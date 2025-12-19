Compartir Facebook

Los pilotos españoles buscan un nuevo título de campeón en las finales mundiales de las Gran Turismo World Series

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital te invitan a seguir este fin de semana en directo las finales mundiales de las Gran Turismo World Series, la competición oficial con Gran Turismo®7 que este 20 y 21 de diciembre coronará en Fukuoka (Japón) a los nuevos campeones del mundo de la Nations Cup y la Manufacturers Cup.

Los pilotos españoles, José Serrano y Pol Urra, llegan a la cita más importante del año en una posición inmejorable, copando los primeros puestos de la clasificación general de competición individual y con ganas de poder revalidar el título de Campeón del Mundo que ya consiguieron formando equipo en la edición de 2023.

Puedes seguir en directo todas las carreras a través del canal oficial de PlayStation®España en Twitch

Manufacturers Cup – Sábado, 20 de diciembre a las 09:00h

El sábado se disputará la competición en la que se decidirá quien es el mejor fabricante de la temporada 2025. Por primera vez este año, los equipos contarán con sus tres pilotos integrantes para competir juntos buscando la victoria en el campeonato. En total disputarán cuatro carreras, incluida la gran final en la que deberán participar todos los competidores, cambiando de piloto a lo largo de la carrera. Pol Urra y José Serrano deberán mostrar su liderazgo en el equipo Mazda y Porsche, partiendo desde el segundo y cuarto puesto de la clasificación general. Subaru, a pesar de los últimos malos resultados, parte como favorito en una jornada en la que cualquier fabricante puede dar la sorpresa. Estos son los equipos participantes y su clasificación antes de la final:

1º Subaru (Miyazono / Drumont / Solis) 12 puntos

2º Mazda (Kokubun / POL URRA / Cardinal) 10 puntos

/ Cardinal) 10 puntos 3º BMW (Suzuki / Labouteley / Haywood) 10 puntos

4º Porsche (Sato / JOSÉ SERRANO / Inostroza) 9 puntos

/ Inostroza) 9 puntos 5º Toyota (Morimoto / de Bruin / Carrazza) 8 puntos

6º Nissan (Okumoto / Sedziak / Filho) 6 puntos

7º McLaren (Kamada / Murphy / Mosso / Yamamoto) 4 puntos

8º Mercedes – AMG (Sasaki / Bonelli / Noah Lanuza) 3 puntos

9º Lexus (Kawakami / Mangano / Walsen) 1 punto

10º Ferrari (Hashima /Jesús / Parker) 0 puntos

11º Honda (Tsujimura / Gallo / Jeffrey) 0 puntos

12º Lamborghini (Goto / Alfaleh / Rosenberger) 0 puntos

Nations Cup – Domingo, 21 de diciembre a las 07:00h

El plato fuerte queda reservado para la mañana del domingo. Los 12 mejores pilotos, que han disputado pruebas en las Gran Turismo World Series alrededor de todo el mundo, llegan a Fukuoka para verse de nuevo las caras en la gran final. La jornada consistirá en tres intensas carreras que recorrerán trazados míticos como Spa, Gilles Villeneuve o el temido Nürburgring Nordschleife. Estas carreras finales decidirán si alguno de los pilotos españoles es capaz de revalidar, ahora en solitario, el título de campeón del mundo o si alguno de los campeones veteranos como Valerio Gallo o Takuma Miyazono son capaces de imponerse al “Spanish Power”. Así está la clasificación general antes de la cita de Fukuoka:

1º José Serrano (España) 17 puntos

2º Pol Urra (España) 12 puntos

3º Valerio Gallo (Italia) 11 puntos

4º Takuma Miyazono (Japón) 7 puntos

5º Kylian Drumont (Francia) 6 puntos

6º Takuma Sasaki (Japón) 5 puntos

7º Kaj de Bruin (Países Bajos) 4 puntos

8º Guy Barbara (Australia) 1 punto

9º Ángel Inostroza (Chile) 0 puntos

10º Thomas Labouteley (Francia) 0 puntos

11º Adriano Carrazza (Brasil) 0 puntos

12º Samuel Cardinal (Canadá) 0 puntos

Puedes encontrar toda la información relativa a la competición, incluidas clasificaciones, formato de carreras y detalles sobre todos los pilotos en la página oficial de las finales mundiales.

Participa y gana recompensas en Gran Turismo®7

Un año más, todos los aficionados pueden disfrutar de las finales mundiales con varias acciones especiales que tienen lugar dentro de Gran Turismo®7. Por un lado, a lo largo de las últimas semanas, los jugadores están disfrutando de eventos especiales en el modo Sport del juego. Estos eventos replican las carreras de las finales y ofrecen recompensas extra para todos los participantes. Además, está activa la Campaña “Regalo para los espectadores” por las que se podrán conseguir coches con diseños exclusivos solo por seguir las finales en directo y la Campaña “Adivina el campeón” en la que se podrán conseguir hasta dos millones de créditos para el juego por acertar el equipo y piloto ganador de las finales mundiales.

Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation España