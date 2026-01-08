El nuevo escenario digital: el 31,7 % de los PC vendidos en España ya está equipado con tecnología de IA

Acer explica cómo el mercado español está evolucionando gracias a la inteligencia artificial, obteniendo excelentes resultados en línea con los del resto de Europa.

La inteligencia artificial está redefiniendo el mercado de los ordenadores personales. Según el último informe de la empresa global de inteligencia de mercados CONTEXT, el 31,7 % de los PC vendidos en España ya cuentan con tecnología de IA integrada. Una penetración que también avanza rápidamente en el resto de Europa, donde el 44 % de los dispositivos distribuidos están equipados con chipsets de nueva generación «AI Ready», diseñados para interactuar de forma nativa con sistemas de inteligencia artificial.

Cristina Pez, Directora Comercial B2B y Educación de Acer EMEA, expuso el punto de vista de la empresa durante el evento “Inteligencia Artificial – Economía real” celebrado en el Senado de la República Italiana, centrado en la contribución de la IA a la economía real. Pez afirmó: “El mercado español ya ha alcanzado un resultado significativo en términos de ventas, en línea con los datos europeos. Para integrar realmente estas herramientas innovadoras, la formación empresarial es fundamental. Del mismo modo, la colaboración con nuestros socios en la creación de proyectos piloto es esencial, ya que representa una herramienta decisiva para convertir la inteligencia artificial en un acelerador de la innovación, apoyando a las pymes en sus procesos de crecimiento.”

«Los PC «AI-ready» se están integrando rápidamente en el mercado general en España», afirmó Marie-Christine Pygott, analista senior de CONTEXT. «Este cambio está siendo impulsado más por decisiones de compra prácticas relacionadas con los ciclos de renovación, los cambios en el sistema operativo y la vida útil de los dispositivos, que por la demanda de funciones específicas de IA».

Paralelamente, la aplicación de la IA en el ámbito educativo responde a las transformaciones que exige el mercado laboral. Como señaló Pez: “La escuela debe ser capaz de proporcionar una alfabetización digital adecuada. La inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje, haciendo los itinerarios más personalizados e inclusivos, pero siempre debe ir acompañada de seguridad, escucha y formación para desarrollar habilidades como el análisis de datos, el pensamiento crítico y la colaboración digital, que permitirán a los estudiantes responder a las necesidades de la era digital.”

En este contexto, la escucha de las necesidades de los centros educativos desempeña un papel esencial: muchos productos Acer nacen de intercambios directos con docentes e instituciones, como los dispositivos convertibles diseñados para múltiples modos de uso al servicio de la enseñanza. Un enfoque que también se refleja en el proyecto Skill for Innovation, el programa de formación escolar desarrollado por Acer e Intel para apoyar a profesores y estudiantes en el desarrollo de competencias digitales, ofreciendo itinerarios prácticos, herramientas operativas y metodologías innovadoras para integrar la inteligencia artificial de forma consciente e inclusiva en los procesos educativos.

La tecnología se convierte así en una herramienta para mejorar la productividad del profesorado y monitorizar el progreso del alumnado. “Las herramientas tecnológicas no sustituyen al docente; lo liberan, le devuelven tiempo y le permiten tener una visión más precisa del progreso de los alumnos”, precisó Pez.

La intervención concluyó recordando los tres pilares que guían a Acer en el desarrollo de tecnologías para empresas y escuelas: proximidad, escucha y formación, que hacen sostenible y realmente útil cada camino de innovación, tanto en el mundo empresarial como en el educativo