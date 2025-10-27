Dora: Rescate en el Bosque Tropical se lanza hoy

Compartir Facebook

Outright Games, la editorial líder en entretenimiento interactivo para toda la familia, en colaboración con Paramount, lanza hoy Dora: Rescate en el Bosque Tropical, la esperada aventura de puzzles y plataformas basada en la serie animada de DORA.

Dora: Rescate en el Bosque Tropical se lanza junto con el 25º aniversario de la franquicia, invita a los jugadores a unirse a Dora y Botas en una misión para detener el último plan de Swiper y restaurar el mágico árbol Alebrije. A lo largo de cinco vibrantes entornos, los jugadores podrán correr, saltar y balancearse a través de coloridos entornos, recoger hojas mágicas y resolver acertijos que combinan a la perfección la aventura con el aprendizaje del español.

Diseñado específicamente para jugadores jóvenes, el juego cuenta con mecánicas sencillas e intuitivas que se explican con claridad para que cada paso sea fácil de seguir.

Dora: Rescate en el Bosque Tropical ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC con textos y voces completamente en español.