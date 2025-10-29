Gran lanzamiento: Análisis Teslagrad: Power Pack llega a PS5 y Nintendo Switch en edición estándar y coleccionista

Compartir Facebook

El clásico aclamado de plataformas y puzles, Teslagrad, regresa con toda su fuerza y llega a la consola PlayStation 5 en una edición que no solo rememora lo mejor del original, sino que lo amplía con una secuela, mejoras técnicas y una puesta en escena física que encantará a los coleccionistas. De la mano de Rain Games, desarrollador del título, y Tesura Games, que se ocupa de la edición física, estamos ante un producto redondo bajo el nombre Teslagrad: Power Pack.

Teslagrad: Power Pack ya está disponible en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch en Edición Estándar y Coleccionista, incluyendo dos juegos: Teslagrad Remaster y Teslagrad 2.

¿Qué es el Teslagrad: Power Pack?

La edición “Power Pack” incluye dos juegos en uno: por un lado, Teslagrad Remastered, una versión optimizada del clásico original; y por otro lado, Teslagrad 2, la nueva entrega que expande el universo con mayor ambición. Según la web oficial de Tesura Games, esta edición ya está disponible para PS5 y Nintendo Switch, tanto en formato estándar como en coleccionista.

Teslagrad Remastered

La historia es sobre el reino de Elektropia está siendo asediado por un rey tirano que gobierna a su pueblo con puño de hierro. Cuando se inicia una persecución por toda la ciudad para dar caza a un joven, este escapa a la Torre Tesla. Antaño hogar de una secta de magos tecnológicos conocidos como magos magnéticos, ahora es un polvoriento vestigio de antiguas tecnologías e historia olvidada. Estás solo, con las herramientas de los magos magnéticos perdidos y tu ingenio para sobrevivir.

Descubre y domina el arte perdido de la magia magnética. Resuelve intrincados rompecabezas y realiza increíbles proezas a través del electromagnetismo. Utiliza estos poderes para ascender a través de la decrépita torre y disfruta de gráficos inspirados en el steampunk de la vieja Europa en esta aventura de plataformas y puzles no lineal, y descubre la historia oculta en la narración visual de los entornos dibujados a mano. ¿Podrás descubrir los secretos de la torre y derrocar al tirano?

Os dejamos nuestro primer Gameplay y análisis

Os dejamos el trailer de Teslagrad Remastered

La edición física viene acompañada de extras muy atractivos: cuaderno dorado, pin magnético en 3D, hoja de pegatinas, banda sonora original en dos CDs y caja de coleccionista con tintas metalizadas.

Teslagrad 2

La historia es sobre la joven teslamante Lumina sufre un accidente aéreo en Wyrmheim, un lugar remoto e inhóspito del norte, y no tiene a quién acudir. Emprende una peligrosa aventura y explora una inmensa torre abandonada que se alza sobre un valle de fiordos para regresar a casa con la familia. Usa poderes electromagnéticos para superar los peligros de una tierra silvestre. Defiéndete de los saqueadores vikingos, enfréntate a temibles bestias inspiradas en la mitología nórdica y derrota a unos jefes sin parangón. A medida que avances, descubrirás nuevas habilidades y el equipo necesario para desvelar los secretos de la tierra y profundizar en el oscuro pasado de los ancestros de Lumina.

Teslagrad 2 es la secuela del célebre videojuego basado en físicas, donde los poderes electromagnéticos son fundamentales para sobrevivir. Con gráficos mejorados, un mundo más grande y nuevos utensilios para resolver puzles, Teslagrad 2 ofrece una experiencia inmersiva con plataformas y enigmas.

Os dejamos el análisis y primer gameplay

Os dejamos el trailer Teslagrad 2

Esto convierte este lanzamiento no sólo en un juego, sino en una pieza de colección para los aficionados del género. Si nunca habías jugado te lo recomendamos.

Rain Games, el estudio noruego responsable de Teslagrad, ganó fama gracias al primer título por su original uso del electromagnetismo como mecánica de juego, su estilo gráfico dibujado a mano y su ambientación de cuento ilustrado. Con este nuevo lanzamiento, el estudio demuestra su ambición de ofrecer un producto que no sólo respete los fundamentos, sino que los eleve para la nueva generación. En Frikipandi hemos probado la versión de PS5 en una PS5 Pro y nosha gustado mucho. Ya que es un videojuego muy adictivos

Por su parte, Tesura Games se encarga de la edición física en Europa, y lo hace con mucho mimo: versiones estándar y coleccionista, distribución cuidada, contenido extra… Este nivel de detalle es especialmente valorable en un momento en que cada vez más lanzamientos optan solo por lo digital. La posibilidad de conservar una edición física de calidad es un gran plus.

¿Por qué Teslagrad: Power Pack en PS5 merece atención?

1. Mecánicas refinadas y reinventadas

El primer Teslagrad ya destacaba por su enfoque en el electromagnetismo: manipular el entorno con imanes, atraer y repeler fuerzas, descubrir rutas ocultas, resolver puzles… Con esta nueva edición, el "Remastered" amplía la experiencia original con mejoras en calidad de vida, gráficos actualizados y niveles de desafío adicionales.

La secuela, Teslagrad 2, amplía la escala: escenarios mayores, ambientación más rica, enemigos variados y una ambientación que mezcla lo mítico con lo tecnológico. El combo resulta altamente atractivo.

2. Gráficos y presentación técnica

La versión PS5 se beneficia de la potencia de la consola: por ejemplo en la web se indica que “gráficos actualizados: maravíllate con los fondos dibujados a mano con una claridad aún mayor, con una iluminación atmosférica y animaciones más nítidas actualizadas para la generación actual de juegos”.

Esto significa que tanto los que jugaron el original como los que llegan por primera vez pueden apreciar el salto visual y de fluidez, lo cual en un título en 2D dibujado a mano cobra especial relevancia: cada fondo, cada animación, cada efecto de luz contribuyen a la inmersión.

3. Diseño de niveles y narrativa visual

Una de las características más destacadas de Teslagrad es su narración sin diálogos: la historia se revela a través del entorno, de los detalles del escenario, del propio movimiento del jugador. Según la descripción oficial: “La narración visual: una historia olvidada se desarrolla a través de este enfoque único. Sin diálogos, escenas, texto, pantallas de carga ni interrupciones.

¡El mundo habla por sí solo!” Esto permite una experiencia más fluida, más inmersiva, que invita a la exploración más que a la lectura. En PS5, esta forma de contar puede sentirse aún más pulida, gracias al mayor rendimiento y las mejoras gráficas.

4. Valor añadido de la edición física

Para los coleccionistas o para quien simplemente valora tener una versión tangible y cuidada de sus juegos, esta edición de Tesura Games es una gran elección. Incluir dos juegos (Remastered + 2) en un solo package, junto con extras físicos como banda sonora, pin, pegatinas… le añade un valor emocional y estético.

Además, tener la versión física de PS5 da una sensación de permanencia: no depender solo del catálogo digital, conservar un objeto que puedes mostrar, prestar o revender.

5. Accesibilidad y localización

Teslagrad Remastered incluye multitud de idiomas, y en PS5 se añade japonés y coreano.

Esto amplía su accesibilidad global y demuestra el esfuerzo para llegar a diferentes públicos. En un género que no siempre recibe localizaciones tan completas, es un punto a favor.

6. Amplio rango de desafío

El título marca que se incluyen “10 niveles de desafío adicionales que llevan al límite tus poderes electromagnéticos”.

Para los jugadores que quieren exprimir el título, esto significa que la rejugabilidad está garantizada. Y para quienes buscan una experiencia más relajada, el juego base ofrece un buen equilibrio entre plataformas, puzles y exploración.

Experiencia de juego: ¿Pué encontraremos en PS5 Pro?

Jugabilidad

Desde el primer momento, en la versión para PS5 se aprecia una fluidez y rapidez de carga que hace que la experiencia se sienta “moderna”. Saltar, flotar, manipular imanes, activar interruptores, evitar peligros: todo responde de forma muy precisa.

La paleta de movimientos de la protagonista (o del protagonista, según el episodio) se va ampliando poco a poco, permitiendo que el jugador construya una especie de “lenguaje” magnético: atraer, repeler, cambiar polaridad, combinar objetos… ese tipo de mecánicas que al principio parecen sencillas, pero que luego dan lugar a entornos muy elaborados.

Diseño visual y entorno

Las zonas por las que nos movemos están maravillosamente dibujadas. En PS5 se aprecia que los detalles del entorno —texturas, efectos de luz, ambiente atmosférico— han sido refinados. La ambientación steampunk-nórdica (como lo denomina la ficha: "¡Escandinavia se une a Metroidvania! … una aventura de estilo 'steampunk nórdico'") aporta un tono distintivo.

En Teslagrad 2, el entorno abre su escala: fiordos, torres antiguas, elementos de mitología nórdica, bestias… todo esto se traduce en escenarios con identidad propia, pantalla a pantalla.

Puzles y plataformas

El equilibrio entre plataformas, exploración y puzles es muy acertado. Los puzles no se sienten gratuitos, sino integrados en el mundo: cada nuevo objeto que obtienes abre nuevas formas de pensar, nuevas rutas escondidas, nuevos retos.

En PS5, la diferencia se aprecia en la fluidez de animaciones, en la nitidez de los efectos y en la ausencia de fricciones técnicas, por lo que el jugador puede centrarse en resolver y disfrutar sin interrupciones.

Historia y atmósfera

Una de las grandes virtudes de Teslagrad es su capacidad para contar una historia sin necesidad de un guion convencional. Los entornos hablan, la música conmueve, los símbolos se repiten. En esta edición en PS5, la banda sonora (incluida en la edición física) adquiere una dimensión extra.

La narrativa de la secuela, con la joven teslamante Lumina perdida en un valle de fiordos, atrapada en una torre antigua, enfrentándose a saqueadores vikingos y bestias mitológicas, añade un tono épico que complementa perfectamente la introspección del primer juego.

Controles y rendimiento

En PS5, la experiencia se beneficia del hardware: tiempos de carga reducidos, respuesta instantánea en los controles, posibilidad de activarse a 60 fps (o cerca de ello dependiendo del modo). Esto proporciona una ventaja real frente a versiones anteriores. Y aunque el juego es 2D, estas mejoras importan para que la inmersión sea máxima.

¿A quién le va este juego?

A los amantes de los plataformas y metroidvania que buscan algo con estilo, profundidad y encanto.

que buscan algo con estilo, profundidad y encanto. A quienes valoran el diseño artístico, la narrativa visual y no solo la acción pura.

A coleccionistas que buscan un formato físico de calidad para PS5.

A jugadores que aprecian que un juego tenga contenido extra que invite a volver, pese a que su base sea un título indie.

A quienes descubren la saga por primera vez: la edición “dos en uno” (Remastered + 2) es una oportunidad ideal para conocer de raíz la apuesta de Rain Games.

Valoración final

La edición para PS5 de Teslagrad: Power Pack es un acierto rotundo. Combina dos juegos sólidos, una puesta en escena física cuidada gracias a Tesura Games, y un desarrollo refinado por Rain Games que aprovecha al máximo la generación actual.

Si eres de los que buscan un juego con alma, con diseño artístico, con mecánicas bien trabajadas y que además viene empaquetado de forma elegante, esta edición no debería faltar en tu colección.

En definitiva: muy recomendable. Tanto si ya conocías la saga como si te adentras por primera vez, este pack para PS5 es una compra más que justificada.