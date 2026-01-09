Acer presenta Veriton RA100 AI Mini Workstation, un sobremesa con Windows 11 Copilot+ impulsado por procesadores AMD Ryzen AI Max+ 395 para un rendimiento avanzado en IA

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Acer también anuncia las series de sobremesa Veriton 2000 Large Tower y Veriton All-In-One, impulsadas por procesadores Intel Core Ultra, ofreciendo a las empresas más opciones para un rendimiento seguro y impulsado por IA

Puntos destacados

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation, diseñada para prosumidores, creadores y jugadores, está impulsada por procesadores AMD Ryzen™ AI Max+ 395 y diseñada para cargas de trabajo de IA.

Los ordenadores de sobremesa All-In-One Acer Veriton Vero 4000 y 6000, construidos con materiales reciclados, cuentan con procesadores Intel® Core™ Ultra, combinando rendimiento en IA y mayor seguridad para los equipos empresariales modernos.

Acer Veriton 2000 Large Tower, diseñada para productores de contenido, permite un rendimiento empresarial y productividad más rápidos asistidos por IA.

Acer Veriton 2000 All-In-One de sobremesa, impulsado por procesadores Intel Core Ultra con gráficos Intel, está diseñado para pequeñas y medianas empresas (PYMES), equipos de campo y operaciones de oficina que dependen de una computación rápida, eficiente y unificada.

Acer ha presentado una nueva gama completa de ordenadores de sobremesa Veriton para empresas, incluyendo All-In-One (AIO), una gran torre y una mini estación de trabajo con IA, diseñada para potenciar la productividad y la creatividad ante el aumento de las demandas empresariales.

Mini estación de trabajo AI Acer Veriton RA100 para Prosumidores, Creadores y Gamers

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) es un PC Copilot+ impulsado por procesadores AMD Ryzen™ AI Max+ 395, que ofrece a prosumidores, creadores y jugadores un rendimiento avanzado en IA y experiencias únicas en Windows 11. Con gráficos AMD Radeon™ 8060S, 50 NPU TOPS y 60 TFLOPS, Acer Veriton RA100 ofrece hasta 120 billones de parámetros para cargas de trabajo exigentes como ejecutar modelos locales de IA, IA generativa, diseño 3D y creación de contenido. La capacidad de almacenamiento ultrarrápida y alta, la memoria de cuatro canales de hasta 128 GB LPDDR5X y el almacenamiento SSD M.2 2280 de hasta 4 TB proporcionan una multitarea fluida y un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes. Acer Veriton RA100 puede manejar fácilmente tareas que requieren procesamiento de alta frecuencia, lo que lo hace ideal para diseñadores e ingenieros de producto, desarrolladores de IA, animadores y otros creadores que trabajan con grandes modelos 3D y renderizados complejos en tiempo real.

Diseñada para la creatividad en IA, Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation acelera el diseño 3D, facilitando el trabajo para profesionales que desarrollan y despliegan LLMs locales, aplicaciones de IA generativa o para creadores que editan y renderizan activos de alta resolución. El rendimiento optimizado para IA del dispositivo permite diseño, programación y juegos ligeros. La función de rendimiento adaptativo de la estación de trabajo permite a los profesionales ajustar la potencia eligiendo entre Modo Silencioso para tareas generales de oficina, Modo Equilibrado para juegos ligeros o multitarea, Modo Rendimiento para computación con IA o juegos en AAA. Los modos adaptativos también permiten a los usuarios la gestión de los niveles de refrigeración y ruido según las necesidades del flujo de trabajo. Para garantizar una conectividad estable, Acer Veriton RA100 viene con un puerto Ethernet RJ45, Wi-Fi 7, y Bluetooth® 5.4, mientras que una ranura Kensington para cerraduras ayuda a proteger el dispositivo en entornos compartidos.

Acer Veriton Vero 4000 y 6000 series de sobremesa todo en uno para lugares de trabajo modernos

Acer Veriton Vero 4000 (VVZ4734G/VVZ4734GT) y 6000 (VVZ6734G/VVZ6734GT) de sobremesa todo en uno (AIO) combinan un fuerte rendimiento en IA con una seguridad robusta y una gestión eficiente en un diseño elegante y ecológico para los entornos de trabajo modernos. Los usuarios pueden lograr más con este par de sobremesas AIO construidos sobre procesadores Intel Core Ultra 9 Series 2 con hasta 64 GB de memoria DDR5 y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 para multitarea y respuesta fluidas. Acer Veriton Vero 4000 AIO cuenta con gráficos Intel, y el modelo Acer Veriton Vero 6000 además incorpora Intel vPro para mayor seguridad, capacidades de gestión remota para los departamentos de TI y mayor estabilidad y rendimiento para usuarios empresariales.

Ambos Acer Veriton Vero AIO cuentan con una pantalla táctil Full HD (1920×1080) de 23,8 pulgadas y 144 Hz, con brillo de 250 nits. El soporte ergo y el soporte VESA para espacios de trabajo flexibles ofrecen una experiencia fluida y responsiva. Para una conectividad continua, ofrece Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 y un conector RJ45 para entornos cableados. Los equipos pueden trabajar juntos sin esfuerzo con una webcam infrarroja de 5,0 MP con obturador de privacidad, altavoces estéreo integrados y el software Acer PurifiedVoice para un audio nítido durante las reuniones y la colaboración híbrida en equipo. Estos robustos dispositivos empresariales están probados según los estándares MIL-STD 810H y cuentan con registro EPEAT Gold, TCO y certificación Energy Star 9.0 para una operación todo en uno fiable, eficiente energéticamente y duradera. Para dispositivos empresariales, cuenta con el Módulo de Plataforma Confiable (TPM) 2.0 y un bloqueo Kensington. Construidos pensando en el planeta, Acer Veriton Vero 4000 y 6000 AIO se fabrican con materiales reciclados post-consumo y se envían en envases 100% reciclables, reflejando el compromiso de Acer con la sostenibilidad y el diseño circular.

Acer Veriton 2000, gran torre para la creación de contenido potente y la productividad diaria

Impulsado por procesadores Intel Core Ultra 9 Series 2 y GPUs NVIDIA® GeForce RTXTM 5080, Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) es un PC de sobremesa de alto rendimiento, diseñado para agilizar la creación de contenido asistida por IA y la productividad diaria para PYMES. Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPUs GeForce RTX™ 50 Series ofrecen capacidades revolucionarias tanto para jugadores como para creadores. Equipada con un enorme nivel de potencia de IA, la Serie RTX 50 ofrece nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de siguiente nivel. Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, genera imágenes a una velocidad sin precedentes y desata la creatividad con NVIDIA Studio.

Con potentes GPUs NVIDIA GeForce RTX 5080 para ofrecer 1.801 AI TOPS para tareas de IA, modelado, creación de contenido, renderizado y edición fluidos. Con memoria escalable y almacenamiento rápido para expandirse a medida que crecen las cargas de trabajo, ofrece hasta 64 GB de memoria DDR5 de doble canal y hasta 2 TB de almacenamiento SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 para archivos multimedia grandes y tiempos de carga de proyectos más rápidos.

Con gestión de dispositivos inteligentes, Acer Veriton 2000 Large Tower puede gestionarse con poco o ningún soporte informático gracias a Acer Sense, una única aplicación intuitiva que gestiona, monitoriza, y mantiene los sistemas sin esfuerzo y agiliza actualizaciones, diagnósticos y seguimiento del rendimiento. Para una conectividad rápida y fiable, la gran torre es compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4, y cuenta con un conector RJ45 para redes estables y de alta velocidad entre dispositivos y plataformas. Certificada por eficiencia, Acer Veriton 2000 Large Tower está diseñada de forma responsable con cumplimiento Energy Star y registro EPEAT Bronze para una operación empresarial eficiente energéticamente y sostenible.

Acer Veriton 2000 Todo en Uno para pequeñas y medianas empresas

Diseñado para PYMES, equipos de campo y operaciones de oficina que dependen de una computación rápida, eficiente y unificada, Acer Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) está impulsado por procesadores Intel Core Ultra 7 Series 2 con gráficos Intel, hasta 64GB de memoria DDR5 y 1 TB de almacenamiento SSD para un acceso rápido a archivos y datos, para ofrecer un rendimiento eficiente y reactivo para las demandas diarias del negocio. Acer Veriton 2000 All-In-One cuenta con una pantalla Full HD de 23,8 pulgadas (1920×1080) con brillo de 250 nits para mayor nitidez, y una relación de aspecto 16:9 compatible con montura VESA para una instalación flexible en oficinas o quioscos. El panel es ajustable en inclinación para una posición flexible durante reuniones y presentaciones.

Este escritorio AIO preparado para empresas está diseñado para el mundo del trabajo híbrido, con Windows 11 Pro protegiéndose frente a potenciales amenazas emergentes de ciberseguridad. Los datos sensibles están protegidos con el Módulo de Plataforma Confiable (TPM) 2.0 y una ranura Kensington, proporcionando protección a nivel de hardware y seguridad física en entornos compartidos o públicos. La conectividad y la colaboración son fluidas con Wi-Fi 6 y Bluetooth® 5.2, soportados por el conector RJ45 para conexiones cableadas estables y de alta velocidad.

Precio y disponibilidad

La miniestación de trabajo Acer Veriton RA100 AI (VRA100) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026.

Acer Veriton Vero 4000 All-In-One (VVZ4734G/VVZ4734GT) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026.

Acer Veriton Vero 6000 All-In-One (VVZ6734G/VVZ6734GT) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026.

Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026.

Acer Veriton 2000 All-In-One (VZ2515G) estará disponible en España en el primer trimestre de 2026.

* Precio de Venta al Público Recomendado por el fabricante.

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacte con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.