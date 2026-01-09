PNY anuncia nuevos modelos Slim de doble ranura para la serie NVIDIA GeForce RTX 50

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

PNY Technologies, proveedor global de componentes y soluciones de almacenamiento, anuncia hoy el lanzamiento de tres nuevos modelos GeForce RTX™ Serie 50 Slim, diseñados para ofrecer toda la potencia de la arquitectura Blackwell de NVIDIA en un diseño ultracompacto de doble ranura. Disponibles en las configuraciones RTX 5080, RTX 5070 Ti y RTX 5070, estas tarjetas combinan un rendimiento de vanguardia con un diseño que ahorra espacio, ideal para PC compactos.

Diseño delgado, rendimiento excepcional

Las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX™ Serie 50 Slim de PNY incorporan un innovador diseño ligero de doble ventilador y doble ranura, lo que las convierte en algunas de las tarjetas para entusiastas más compactas disponibles actualmente en el mercado, junto a la NVIDIA Founders Edition. Impulsadas por la arquitectura NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX Serie 50 ofrecen capacidades revolucionarias para gamers y creadores, gracias a una enorme potencia de inteligencia artificial que permite nuevas experiencias y un nivel superior de fidelidad gráfica. Estas tarjetas multiplican el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, generan imágenes a una velocidad sin precedentes y potencian la creatividad con NVIDIA Studio. Basadas en el diseño de referencia de NVIDIA y reforzadas con las soluciones térmicas avanzadas de PNY, concentran toda la potencia de los modelos GeForce RTX 5080, 5070 Ti y 5070 en un formato significativamente más compacto, ideal para configuraciones con placas base mATX y pensado para creadores, gamers y entusiastas de los PC con IA que exigen un rendimiento de gama alta en entornos con espacio limitado.

Nuevos diseños Slim estarán disponibles para los modelos de GPU RTX 5080, RTX 5070 Ti y RTX 5070

Sistema de refrigeración diseñado inteligentemente

Gracias a un diseño térmico rediseñado que incorpora dos grandes ventiladores de 120 mm, una cámara de vapor de gran tamaño y una placa trasera de aluminio, las nuevas tarjetas gráficas Slim de PNY ofrecen capacidades de refrigeración superiores y un rendimiento acústico mejorado gracias al funcionamiento ultrasilencioso de los ventiladores. Los usuarios pueden personalizar aún más su experiencia mediante el software VelocityX™ de PNY, que permite optimizar el ajuste de la frecuencia de reloj de la tarjeta gráfica, modificar los parámetros de los ventiladores, supervisar el rendimiento y mucho más.

Una experiencia de juego excepcional

Los nuevos modelos Slim ofrecen una experiencia de juego y un realismo excepcionales gracias a la increíble potencia de procesamiento de la arquitectura NVIDIA Blackwell. Los gamers pueden esperar un rendimiento y una estabilidad mejorados en los juegos AAA más impresionantes a nivel gráfico, disfrutando de una combinación perfecta de memoria ultrarrápida y prestaciones sobresalientes. Estas tarjetas gráficas de PNY, con diseño de doble ranura y doble ventilador, elevan el listón en materia de gráficos y establecen un nuevo estándar para una experiencia de juego de nivel superior en configuraciones compactas.

El auge de la IA

Las GPU NVIDIA GeForce RTX están diseñadas para la era de la IA. Están equipadas con Núcleos Tensor especializados que ofrecen un rendimiento avanzado y capacidades transformadoras para la IA en juegos, aplicaciones creativas, productividad, y más. Con RTX, los usuarios pueden liberar todo el potencial de la IA en los PCs con Windows actuales y de próxima generación.

Tarjeta gráfica PNY GeForce RTX 5080 16 GB Slim, de doble ventilador y doble ranura

●16 GB GDDR7 (256 bits)

●Doble ventilador de 120 mm, doble ranura

●Dimensiones: 300 x 150 x 40 mm (11,8″ x 5,9″ x 1,6″)

●Frecuencia del núcleo: 2295 MHz / Frecuencia Boost: 2617 MHz (2730 MHz en el modelo OC)

●PCI Express 5.0

●Conectividad: 3 × DisplayPort y 1 × HDMI

Tarjeta gráfica PNY GeForce RTX™ 5070 Ti 16 GB Slim, de doble ventilador y doble ranura

●16 GB GDDR7 (256 bits)

●Doble ventilador de 120 mm, doble ranura

●Dimensiones: 290 x 150 x 40 mm (11,4″ x 5,9″ x 1,6″)

●Frecuencia del núcleo: 2295 MHz / Frecuencia Boost: 2452 MHz (2572 MHz en el modelo OC)

●PCI Express 5.0

●Conectividad: 3 × DisplayPort y 1 × HDMI

Tarjeta gráfica PNY GeForce RTX™ 5070 12 GB Slim, de doble ventilador y doble ranura

●12 GB GDDR7 (192 bits)

●Doble ventilador de 100 mm, doble ranura

●Tarjeta GeForce para entusiastas compatible con sistemas SFF

●Dimensiones: 290 x 128 x 40 mm

●Frecuencia del núcleo: 2325 MHz / Frecuencia Boost: 2512 MHz (2587 MHz en el modelo OC)

●PCI Express 5.0

●Conectividad: 3 × DisplayPort y 1 × HDMI

Disponibilidad del producto

Los modelos Slim de la serie GeForce RTX 50 se ofrecerán en versiones estándar y con overclocking, y se espera que estén disponibles en Amazon y a través del canal de PNY en febrero de 2026.