonista en Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2026.

¡Mira el tráiler aquí!

La posibilidad de tocar por primera vez en cualquier parte del mundo con el InfinaKore no es el único gran anuncio de Drakong. La compañía ha revelado también hoy una emocionante colaboración con Sound System™, un nuevo juego musical de ritmo desarrollado por Echo Foundry Interactive, un estudio emergente fundado por Marcus Henderson y Lennon Lange, veteranos de las sagas Guitar Hero™, DJ Hero™ y Band Hero™.

Sound System es un juego de ritmo de nueva generación que devuelve el gaming de guitarra a sus raíces clásicas de arcade, al tiempo que introduce una plataforma completamente nueva basada en música libre, streamers y una jugabilidad impulsada por la comunidad. Los jugadores podrán tocar la guitarra, cantar voces y crear sus propios mapas de notas para cualquier canción en cualquier momento, inaugurando una nueva era del gaming musical. Sound System tiene previsto su lanzamiento inicial en PC en la primavera de 2026, con versiones para PlayStation®, Nintendo® Switch™ y Xbox actualmente en desarrollo.

Como parte de la colaboración, Sound System estará totalmente optimizado para el controlador de guitarra InfinaKore ‘Telecaster® Edition’, una alianza rockera perfecta que ofrece un rendimiento premium para los usuarios más exigentes y que encaja a la perfección desde el primer acorde. Sound System contará con un Modo Pro dedicado, con puntuación competitiva al estilo DDR y penalizaciones por notas fallidas. A estos niveles de exigencia, los jugadores necesitan un controlador de guitarra en el que puedan confiar, y el InfinaKore aspira a convertirse en el dispositivo ideal para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Presentado por primera vez en junio de 2025, el InfinaKore ‘Telecaster® Edition’ es un revolucionario controlador de guitarra modular que ofrece opciones de personalización sin precedentes. Con su lanzamiento previsto para 2026, sus principales características incluyen:

Diseño totalmente modular – Componentes personalizables como el cuerpo, los botones del mástil, la pala de afinación, la palanca de trémolo y la barra de rasgueo. Los archivos de impresión 3D estarán disponibles para el público desde el primer día de lanzamiento.

Accesibilidad como prioridad – La primera guitarra para juegos de ritmo del mundo diseñada teniendo en cuenta la accesibilidad. Se ofrecerán mods de código abierto para empoderar a jugadores de todas las capacidades.

Nuevo sistema de juego – Presentación del Fret-Tapping D-Pad, un sistema de control completamente nuevo que desafía tanto a jugadores veteranos como a nuevos usuarios.

Conectividad versátil – Compatibilidad con conexión por cable, inalámbrica 2.4 GHz y Bluetooth. (La compatibilidad varía según la plataforma; consulta los detalles del producto).

Amplia compatibilidad de plataformas

Edición Xbox® : Licencia oficial para Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PCs portátiles, smartphones, smart TVs y más.

Edición multiplataforma: Compatible con Nintendo Switch, PC, PCs portátiles, smartphones, smart TVs y más.

Con la Telecaster® celebrando su 75º aniversario en 2026, la popularidad de Fender® sigue siendo tan fuerte como siempre, y Drakong se enorgullece de colaborar con uno de los nombres más icónicos de la música para llevar el legendario diseño Telecaster a los jugadores modernos a través del controlador de guitarra InfinaKore ‘Telecaster® Edition’.

El controlador de guitarra InfinaKore ‘Telecaster® Edition’ no solo estará optimizado para Sound System, sino que también será ideal para Fortnite Festival, un juego del que disfrutan de media 2,2 millones de jugadores al día. Fortnite Festival, el nuevo modo de juego de Rock Band/Guitar Hero ya está en Fortnite.

Para más información sobre el controlador de guitarra Drakong InfinaKore ‘Telecaster® Edition’, visita:

https://drakong.com/pages/ikxb

Para más información sobre Sound System y para inscribirte en la beta abierta, visita:

www.playsoundsystem.com