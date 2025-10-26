OPPO redefine la experiencia de IA para móviles de la mano de Google

Compartir Facebook

OPPO, una marca líder mundial en dispositivos inteligentes, ha anunciado su colaboración con Google para redefinir la experiencia de inteligencia artificial en dispositivos móviles, centrándose en la capacidad de personalización, la implementación de modelos de IA y la protección de la privacidad. A través de esta colaboración, OPPO busca ofrecer una experiencia de inteligencia artificial más intuitiva, segura y completa a los usuarios de todo el mundo.

«Trabajar codo con codo con partners como Google nos permite integrar experiencias de IA de última generación que no solo son potentes, sino también altamente personalizadas y seguras», afirma Kai Tang, presidente de Ingeniería de Software de OPPO. «Nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios un asistente de IA que realmente comprenda sus necesidades personales y que también sea digno de confianza para gestionar sus datos personales».

Pasa a la acción con Mind Space en Gemini

El elemento central de esta colaboración es nuestra aplicación Mind Space, disponible en la próxima serie Find X9, diseñada para ayudar a los usuarios a recopilar y organizar la información de forma más intuitiva.

Con solo deslizar tres dedos, el contenido que se muestra en la pantalla, ya sea texto, imágenes o páginas web, se puede guardar directamente en un centro unificado. Mind Space clasifica automáticamente el contenido guardado, proporcionando una ubicación única y organizada para las ideas y la información de los usuarios.

Para aprovechar todo su potencial, OPPO se ha asociado con Google para conectar la aplicación Mind Space con Gemini. Esto permite a Gemini extraer información y ayudar a los usuarios a actuar con el contenido de Mind Space. Y tú mantienes el control en todo momento, ya que puedes elegir lo que Gemini puede ver y extraer de Mind Space. Por ejemplo, un usuario que esté planeando un viaje puede guardar artículos y notas en su Mind Space y luego pedirle a Gemini que cree un itinerario detallado utilizando el contenido que se ha guardado.

Google Gemini en la serie OPPO Find X9

Además de Mind Space en Gemini, los usuarios también pueden chatear con Gemini para conectarse a otras aplicaciones de OPPO, compartir lo que aparece en su pantalla o cámara para obtener ayuda, o editar fotos con el nuevo modelo de edición de imágenes Nano Banana de Gemini.

Gracias a Gemini Live, los usuarios pueden consultar cualquier cosa que vean. Pueden compartir la cámara o la pantalla de su teléfono para obtener ayuda con ideas de almacenaje o instrucciones detalladas sobre cómo arreglar la cafetera, por ejemplo. Gemini, que ya está disponible, puede proporcionar orientación visual resaltando elementos directamente en la pantalla, lo que supone una nueva forma de aprender y solucionar problemas de forma conjunta.

Al editar imágenes, los usuarios pueden utilizar Gemini para acceder a Nano Banana, el nuevo modelo de edición de imágenes de Gemini. Nano Banana permite a los usuarios mejorar sus fotos con ediciones creativas mediante un sencillo comando en imágenes generadas o cargadas.

Una base construida sobre la privacidad y la confianza

Dado que la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana, OPPO y Google han diseñado una solución cuyo principio básico es la protección de la privacidad del usuario. La colaboración utiliza la plataforma OPPO AI Private Computing Cloud (PCC), que aprovecha los sistemas informáticos confidenciales de Google Cloud.

Esta arquitectura garantiza que los datos confidenciales para el procesamiento de IA se manejen en un entorno seguro y cifrado, lo que los hace inaccesibles para cualquier otro proveedor, incluido OPPO. Las funciones clave, como AI Mind Space, AI Search, AI Call Summary, AI VoiceScribe, AI Recorder y AI Writer, operan dentro de este entorno seguro, lo que permite a los usuarios aprovechar los servicios inteligentes con la confianza de que sus datos personales permanecerán privados.

Lanzamiento de la serie OPPO Find X9

El pack completo de estas funciones avanzadas de IA se estrenarán en la próxima serie OPPO Find X9 y ColorOS 16 en los dispositivos flagship de OPPO. Los clientes que adquieran un Find X9 o Find X9 Pro recibirán una suscripción gratuita de tres meses a Google AI Pro, que incluye un mayor acceso a las nuevas funciones avanzadas de Gemini y 2 TB de almacenamiento en la nube.