Adéntrate en el pasado con Josie en el tráiler de demostración de CODE VEIN II

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Anunciado hoy, el tráiler de CODE VEIN II invita a los jugadores a viajar entre el pasado y el presente mientras el cazarresucitados lucha para evitar el colapso del mundo. Este vídeo les transporta 100 años atrás, donde se unen a Josie en su misión de limpiar las aguas contaminadas de la Ciudad Hundida y descubrir la verdad detrás de su crisis. Atormentada por la culpa de los errores del pasado, la historia de Josie revela la pesada carga que lleva y las épicas batallas que le esperan.

La demostración presenta la Torre Eléctrica Hundida, una gran zona que contiene la clave para purificar la Ciudad Hundida. A medida que exploran, los jugadores experimentarán combates con siete tipos de armas distintas, desde las ágiles hojas dobles hasta el devastador poder de la alabarda.

Anunciado hoy, el tráiler de CODE VEIN II invita a los jugadores a viajar entre el pasado y el presente mientras el cazarresucitados lucha para evitar el colapso del mundo. Este vídeo les transporta 100 años atrás, donde se unen a Josie en su misión de limpiar las aguas contaminadas de la Ciudad Hundida y descubrir la verdad detrás de su crisis. Atormentada por la culpa de los errores del pasado, la historia de Josie revela la pesada carga que lleva y las épicas batallas que le esperan.

La demostración presenta la Torre Eléctrica Hundida, una gran zona que contiene la clave para purificar la Ciudad Hundida. A medida que exploran, los jugadores experimentarán combates con siete tipos de armas distintas, desde las ágiles hojas dobles hasta el devastador poder de la alabarda.

Además de estas armas, el tráiler presenta las Formas, habilidades especiales divididas en tres categorías: armas, defensivas y legadas. Cada Forma consume Icor, un recurso vital que se obtiene mediante la mecánica de ataque drenante y que alimenta poderosas habilidades.

El sistema de compañeros también cobra protagonismo, ya que permite a los jugadores alternar sin problemas entre invocar a un compañero para que luche junto a ellos o asimilar sus habilidades de combate. El tráiler destaca además la Ofrenda curativa, con la que los compañeros pueden restaurar la salud del cazador caído, aunque un tiempo de recarga los deja temporalmente incapacitados y sin poder ayudar en la batalla.

Antes del lanzamiento, los jugadores podrán sumergirse en una demo en la que podrán crear personajes de CODE VEIN II a partir del 23 de enero de 2026. Los cazarresucitados personalizados se pueden guardar y transferir al juego completo en el momento del lanzamiento, mientras que también pueden explorar el Instituto MagMell, posar en el modo foto o relajarse en las aguas termales.

CODE VEIN II saldrá a la venta el 30 de enero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Para obtener más información de Code Vein II y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europa por favor visite https://es.bandainamcoent.eu/