The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon comparte un resumen de la historia en un nuevo tráiler

NIS America, Inc. se complace en compartir el Story Recap tráiler con el resumen de la historia de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, anticipando su lanzamiento el 15 de enero, que celebra el 20.º aniversario de la franquicia.

¡Los fans pueden ver el Story Recap trailer con el resumen de la historia para refrescar su memoria sobre los acontecimientos que condujeron a The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon! El tráiler incluye importantes spoilers de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II. Si no estás al día, ¡ten cuidado!

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon llegará a las plataformas Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC (Steam, Epic Games Store y GOG) el 15 de enero de 2026 para celebrar el 20.º aniversario de la serie. La edición limitada NIS Online Store exclusive Limited Edition de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch ya está disponible para reservar.

Sobre The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Van Arkride y los miembros de Arkride Solutions han vuelto, ¡y esta vez está en juego el futuro de todo el continente zemuriano! Los habitantes de Zemuria esperan con impaciencia el lanzamiento de la primera incursión de la humanidad en el espacio. Una repentina invitación de Marduk para cooperar en un ejercicio de entrenamiento de alta tecnología pone a Van Arkride, al Caballero Ashen Rean Schwarzer y al Padre Kevin Graham en rumbo de colisión con los secretos que se esconden en el corazón mismo de Zemuria.

Sus caminos pueden separarse, pero la pregunta final sigue siendo la misma: ¿qué hay más allá del horizonte? El extenso arco argumental de Calvard continúa en Trails beyond the Horizon, el hito del 20 aniversario de la aclamada serie Trails.

Características principales:

• Todos los caminos conducen aquí: Los caminos de Zemuria se entrelazan con más fuerza que nunca en el capítulo final de la serie Trails.

• Jugabilidad evolucionada: Las nuevas mecánicas de juego, como los Shard Commands, el Awakening y el time-freezing Z.O.C., te ofrecen una cantidad de opciones sin precedentes tanto en las batallas campales como en las de mando.

• Equipo de ensueño: Reúne aliados de todo Calvard y más allá y pon fin a las maquinaciones de Ouroboros en el Grim Garten, ¡una mazmorra a la que puedes enfrentarte con tu propio grupo personalizado!

Enlaces Relacionados #TrailsbeyondtheHorizon Página Web Oficial: https://thelegendofheroes.com/horizon/