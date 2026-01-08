Empieza DRAGON QUEST VII REIMAGINED anticipadamente con la demo gratis ya disponible

Compartir Facebook

EMPIEZA DRAGON QUEST VII REIMAGINED ANTICIPADAMENTE CON LA DEMO GRATIS QUE YA ESTÁ DISPONIBLE

Juega las primeras horas de este clásico «reimaginado» y hazte con un atuendo cosmético único para lucirlo en el juego completo cuando se lance el 5 de febrero

SQUARE ENIX ha publicado hoy una generosa demo gratis para DRAGON QUEST VII Reimagined, el futuro remake del título del año 2000 DRAGON QUEST VII: Fragmentos de un mundo olvidado. Podremos empezar anticipadamente la aventura y disfrutar de varias horas del principio del juego, para luego continuar la partida trasladando los datos de guardado al juego completo cuando se lance el 5 de febrero de 2026 para Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam® y Microsoft Store para Windows.*

SQUARE ENIX también ha publicado el nuevo tráiler de la cinemática de introducción de DRAGON QUEST VII Reimagined, que puede verse aquí

También es posible ver un nuevo tráiler centrado en la demo aquí

Quienes tengan datos de guardado de la demo y jueguen al título completo recibirán de regalo un atuendo cosmético único, «vestido de solete», para el personaje de Mariel dentro del juego. Con este monísimo vestido, la formidable Mariel estará la mar de elegante.

En DRAGON QUEST VII Reimagined un joven héroe y sus amigos de la infancia se embarcan en una aventura irrepetible que los aleja de la pacífica isla en la que han vivido siempre. Cuando los fragmentos de una tablilla antigua los arrastran al pasado, descubren que hay territorios enteros atrapados bajo una fuerza maligna. A medida que encuentran más fragmentos y abren más caminos al pasado, lo que inicialmente era una misión en busca de respuestas se convierte en una lucha por el destino de su mundo, que resulta ser más grande impresionante de lo que jamás habían imaginado.

DRAGON QUEST VII Reimagined parte del queridísimo juego original para llevar un RPG moderno a una nueva generación. Los clásicos diseños de Akira Toriyama para los personajes han adoptado un entrañable estilo artístico en 3D que recuerda a los dibujos hechos a mano y que se complementa con entornos y mazmorras al estilo de un diorama. La historia permanece fiel a la del título original, si bien ofrece una experiencia más ágil y una trama que se desarrolla en profundidad mediante misiones secundarias, historias y minijuegos opcionales. El sistema de combate es más emocionante y dinámico que nunca, con cambios fundamentales como el pluriempleo para utilizar dos vocaciones a la vez, la trepidante habilidad Desbordamiento y la nueva vocación domador de monstruos para invocar fieras.

Ya es posible reservar el juego en todas las plataformas. Quienes reserven cualquier edición del juego recibirán la bonificación por compra anticipada, que incluye un atuendo único de DRAGON QUEST VIII para el héroe y tres simientes de dominio, unos objetos que mejoran los atributos de los personajes en el juego. Quienes compren el juego en formato digital recibirán un escudo limoso diferente para cada plataforma. Además, también hay una Digital Deluxe Edition que incluye 48 horas de acceso anticipado, un traje único para el personaje jugable Gronzo y tres contenidos descargables que son de pago fuera de esta edición.

DRAGON QUEST VII Reimagined estará disponible a partir del 5 de febrero de 2026 para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Microsoft Store para Windows. Este juego está clasificado como PEGI 12. Más información: https://dragonquest.square-enix-games.com/games/dragon-quest-vii-reimagined.