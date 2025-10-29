Buenas tardes. Notición Stray, EA SPORTS WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator son los nuevos juegos del mes de Noviembre de 2025 en PlayStation Plus. Toca disfrutar de buenos videojuegos

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation®Store desde el 4 de noviembre hasta el 1 de diciembre.

Juegos del mes (Essential – Extra – Premium)

Stray para PS4® / PS5®: Es una aventura felina en tercera persona ambientada en los callejones iluminados con luces de neón de una ciberciudad en plena decadencia y el ambiente turbio de sus bajos fondos. El jugador, mirando el mundo en los ojos de un gato callejero, deberá deambular por cada rincón de los alrededores, defenderse de amenazas imprevistas y resolver los misterios de un lugar inhóspito en el cual moran robots apáticos y criaturas peligrosas.

para PS5®: De la mano del equipo desarrollador de la galardonada saga Dirt Rally, llega el nuevo juego oficial del Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Con más de 25 años de legado en juegos de rally de Codemasters, EA SPORTS™ WRC lleva al jugador al mando de los vehículos del WRC, WRC2 y Junior WRC de la temporada 2024, incluidos los pilotos, las escuderías y los diseños oficiales. El jugador podrá diseñar y conducir el coche de rally de sus sueños con el debut del modo Constructor, reescribir la historia compitiendo en recreaciones de eventos recientes y grandes momentos históricos en el modo Momentos, o disfrutar de la experiencia WRC definitiva con modos adicionales como Carrera, Campeonato, Contrarreloj, Multijugador, Rally de regularidad y un completo editor de diseños. Totally Accurate Battle Simulator para PS4® / PS5®: Es un simulador de combate estratégico que utiliza un motor de físicas exageradas para recrear batallas absurdas y sorprendentes. El jugador podrá dirigir ejércitos de “wobblers” con más de 100 unidades distintas, así como crear sus propias unidades, facciones y mapas personalizados. Además del modo campaña, el juego incluye modos de batalla libre, creador de escenarios y un modo multijugador online.

Packs exclusivos de PlayStation®Plus (Essential – Extra – Premium)

PlayStation®Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos exclusivos a través de PlayStation®Store y sin coste adicional para juegos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League®, Fall Guys o Call of Duty®: Warzone™, entre otros. Destacan los siguientes packs exclusivos:

Battlefield™ 6: Pack de Operaciones RebeldesOverwatch 2: Paquete Bonificación de Ana francotiradora

Call of Duty®: Warzone™ Paquete 4 de PlayStation®Plus

Roblox: Sir Zanahorius el Crujiente

Fortnite: Pack de Combatiente coronado

Brawlhalla – Bonus Pack 20

Valorant Paquete PlayStation®Plus

Apex Legends™: Pack de juego PlayStation®Plus

Roblox: Calamar entintador submarinista

Fall Guys: Pack Western Woos de PlayStation®Plus

Rocket League® – Pack de PlayStation®Plus

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation®Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye tres juegos descargables al mes para PS4® y PS5® , acceso al modo multijugador online , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. * Característica exclusiva de PS5® . **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes .

Incluye , acceso al , descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, ayuda de juego* y descuento del 5% en todas las compras realizadas en PlayStation® Direct**. Característica exclusiva de PS5® **Consulta condiciones en este link. El usuario puede acceder a este nivel por solo . PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de más de 450 de los mejores títulos para PS4® y PS5® , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes .

Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un , incluidos juegos exclusivos de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo . PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego antes de comprarlo por tiempo limitado en títulos como Black Myth Wukong, Baldur’s Gate 3 o Marvel’s Spider-Man 2 entre otros, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos, incluyendo el juego en streaming de títulos PS5® que el usuario tenga en su biblioteca sin necesidad de descarga. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes.

