¡Resident Evil Requiem ya se puede reservar!

«Road to Requiem» presenta anuncios que incluyen el primer juego de Capcom disponible en Epic Games Store, además de la colaboración con Fortnite, noticias de Nintendo Switch 2 y más.

Prepárate para los horrores que acechan en la noche más escalofriante con el anuncio de Resident Evil™ Requiem que ya se puede reservar en todas las plataformas, incluyendo PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, PC a través de Steam, y también, por primera vez en Epic Games Store, con el lanzamiento oficial que tendrá lugar el 27 de febrero de 2026. Todos las reservas incluirán el traje Apocalipsis» de Grace » como bonificación. No solo eso, «Road to Requiem» mostró una gran cantidad de novedades de Resident Evil™.

Puedes ver la emisión “Road to Requiem”

Presentado por la legendaria Maggie Robertson, la actriz de doblaje de la icónica voz de Lady Dimitrescu en Resident Evil™ Village, «Road to Requiem» brindó un profundo repaso a la franquicia Resident Evil, sumergiéndose en los personajes inolvidables, los terrores y los detalles escalofriantes que han llevado a esta última entrega, que comenzaba con el incidente de Raccoon City en 1998.

Los anuncios adicionales realizados dentro de «Road to Requiem» incluyen:

§ Dos ediciones épicas: Resident Evil Requiem estará disponible en las ediciones Estándar y Deluxe, y la edición Deluxe presenta el mismo juego base que la edición Estándar, además de un paquete exclusivo de cinco trajes, cuatro diseños de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos de armas y más.

§ ¡Alardea de tu fandom en Fortnite! – Para celebrar la llegada de Capcom a Epic Games Store, los jugadores que compren Resident Evil Requiem a través de Epic Games Store recibirán artículos temáticos de Resident Evil en Fortnite como el atuendo Grace. Los artículos de colaboración de Fortnite se distribuirán después del lanzamiento de Resident Evil Requiem. Pronto se compartirán más detalles.

§ ¡Juega como un profesional! – Se presenta una edición especial de Resident Evil Requiem del Mando Pro de Nintendo Switch 2 con diseños del juego y acabado en negro metalizado estilo “gunmetal” que estará disponible en Nintendo el día del lanzamiento.

§ El primer amiibo de Resident Evil: Grace de Resident Evil Requiem se convertirá en el primer amiibo de Resident Evil, disponible en el verano de 2026.

§ ¡Prepara tus palomitas! – Un asombroso «Resident Evil Showcase» se estrenará a principios del próximo año con inmersión aún más profunda en Resident Evil Requiem.

Vive la experiencia Resident Evil Requiem como nunca con la Edición Deluxe Steelbook que incluye el juego y los contenidos de la Edición Deluxe.