EA SPORTS ha desvelado hoy el cartel musical del “Madden Bowl”. El viernes 6 de febrero, Luke Combs, Teddy Swims, Stephen Wilson Jr., Gavin Adcock y el artista local LaRussell tomarán el Chase Center de San Francisco

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

EA SPORTS™ PRESENTA MADDEN BOWL DURANTE LA SEMANA DE LA SUPER BOWL LX DE LA MANO DE LUKE COMBS, TEDDY SWIMS Y MUCHOS MÁS

Stephen Wilson Jr., Gavin Adcock y el favorito del Área de la Bahía LaRussell se suman a la mayor noche de fútbol americano, música y cultura de la Semana de la Super Bowl, que tendrá lugar el 6 de febrero en el Chase Center

Jameis Winston y Kay Adams presentarán la Blue Carpet, con I AM ATHLETE acercando a los fans aún más a la energía del Madden Bowl

EA SPORTS ha desvelado hoy el cartel musical del “Madden Bowl”, en colaboración con Visa, ofreciendo la noche más destacada de la Semana de la Super Bowl, donde fútbol americano y cultura se unen. El viernes 6 de febrero, Luke Combs, Teddy Swims, Stephen Wilson Jr., Gavin Adcock y el artista local LaRussell tomarán el Chase Center de San Francisco para celebrar por todo lo alto reuniendo a aficionados, música y fútbol bajo un mismo techo.

«El fútbol de los Panthers ha sido una parte fundamental de mi vida desde que era niño, así que jugar a Madden ha sido algo que siempre he hecho, y que sigo haciendo hoy en día incluso de gira», afirmó Luke Combs. «Recibir la invitación de EA SPORTS para formar parte del Madden Bowl en el mayor partido de fútbol del mundo, la Super Bowl, fue una decisión fácil. Tengo muchísimas ganas y sigo manteniendo la esperanza de que mis Panthers también estén allí».

«La Bahía es mi hogar, y actuar en el Madden Bowl con la Super Bowl celebrándose aquí mismo lo significa todo», señaló LaRussell. «Esta ciudad se mueve por la innovación, el esfuerzo y el corazón, las mismas cosas que hacen que el fútbol y la música conecten con la gente en cualquier parte».

A partir de las 19:00 (hora del Pacífico) en los canales sociales de EA SPORTS, los aficionados podrán seguir la llegada de estrellas y atletas de primer nivel, así como momentos exclusivos entre bastidores desde la carpeta azul del Madden Bowl, presentada por Jameis Winston y Kay Adams. El streamer de Twitch Sketch conducirá un directo desde la alfombra con atletas enfrentándose en un duelo de una partida en Madden NFL 26, y el podcast I AM ATHLETE también estará presente, ofreciendo contenido adicional que acercará a los fans a la acción desde su punto de vista único.

«Con la Super Bowl LX celebrándose prácticamente en el patio trasero de nuestra sede global, este año se siente realmente como un partido en casa para nosotros», afirmó John Reseburg, vicepresidente de Marketing, Alianzas y Comunicación de EA SPORTS. «Será nuestra mayor presencia hasta la fecha, Madden Bowl está en el centro de todo: una celebración de los aficionados, atletas, creadores y la música que dan forma a la cultura del fútbol. Vamos a llevar un espectáculo increíble al Área de la Bahía y a compartir esa energía con los aficionados al fútbol americano de todo el mundo».

Visa, líder mundial en pagos digitales, se suma este año como socio principal, ofreciendo una experiencia única para una selección de titulares de tarjetas Visa Infinite. Estos clientes disfrutarán de acceso a la Fast Pass Lane, asientos premium y entrada al Visa Fan Lounge, donde los asistentes podrán disfrutar de comida y bebidas gratuitas, activaciones inmersivas, regalos exclusivos y merchandising de edición limitada Visa x Madden Bowl.

Madden Bowl es el eje central de la mayor presencia de EA SPORTS hasta la fecha en una Super Bowl, que incluye la fiesta oficial de bienvenida a los medios, la predicción de la Super Bowl de Madden NFL, competiciones de esports en directo con los mejores jugadores del mundo de Madden NFL 26, y contenidos con atletas y creadores durante la Opening Night de la Super Bowl LX, los NFL Honors y en el NFL Media Center. En conjunto, estas iniciativas ofrecen a los aficionados más formas que nunca de vivir la Super Bowl LX.