Project Motoko, un concepto de auriculares inalámbricos nativos con IA de Razer en el CES 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

RAZER PRESENTA PROJECT MOTOKO EN CES 2026: UN DISPOSITIVO WEARABLE CON IA NATIVA Y POTENCIADA POR SNAPDRAGON

Project Motoko señala la próxima frontera para los wearables impulsados ​​por IA, combinando juegos, estilo de vida y productividad en una plataforma inteligente

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy, el Project Motoko, un concepto de auriculares inalámbricos nativos con IA que redefine los límites de la tecnología portátil. Impulsado por Snapdragon y universalmente compatible con las principales soluciones de IA, Project Motoko marca el comienzo de una nueva era de la informática personal con conciencia contextual, procesamiento de visión en tiempo real y controles intuitivos, todo ello a través de un diseño y ergonomía elegante e inalámbrica.

«El Proyecto Motoko es más que un concepto, es una visión para el futuro de la IA y la informática portátil«, afirmó Nick Bourne, director global de la división de consolas móviles de Razer. «Al asociarnos con Qualcomm, estamos construyendo una plataforma que mejora el juego y al mismo tiempo transforma la forma en que la tecnología se integra en la vida cotidiana. Esta es la próxima frontera para las experiencias inmersivas». «Snapdragon ofrece las capacidades avanzadas de IA y XR que hacen posible el Proyecto Motoko«, declaró Ziad Asghar, vicepresidente sénior y director general de XR en Qualcomm Technologies, Inc. «A medida que avanzamos hacia una era de múltiples dispositivos personales con IA, como el Proyecto Motoko, que pueden ver, oír y trabajar en conjunto con un agente de IA para anticipar todas tus necesidades, nos entusiasma colaborar con Razer para hacer realidad esta visión e impulsar la computación portátil con IA hacia una nueva era donde convergen inteligencia, rendimiento y experiencias inmersivas.«

Diseñado para integrarse perfectamente en la vida cotidiana, Motoko combina hardware de vanguardia con capacidades avanzadas de IA para ofrecer un compañero inteligente para trabajar, jugar y todo lo demás.

Visión mediante IA aumentada

Las cámaras duales con vista en primera persona colocadas al nivel de los ojos coinciden con el punto de vista natural, lo que permite el reconocimiento de objetos y texto en tiempo real para interacciones más inteligentes. Desde traducir señales de tráfico hasta rastrear a los representantes de gimnasios o resumir documentos sobre la marcha, el sistema de visión de Motoko comprende el contexto al instante para seguir el ritmo de los estilos de vida modernos.

Conciencia visual mejorada por IA

Motoko ofrece precisión estereoscópica con un amplio campo de atención, capturando profundidad, símbolos y detalles más allá de la visión periférica humana. Esta conciencia ampliada garantiza que los usuarios perciban más que nunca, ya sea navegando en entornos complejos o realizando múltiples tareas mientras viajan.

Micrófonos duales de campo cercano y lejano

Varios micrófonos trabajan juntos para capturar comandos de voz, captar diálogos a la vista y detectar el audio ambiental, lo que proporciona una detección de sonido precisa para una interacción perfecta en cualquier entorno.

Comentarios de audio al momento

Motoko interpreta y responde instantáneamente, actuando como un asistente de IA de tiempo completo que se adapta a horarios, preferencias y hábitos. El control manos libres garantiza un flujo ininterrumpido durante los desplazamientos, los juegos o la multitarea en casa.

Compatibilidad universal con otras plataformas de IA

Motoko se conecta fácilmente con plataformas de IA líderes como Grok, OpenAI y Gemini, ofreciendo total flexibilidad y personalización para cada tarea.

Herramientas de aprendizaje automático

Al capturar datos auténticos de visión humana en primera persona (POV), incluidos patrones de profundidad, enfoque y atención, Motoko proporciona a los equipos de robótica conjuntos de datos de alto valor para entrenar humanoides para la percepción y la toma de decisiones naturales.

Disponibilidad

Project Motoko debuta como concepto en CES 2026, ofreciendo un vistazo al futuro de los dispositivos portátiles impulsados ​​por IA.

Para más información, visite razer.com/concepts/project-motoko.