SIE y Bad Robot Games anuncian 4:LOOP, un nuevo shooter cooperativo para cuatro jugadores

El título está dirigido por Mike Booth, creador de Left 4 Dead

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Bad Robot Games han desvelado 4:LOOP, un shooter cooperativo para cuatro jugadores ambientado en un nuevo universo de ciencia ficción. El título debutó con su primer tráiler de jugabilidad durante los The Game Awards 2025, y ya puede añadirse a la lista de deseos en PlayStation Store y Steam.

Dirigido por Mike Booth, creador de Left 4 Dead, 4:LOOP expande las ideas del género cooperativo al ofrecer mapas abiertos donde los jugadores deben improvisar, gestionar riesgos y apoyarse mutuamente. Entre las novedades que el juego traerá destaca la posibilidad de cargar y transportar a un compañero caído, una mecánica que Booth siempre quiso incluir en sus proyectos anteriores.

Booth ha confirmado también que el juego incorpora elementos roguelike, centrados en exprimir la creatividad del jugador y en la rejugabilidad. Las partidas destacan por la variedad de combinaciones posibles entre habilidades y equipo. Puedes leer la entrevista al director en este artículo del blog de PlayStation.

4:LOOP ofrecerá un playtesting previo próximamente al que los jugadores ya se pueden apuntar en este enlace. Para más información, consulta las redes sociales de la compañía.