Dora: Rescate en el Bosque Tropical se lanza hoy

Outright Games, la editorial líder en entretenimiento interactivo  para toda la familia, en colaboración con Paramount, lanza hoy Dora: Rescate en el Bosque Tropical, la esperada aventura de puzzles y plataformas basada en la serie animada de DORA.
Dora: Rescate en el Bosque Tropical se lanza junto con el 25º aniversario de la franquicia, invita a  los jugadores a unirse a Dora y Botas en una misión para detener el último plan de Swiper y restaurar el mágico árbol Alebrije. A lo largo de cinco vibrantes entornos, los jugadores podrán correr, saltar y balancearse a través de coloridos entornos, recoger hojas mágicas y resolver acertijos que combinan a la perfección la aventura con el aprendizaje del español.

Diseñado específicamente para jugadores jóvenes, el juego cuenta con mecánicas sencillas e intuitivas que se explican con claridad para que cada paso sea fácil de seguir.
Dora: Rescate en el Bosque Tropical ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox  One y PC con textos y voces completamente en español.

