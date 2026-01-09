League of Legends da paso al 2026 con la Temporada 1: Por Demacia

Un mapa renovado de la Grieta del Invocador, con elementos visuales nunca vistos y nuevos elementos de la experiencia de juego.

Una renovación total de la experiencia de los nuevos jugadores.

El equipo contará más al respecto de estas actualizaciones a gran escala este año, después del MSI y antes de que llegue el Mundial.

Acerca de League of Legends

League of Legends, publicado en 2009, es el título con el que debutó Riot Games y uno de los videojuegos competitivos más jugados del mundo, ya que cuenta con millones de jugadores diarios y está disponible en más de 20 idiomas. En LoL, un pilar de los MOBA, dos equipos de cinco poderosos campeones se enfrentan para destruir la base enemiga en un juego que fusiona la velocidad, profundidad táctica e intensidad de la estrategia en tiempo real con los elementos de inmersión de un RPG.

La experiencia de juego y las historias de LoL siguen evolucionando año tras año, y Riot crea originales experiencias como K/DA, historias detalladas como las de Guardianas de las estrellas y Florecer espiritual, y ajustes de equilibrio con los que asegurar la integridad competitiva. Al ser la piedra angular del universo de Runaterra, los campeones de LoL han aparecido en canciones, cómics, juegos basados en los títulos originales, figuras coleccionables, juegos de mesa, series de televisión y mucho más. El Campeonato Mundial de League of Legends anual es uno de los torneos de esports más vistos y uno de los eventos deportivos más importantes y populares del mundo.