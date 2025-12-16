Navidad con Wacom: creatividad para regalar y ahora con descuento especial en la nueva MovinkPad

Stacked from 15 images. Method=B (R=8,S=4)

La Navidad es el momento perfecto para inspirar creatividad, sorprender con el regalo ideal y animar a jóvenes talentos, estudiantes, creadores emergentes y amantes del dibujo y el diseño digital a dar un salto en su forma de expresarse.

Pensando especialmente en ellos, así como en padres que buscan un regalo práctico, creativo y educativo, Wacom lanza una promoción navideña con un descuento aproximado de 60 € en su nuevo dispositivo estrella: la Wacom MovinkPad, diseñada para acompañar a creadores en cualquier parte gracias a su portabilidad, facilidad de uso y rendimiento.

Wacom, líder en herramientas creativas digitales, celebra esta temporada con ofertas diseñadas para impulsar la inspiración y facilitar el trabajo de quienes disfrutan creando. Una ocasión ideal para acceder a dispositivos que elevan la calidad, agilizan el proceso y ayudan a transformar cada idea en algo único.

MovinkPad: el regalo perfecto para jóvenes creativos

La nueva Wacom MovinkPad es la herramienta ideal para quienes quieren iniciarse en el dibujo digital, estudiantes de arte, diseñadores en formación o usuarios que buscan una forma intuitiva de plasmar ideas. La MovinkPad tiene un diseño ultraligero y pantalla de 11 pulgadas, junto con la sensibilidad precisa del lápiz y la tecnología de Wacom, ofrecen una experiencia de dibujo muy cercana al papel, con todas las ventajas del mundo digital. Incluye apps preinstaladas como Wacom Canvas y Clip Studio Paint para empezar a crear al instante.

Es una tablet Android que funciona de forma autónoma sin necesidad de conectarse a un ordenador, ofreciendo acceso completo al ecosistema Android, con numerosas aplicaciones útiles para aprender, dibujar y mejorar la productividad.

Su diseño ligero y portátil la convierte en un dispositivo perfecto para estudios, escapadas y uso diario. Y, a diferencia de otras tablets multimedia, la MovinkPad es un dispositivo de dibujo pensado para convertir el tiempo frente a la pantalla en tiempo creativo, gracias a su experiencia de lápiz natural que permite trabajar de forma fluida, cómoda y precisa en ilustración, notas, bocetos o proyectos creativos.

Descuento aproximado: Antes 459.99€ / Ahora 399.99€ (13% de descuento).

Disponibilidad: durante todo el el mes de diciembre

La MovinkPad es un regalo perfecto para los que buscan desarrollar habilidades artísticas, iniciarse en el diseño digital o simplemente dar rienda suelta a su creatividad. Con este descuento especial, se convierte en una oportunidad accesible y única para sorprender a los tuyos esta Navidad.