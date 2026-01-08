Rebel Wolves revela nuevos detalles sobre su próximo RPG de acción The Blood of Dawnwalker

Compartir Facebook

La luna llena de enero, también conocida como Luna Llena del Lobo, es el momento ideal para que Rebel Wolves, junto con Bandai Namco Entertainment, compartan un vídeo especial que ofrece a los jugadores otra muestra de lo que les espera cuando el juego se lance en 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El último teaser muestra nuevos personajes que desempeñarán un papel clave en la aventura, así como lugares nunca antes vistos de Valle de Sangora, una misteriosa región de los Cárpatos que esconde muchos secretos a la espera de ser descubiertos por los jugadores. Este vídeo muestra imágenes del juego capturadas de la actual versión beta para PC.

Junto con el nuevo teaser, Rebel Wolves también reveló la portada oficial del juego, en la que aparece el protagonista Coen, un crepuscular… condenado a ser humano durante el día y vampiro durante la noche, con un eclipse solar como telón de fondo, en referencia al papel crucial que ambos cuerpos celestes desempeñan en el mundo de The Blood of Dawnwalker.

Rebel Wolves también presentó el tema musical principal de The Blood of Dawnwalker, grabado durante una sesión de estudio. La pieza fue compuesta por Nikola Kołodziejczyk, compositor principal del estudio, e interpretada por la Orquesta de Cámara AUKSO de Tychy.

“El tema se basa en gran medida en los sonidos e instrumentos asociados con el lugar y la época del juego: el siglo XIV, a los pies de los Cárpatos. Queríamos rendir homenaje a esa época y a su gente, y ser lo más fieles posible a la autenticidad histórica.”

– explica Nikola Kołodziejczyk, compositor principal de Rebel Wolves.

Por último, siguiendo con la temática de la Luna del Lobo y el año que viene, los desarrolladores de The Blood of Dawnwalker han creado un vídeo especial en el que repasan el año pasado, desde la primera presentación oficial, pasando por una extensa presentación del juego, hasta su presencia en los eventos más importantes del sector. Rebel Wolves celebra un año de anuncios respaldados por las opiniones y comentarios de la comunidad y espera poder compartir más novedades pronto.

The Blood of Dawnwalker se está desarrollando con Unreal Engine 5 y será publicado por Bandai Namco Entertainment. El juego se lanzará este año para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y ya está disponible para añadirlo a la lista de deseos. Se puede encontrar más información en la página web oficial: dawnwalkergame.com.