League of Legends da paso al 2026 con la Temporada 1: Por Demacia

- La primera temporada de League of Legends en 2026 transportará a los jugadores a Demacia y traerá consigo actualizaciones para la experiencia de juego y diversos sistemas.
- Riot Games da a conocer el formato competitivo detallado de los esports de LoL para la temporada 2026.
League of Legends acaba de publicar una nueva cinemática para dar comienzo a la Temporada 1: Por Demacia, en la que puede escucharse la canción original, Salvation (con Forts).
La primera temporada de 2026 comenzará oficialmente el 8 de enero y llevará a los jugadores al reino de Demacia a través de diversas actualizaciones temáticas que afectarán a la experiencia de juego, los aspectos y mucho más.
Salvation (ft. Forts) For Demacia – Cinemática de la Temporada 1 de 2026 de League of Legends
Actualizaciones de la experiencia de juego
El 8 de enero, se implementarán actualizaciones a múltiples sistemas de la experiencia de juego con la versión 26.01. Dichos cambios tienen por objetivo permitir que haya más estrategias viables, como el avance en paralelo o los asedios; equilibrar el impacto de los roles; reducir la fatiga causada por los objetivos; conseguir que los jugadores entren en acción más rápido y mejorar la satisfacción general de las clases.
Entre estos cambios del juego destaca la actualización de las misiones por roles. Estas misiones, en las que se progresará cuando se den determinadas condiciones, varían en función del rol. Al completarlas, los jugadores recibirán recompensas únicas en partida que dependerán de su rol, como unas botas de nivel 3 gratis y una retirada más rápida para los campeones de la calle central o un séptimo hueco de objeto y generación de oro adicional para los de la calle inferior.
Se va a ajustar el ritmo general de las partidas clasificatorias, normales y del Modo rápido, de modo que se acelerará la selección de campeón previa al comienzo de la partida y se generará antes la primera oleada de súbditos y los primeros monstruos de la jungla.
Se añadirán nuevos elementos al mapa, como las luces feéricas y el Sobrecrecimiento cristalino.
Para conocer todos los detalles de estas mecánicas y de las actualizaciones a la experiencia de juego, puede consultarse el artículo de desarrollo Adelanto de la Temporada 1 (2026).
También se implementarán actualizaciones para el Modo rápido y las clasificatorias. La información al respecto se encuentra en los artículos de desarrollo Un Modo rápido más rápido y Clasificatorias 2026.
En respuesta a la gran acogida por parte de los jugadores, ARAM: Caos estará disponible durante algo más de tiempo, y se lanzará una gran actualización para dicho modo de juego más adelante en la temporada, con la versión 26.03.
Contenido de temporada adicional
La Temporada 1 gira en torno a Demacia, un reino militar perteneciente al mundo de Runaterra muy vinculado a los ideales de justicia y unidad.
La influencia de Demacia se expandirá por la Grieta del Invocador, pues el mapa presentará una apariencia actualizada con torretas de petricita y adornos de alas doradas.
La esperada actualización de Shyvana llegará durante el Acto 2 de esta temporada. La actualización incluirá una apariencia totalmente nueva para las formas humana y dracónica de Shyvana. Aunque sus habilidades serán similares a las de su versión anterior, su kit incluirá algunos cambios menores. El kit completo de Shyvana se anunciará cuando debute en el Acto 2.
League of Legends estrena un nuevo metajuego cuando empiece la temporada: El ascenso de Demacia. En este modo, los jugadores vivirán el ascenso del reino de Demacia y ayudarán al reino a pasar de ser un asentamiento en sus humildes comienzos a una hermosa y reluciente nación. El metajuego irá evolucionando a lo largo de la temporada, conforme lo vayamos actualizando a intervalos regulares.
Los jugadores también podrán disfrutar de unos cuantos cómics animados, que Riot Games irá publicando a lo largo de la temporada para arrojar luz sobre la narrativa de la misma más allá de lo que aparece en la cinemática del comienzo de la temporada.
Comportamiento del jugador
Cuando avance la temporada, Riot Games implementará diversas mejoras como parte del esfuerzo constante de los desarrolladores por mejorar la calidad del juego, como la posibilidad de intervenir cuando alguien secuestre una sala imponiendo sus preferencias. La intervención por imposiciones en la sala es un nuevo sistema que pondrá fin a las salas si hay sospechas de infracciones, es decir, si alguien ha amenazado con arruinar la experiencia a los demás. La desarrolladora lanzará esta función de forma gradual en las diversas regiones, con el fin de asegurar que funciona con gran precisión.
Además, prohibirá bloquear a los campeones preseleccionados de los aliados durante la selección de campeón, y el polivalente automático persistirá cuando se abandone la cola.
Aspectos
League of Legends lanzará múltiples aspectos a lo largo de la temporada, tanto pertenecientes a la temática demaciana como a otras distintas.
Empezando por la versión 26.02, Briar y Samira recibirán aspectos de Academia de combate, mientras que Galio y Ornn recibirán aspectos inspirados en los animes de mechas.
Este año, para celebrar el Deleite lunar, regresará la línea de aspectos de Artificiero y debutará una nueva temática, Pétalos de primavera, diseñada en colaboración con Wild Rift.
Más adelante en la temporada, se lanzarán los aspectos de April Fools, que serán nuevos aspectos independientes inspirados en temáticas únicas.
También llegarán a League of Legends una nueva serie de aspectos durante el Acto 2, que sacará a relucir el lado más oscuro de Demacia.
Una nueva temática de aspectos debutará durante el First Stand.
Con a Morgana dama del velo de prestigio al principio de la temporada, y la seguirán otros aspectos de prestigio para Sona y Mordekaiser más adelante.
Viego rey renacido, un nuevo aspecto exaltado, pasará a estar disponible en el sanctasanctórum esta temporada.
El aspecto victorioso disponible esta temporada será para Braum, y lo podrán desbloquear los jugadores de todos los niveles jugando clasificatorias durante la Temporada 1.
Esports
En 2026, los esports de LoL se someterán a múltiples cambios de formato que tienen por objetivo seguir rindiendo tributo a su comunidad mundial e impulsar estos esports.
El primer evento internacional del año, el First Stand, se celebrará del 16 al 22 de marzo en la Riot Games Arena de São Paulo, Brasil. Ahora que la LCS y la CBLOL vuelven a ser ligas independientes, la competición contará con la participación de ocho equipos que competirán por el dominio y el orgullo regional: dos de la LCK, dos de la LPL y uno de la LEC, la LCS, la CBLOL y la LCP. Los enfrentamientos se celebrarán al mejor de cinco, lo que brindará a los equipos más oportunidades de demostrar su destreza, adaptabilidad y creatividad bajo presión.
El Mid-Season Invitational tendrá lugar en Daejeon, Corea del Sur. Se anunciará más información sobre el recinto próximamente.
El Mundial 2026 volverá a Norteamérica, con paradas en Texas y Nueva York. Más detalles en un futuro serán anunciados en breve.
El equipo sigue puliendo cómo se juega a LoL al más alto nivel. En respuesta a los análisis de las partidas y a los comentarios que nos han hecho llegar equipos profesionales del mundo entero, se va a separar la selección de lado y el orden del reclutamiento siguiendo un nuevo enfoque, al que llamamos «primera elección».
Esto permitirá a los equipos elegir un lado o decidir si escoger campeones en primer o segundo lugar durante la fase de reclutamiento. Puede encontrarse más información al respecto en un artículo apenas publicado.
El Hall of Legends regresará este año más tarde de lo normal, pero lo hará antes del Mundial 2026. En los próximos meses se harán públicos más detalles, como quién será el tercer miembro en formar parte del Hall.
Planes a largo plazo
El equipo de desarrollo sigue comprometido con la mejora y actualización constantes de League of Legends, lo que incluye el lanzamiento de nuevos modos, actualizaciones de campeones y ajustes de equilibrio quincenales, así como informar con regularidad sobre las novedades a los jugadores.
Además de las actualizaciones normales, el equipo está trabajando en el lanzamiento de una gran tanda de cambios para League of Legends tras 2026, con la idea de no dejar de mejorar la experiencia de los jugadores del mundo entero y de guiar a LoL hacia el futuro. Dichos cambios incluyen lo siguiente:
- Un nuevo cliente de juego totalmente integrado con la experiencia en partida.
- Un mapa renovado de la Grieta del Invocador, con elementos visuales nunca vistos y nuevos elementos de la experiencia de juego.
- Cambios a las runas y demás elecciones previas a la partida.
- Una renovación total de la experiencia de los nuevos jugadores.
El equipo contará más al respecto de estas actualizaciones a gran escala este año, después del MSI y antes de que llegue el Mundial.
