El Yermo de Fallout llega la Temporada 01 Recargada a Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El Yermo de Fallout llega la Temporada 01 Recargada a Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone

Es hora de recibir al año nuevo con la nueva oleada de nuevo contenido que llega a Call of Duty Black Ops 7y Call of Duty Warzone de mano de la Temporada 01 Recargada. Esta actualización masiva de contenido trae nuevo mapas, modos de juego, desafíos e infinidad de novedades en el Multijugador, Endgame, Zombies… ¡incluyendo la llegada del Yermo de Fallout!

Black Ops 7 Endgame:

Nuevos Eventos de Mundo : los jugadores tendrán que derribar a un avanzado VTOL de la Guild con capacidad de clonación en el nuevo evento mundial Wraith Wing y enfrentarse a las zonas irradiadas de Avalon en busca del trofeo definitivo en el evento mundial Deathclaw Hunt, disponible por tiempo limitado. Además, ¡tendrán que tener cuidado con los ghouls salvajes mientras luchan contra el depredador alfa!

: los jugadores tendrán que derribar a un avanzado VTOL de la Guild con capacidad de clonación en el nuevo evento mundial Wraith Wing y enfrentarse a las zonas irradiadas de Avalon en busca del trofeo definitivo en el evento mundial Deathclaw Hunt, disponible por tiempo limitado. Además, ¡tendrán que tener cuidado con los ghouls salvajes mientras luchan contra el depredador alfa! Nueva línea de habilidades Fantasma: los jugadores podrán emboscar a los objetivos enemigos para infligir daño adicional, evitar trampas, moverse silenciosamente y mucho más con las nuevas opciones que abrirán las habilidades Fantasma, que ofrecen una combinación de ataques de gran daño y maniobras evasivas para controlar mejor el desarrollo de la batalla.

Multijugador de Black Ops 7 :

Cuatro mapas : los jugadores ahora podrán recorrer los altísimos tejados de Japón en el nuevo mapa multijugador Yakei, al que se unen el remasterizado Meltdown de Black Ops 2 y Fringe, que regresa de Black Ops 6. Además, como parte de la colaboración con Fallout, se podrá visitar el barrio del futuro presentado por Vault-Tec en la variante del mapa Vault Town.

: los jugadores ahora podrán recorrer los altísimos tejados de Japón en el nuevo mapa multijugador Yakei, al que se unen el remasterizado Meltdown de Black Ops 2 y Fringe, que regresa de Black Ops 6. Además, como parte de la colaboración con Fallout, se podrá visitar el barrio del futuro presentado por Vault-Tec en la variante del mapa Vault Town. Nuevos modos : ahora se podrá luchar por el control de territorios cambiantes a lo largo de la partida en el nuevo modo de juego Takeover, que fusiona elementos de Hardpoint y Domination para ofrecer una nueva visión del juego por objetivos. Además, se podrá participar en dos LTM con temática de Fallout: S.P.E.C.I.A.L. Mayhem y The Ghouls.

: ahora se podrá luchar por el control de territorios cambiantes a lo largo de la partida en el nuevo modo de juego Takeover, que fusiona elementos de Hardpoint y Domination para ofrecer una nueva visión del juego por objetivos. Además, se podrá participar en dos LTM con temática de Fallout: S.P.E.C.I.A.L. Mayhem y The Ghouls. Equipo que regresa: habrá disponibles trece objetos de equipo adicionales, mejoras de campo y rachas de puntuación ya que esta actualización de mitad de temporada trae los objetos favoritos de los fans de Black Ops 6 al multijugador de Black Ops 7.

Black Ops 7 Zombies :

Astra Malorum – Modo dirigido : los jugadores podrán obtener orientación adicional en la misión principal en Astra Malorum en la que la tripulación viaja a un misterioso observatorio situado en los anillos de Saturno, el supuesto hogar del segundo Shadowsmith.

: los jugadores podrán obtener orientación adicional en la misión principal en Astra Malorum en la que la tripulación viaja a un misterioso observatorio situado en los anillos de Saturno, el supuesto hogar del segundo Shadowsmith. Mapa de supervivencia : Zarya Cosmodrome llega como el próximo mapa de supervivencia, basado en una ubicación clave de Ashes of the Damned. Los jugadores tendrán que sobrevivir tantas rondas como puedan o alcanzar el Exfil para escapar con vida.

: Zarya Cosmodrome llega como el próximo mapa de supervivencia, basado en una ubicación clave de Ashes of the Damned. Los jugadores tendrán que sobrevivir tantas rondas como puedan o alcanzar el Exfil para escapar con vida. Nuevo LTM Fallout: ¿Qué hay más letal que una horda de zombis? ¡Una horda irradiada de Feral Ghouls! Se podrá entrar en el LTM Project RADS y los jugadores deberán mantener sus niveles de radiación bajo control mientras luchan contra Feral Ghouls, Deathclaws y más, incluyendo recompensas por alcanzar las rondas más altas en ambos mapas.

Call of Duty: Warzone :

LTM High Octane: Los jugadores se podrán unir a un trío y luchar por ser el último escuadrón en pie en este LTM trepidante y emocionante con equipamientos personalizados, tiempos de círculo acelerados, botines jugosos, enormes pagos en efectivo, estaciones de compra a las que se puede acceder desde cualquier lugar y mucho más.

Los jugadores se podrán unir a un trío y luchar por ser el último escuadrón en pie en este LTM trepidante y emocionante con equipamientos personalizados, tiempos de círculo acelerados, botines jugosos, enormes pagos en efectivo, estaciones de compra a las que se puede acceder desde cualquier lugar y mucho más. LTM Power Armor Royale: Ahora se podrá cargar el núcleo de fusión y usar un traje de Power Armor en Power Armor Royale, que presenta un Verdansk irradiado donde los tríos luchan por ser el último escuadrón en pie.

Ahora se podrá cargar el núcleo de fusión y usar un traje de Power Armor en Power Armor Royale, que presenta un Verdansk irradiado donde los tríos luchan por ser el último escuadrón en pie. Presentamos las rachas de victorias: los jugadores podrán obtener nuevas recompensas por ganar partidas de Call of Duty: Warzone n forma de dos camuflajes para armas.

Puedes consultar todas las novedades de la Temporada 01 Recargada en el blog oficial de Call of Duty.