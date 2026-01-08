Razer presenta un ecosistema de soluciones ia en gaming, y tecnología de nueva generación en CES 2026

Compartir Facebook

Conceptos visionarios, IA portátil y plataformas de desarrollo, así como mandos ultrarrápidos y experiencias multisensoriales para crear, jugar y experimentar el futuro de los juegos.

Razer, la marca líder mundial en estilo de vida para jugadores, presentó hoy en CES Las Vegas 2026 el conjunto de soluciones y productos tecnológicos más audaz hasta la fecha: proyectos y conceptos visionarios, nuevos productos y tecnologías impulsadas por IA que sientan las bases para un ecosistema completo de IA gaming.

Entre los proyectos más destacados de este año se encuentra Project AVA, un compañero de escritorio animado mediante IA que supone la evolución del galardonado entrenador de Esports de IA de Razer, así como Project Motoko, los auriculares Razer de nueva generación con IA integrada y potenciado por Snapdragon.

Razer también presentó un conjunto completo de herramientas para desarrolladores de IA, incluida la estación de trabajo escalable para desarrolladores de IA Razer Forge para el desarrollo de IA exigente, la plataforma de código abierto Razer AIKit para flujos de trabajo de IA locales de baja latencia y un acelerador de IA compacto desarrollado en asociación con Tenstorrent para computación portátil de escritorio.

Los jugadores de sala de estar van a disfrutar de juegos en la nube en la pantalla grande con Razer Wolverine V3 Bluetooth, desarrollado en colaboración con LG y siendo el mando gaming inalámbrico más rápido[1] del mundo, diseñado para juegos en la nube y sin interrupciones en la pantalla grande.

Completan la serie de anuncios el Project Madison, un concepto de silla inmersiva multisensorial, y la silla Razer Iskur V2 NewGen, ahora diseñada para un juego más fresco y cómodo.

«La IA está transformando la forma en que jugamos, nos conectamos y experimentamos la tecnología«, dijo Min-Liang Tan, cofundador y director ejecutivo de Razer. «Nuestra expansión hacia dispositivos portátiles, asociaciones empresariales e innovación de código abierto refleja nuestra visión de construir un ecosistema de juegos de IA que tenga aplicaciones en los juegos y más. CES 2026 marca un momento decisivo en este viaje, e invitamos a la comunidad tecnológica global a unirse a nosotros para dar forma a lo que viene a continuación«.

TODOS LOS ANUNCIOS DE RAZER EN CES 2026 AL RESUMEN

Project AVA: La siguiente evolución en los compañeros de IA

A partir del anuncio inicial en el CES 2025, Project AVA pasa de ser un entrenador de IA para deportes electrónicos a un compañero de escritorio de IA totalmente integrado. Con un avatar animado de 5,5 pulgadas, personalidad de IA adaptable y modo PC Vision, Project AVA va más allá del soporte de juegos para convertirse en un verdadero socio digital para el trabajo, el juego y la vida. Disponible solo para reservas en USA.

Project Motoko: La visión de Razer sobre la IA en un dispositivo portátil

Project Motoko es un auricular portátil nativo de IA que ofrece procesamiento de visión en tiempo real, asistencia de IA sensible al contexto y controles intuitivos de gestos y voz para servir como un compañero inteligente en modo manos libres. Con compatibilidad universal entre las principales plataformas de IA, se adapta sin esfuerzo a cualquier flujo de trabajo o entorno, impulsando la productividad, los juegos y la vida cotidiana, al mismo tiempo que proporciona datos de visión desde el punto de vista humano para respaldar el entrenamiento en robótica y el desarrollo de modelos de IA.

Ecosistema de Desarrollo de IA de Razer: Impulsando el siguiente avance en IA a través del desarrollo en modo local

Una solución completa para desarrolladores de IA, que combina informática de alto rendimiento para flujos de trabajo exigentes con una plataforma de código abierto para inferencia y ajuste de LLM local.

Razer Forge AI Developer Workstation es una estación de trabajo de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo de IA exigentes como entrenamiento, inferencia y simulación. Ofrece computación local sin concesiones con procesamiento seguro en el dispositivo, costos de suscripción cero y máxima capacidad de respuesta. La estación de trabajo Forge AI Developer, que admite múltiples GPU de nivel profesional y un enorme ancho de banda de memoria DDR5, acelera el entrenamiento de modelos a gran escala y escala sin problemas desde la torre hasta el bastidor para la implementación empresarial.

Razer AIKit agiliza el ciclo de vida del desarrollo de la IA, lo que permite a los investigadores y desarrolladores ejecutar y ajustar grandes modelos de lenguaje (LLM) localmente con un rendimiento comparable al de la nube. Con el descubrimiento automático de GPU, la formación de clústeres y la integración con el hardware de IA de Razer, AIKit permite flujos de trabajo de IA de baja latencia y con prioridad local. Es completamente de código abierto en GitHub, lo que permite a los desarrolladores personalizar, contribuir y mejorar Razer AIKit.

Project Madison: Inmersión Sensorial Total

Una nueva frontera en la inmersión en juegos, Project Madison es una na silla gaming inmersiva de última generación con tecnología Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio y Razer Chroma RGB. Siente, escucha y ve toda la acción a otro nivel con una silla verdaderamente multisensorial.

Razer Iskur V2 NewGen: Diseñado para la Ergonomía y Comodidad.

La próxima evolución de las sillas gaming, diseñadas para ofrecer el máximo confort y rendimiento. Con el primer sistema de soporte lumbar HyperFlex™ del mundo, la tecnología CoolTouch™ y un diseño ergonómico avanzado, Iskur V2 NewGen garantiza que los jugadores se mantengan más frescos, se sienten mejor y jueguen por más tiempo.

Razer Wolverine V3 Bluetooth: Comodidad y Rendimiento

El mando gaming wireless más rápido del mundo, desarrollado en colaboración con LG bajo el programa «Diseñado para LG Gaming Portal», para disfrutar de juegos en la nube sin interrupciones en la pantalla grande. Equipado con Bluetooth® de latencia ultrabaja, controles de TV integrados y funciones de nivel profesional, ofrece experiencias de juego en la nube cómodas desde el sofá sin comprometer el rendimiento competitivo.

Razer se asocia con Tenstorrent para el Desarrollo de IA en cualquier lugar

El acelerador de IA compacto de primera generación de Tenstorrent, diseñado en asociación con Razer, ofrece potentes capacidades de IA generativa a cualquier sistema equipado con Thunderbolt™ 5. Impulsado por Wormhole™ n150 de Tenstorrent, ofrece un rendimiento portátil de escritorio para LLM, generación de imágenes y cargas de trabajo avanzadas de IA/ML. Su diseño modular permite a los desarrolladores conectar en cadena hasta cuatro unidades para una experimentación escalable, todo ello con el respaldo del paquete de software de código abierto de Tenstorrent.

DISFRUTA DEL FUTURO DEL Gaming

Desde equipos inmersivos hasta compañeros inteligentes y herramientas para desarrolladores, experimente todo de primera mano en CES 2026 en The Venetian, Nivel 2, Bellini 2101.

Para obtener más detalles sobre la emocionante línea de Razer, sigue leyendo en el apéndice a continuación o visita razer.com/campaigns/ces-2026