Hoy os dejamos la noticia. José Serrano, doble campeón del mundo en las Gran Turismo World Series

José Serrano, piloto español de Gran Turismo®, se ha proclamado este fin de semana campeón del mundo de las Gran Turismo World Series, que ha celebrado este fin de semana sus finales mundiales en Fukuoka (Japón). El piloto de Huéneja (Granada) consigue de esta forma su primer título de campeón de forma individual tras el que ganó con formando equipo con España en año 2023. Además, también ha obtenido el título de campeón en la competición de fabricantes en la que ha llevado a lo más alto del podio al equipo Porsche formando equipo con el japonés Shota Sato y el chileno Ángel Inostroza.

La gran actuación española no termina ahí, ya que el Pol Urra, el otro de los españoles en competición también ha completado una magnífica actuación en las finales, subiendo al podio tanto en la competición individual como en la de fabricantes.

Durante la celebración de las finales mundiales se han dado los primeros detalles de la temporada 2026 de la competición oficial con Gran Turismo®7. La fase online arrancará con las carreras clasificatorias el próximo mes de enero y el primer evento del año se celebrará en Abu Dabi, el próximo 28 de marzo de 2026.

Manufacturers Cup: José Serrano y Porsche reinan en Japón

Las finales mundiales comenzaron con la competición por fabricantes, que, por primera vez en la historia, no iban a terminar en manos de una marca nipona. La consistencia fue clave en unas finales con hasta cuatro carreras en las que tenían que participar los tres pilotos de cada equipo. Dos grandes actuaciones individuales de Porsche en manos de Serrano y su compañero chileno Ángel Inostroza dejaron a la marca alemana con una ligera ventaja con la que afrontar la carrera final. A pesar de los intentos de Mazda, con un destacado Pol Urra y de Subaru, Porsche se impuso con claridad para obtener un título por el que había estado peleando desde hace varias temporadas.

Nations Cup: Serrano se confirma como el mejor piloto de Gran Turismo

En Fukuoka todas las miradas estaban puestas en el piloto granadino, que llegaba a las finales como máximo favorito después de una primera parte de la temporada casi perfecta. Serrano no sucumbió ante la presión y demostró su nivel en todas y cada una de las sesiones de la final. Mención aparte merece la última de las carreras donde realizó una estrategia insuperable que le permitió llegar a la meta en primer lugar poniendo el broche de oro a una temporada en la que ha rozado la perfección. A sus 23 años, José Serrano ya es uno de los mejores pilotos de la historia de Gran Turismo® confirmando que España es un referente de la competición en la que ha conseguido hasta seis títulos de campeón del mundo en los últimos cinco años.

La competición apenas se va a tomar unas semanas de descanso ya que el próximo 14 de enero comenzará la fase online de la temporada 2026 que volverá a tener cuatro eventos presenciales, comenzando el próximo 28 de marzo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).