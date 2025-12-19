Compartir Facebook

YA DISPONIBLE LA EXPANSIÓN DE AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA™, “DESDE LAS CENIZAS”

Movido por la venganza, So’lek se enfrenta a la alianza más temible de Pandora para proteger a aquellos a quienes ama

Hoy, Ubisoft ha lanzado “Desde las cenizas”™, una nueva expansión para Avatar: Frontiers of Pandora™, que muestra un capítulo más oscuro de la historia de la Frontera Occidental, con un Bosque de Kinglor devastado y una nueva subregión, The Ravines. La expansión está disponible en Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna* y PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam). Esta expansión se lanza el mismo día en que se estrena en cines de todo el mundo Avatar: Fuego y Ceniza ™, continuando con la aventura para todos los fans de la franquicia.

Desarrollada por Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft**, en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney, “Desde las Cenizas” muestra la historia de So’lek, un guerrero na’vi curtido en mil batallas cuyo camino se cruza con el de las temibles fuerzas de los guerreros Mangkwan, también conocidos como el Clan de la Ceniza. Su llegada supone una novedad respecto a los clanes que los jugadores ya conocen, y marca un hito en los conflictos entre na’vi.

Años antes de los eventos de la expansión, So’lek ya se enfrentó a Wukula, un guerrero Mangkwan, en un combate brutal que dejó a Wukula marcado y buscando venganza, una historia que exacerba su actual rivalidad. Entre los guerreros de su clan también está Zari, una letal francotiradora entrenada por el Recom Lyle Wainfleet. Ciega de un ojo, pero letal con su armamento y equipamiento de la RDA, dará caza a So’lek desde las sombras, dispuesta a superar a su hermano Wukula.

“Desde las cenizas” presenta nuevas experiencias de juego que mejoran tanto el combate como la exploración. Por primera vez en la franquicia, los jugadores se enfrentarán en batallas contra otros na’vi, y el estilo de combate único de los guerreros Mangkwan les obligará a tener gran precisión táctica y adaptabilidad. Cada encuentro está diseñado para dar a conocer la personalidad a través del combate, desde la persecución incansable de Wukula hasta el acecho letal a distancia de Zari, e incluso el combate aéreo de Rakx cuando siembre el terror desde los cielos con su ikran. Para estar a la altura de estas amenazas nuevas, la expansión también añade nuevas unidades de la RDA, incluyendo sabuesos, armaduras Skel y variantes especializadas de los trajes AMP con lanzamisiles, rifles de francotirador y escopetas; todo ello creará desafíos dinámicos en el combate aéreo y el terrestre. Combinando esto con un movimiento mejorado y la opción de intercambiar entre las perspectivas en primera y tercera persona, estos añadidos ofrecen la jugabilidad más intensa y visceral que se haya visto nunca en Pandora.

El comandante Tyler Bukowski, de las unidades Sec-Ops de la RDA, que se presentó en Avatar: The Gap Year — Tipping Point™, se alza como una presencia imponente, que coordina los movimientos de la RDA y el Clan de la Ceniza en la Frontera Occidental para acabar con la Resistencia, y especialmente con los Sarentu y So’lek.

“Desde las Cenizas es una historia cruda y personal”, ha dicho Omar Bouali, Creative Director de Massive Entertainment. “Pone a So’lek frente a frente con enemigos que conocen su pasado y saben cómo aprovecharlo, y al mismo tiempo ofrece a los jugadores esa mayor variedad de combates que querían ver”.

“Esta expansión ahonda en la mitología de Pandora de manera valiente”, ha dicho Joshua Izzo, EVP, Franchise Development de Lightstorm Entertainment. “Invita a descubrir el surgimiento del Clan de la Ceniza y su impacto en toda la Frontera Occidental. Tenemos muchas ganas de que los fans de Avatar disfruten de historias inéditas en nuevas aventuras interactivas después de ver Avatar: Fuego y Ceniza en cines”.

La expansión puede comprarse por separado o como parte de la edición Avatar: Frontiers of Pandora – Desde las Cenizas, que incluye el contenido base, la expansión y contenido de bonificación. Los jugadores también pueden disfrutar ya de una gran actualización del título gratuita para el juego principal, que se lanzó el 5 de diciembre. Esta actualización introdujo dos de las características más esperadas por la comunidad: el modo Nueva Partida+ y la muy esperada vista en tercera persona, que ofrece una nueva perspectiva y opciones de rejugabilidad del título principal para quienes quieran disfrutar de Pandora de nuevas formas.

Las nuevas ediciones de Avatar: Frontiers of Pandora™ ya están disponibles para su compra:

Avatar: Frontiers of Pandora – Expansión “Desde las Cenizas”: solo la expansión. Requiere el juego principal para jugar. Recio de venta recomendado: 24.99 €.

Avatar: Frontiers of Pandora – Edición “Desde las Cenizas”: incluye el juego principal, la expansión y el contenido de bonificación de las Montañas Flotantes. Precio de venta sugerido: 39.99 €.

Avatar: Frontiers of PandoraComplete Edition: incluye el juego principal, la expansión, el Season Pass, el contenido de bonificación de las Montañas Flotantes y mucho más. Precio de venta sugerido: 59.99 €.

Para más información sobre Avatar: Frontiers of Pandora, por favor, entra en http://www.avatarfrontiersofpandora.com