¿Por qué instalar cámaras de seguridad en casa? Descubre los mejores consejos

eufy comparte claves y consejos para elegir la cámara de seguridad perfecta

Según datos del Ministerio del Interior, cada 34 segundos ocurre un robo en una vivienda en España. Cataluña lidera la incidencia con más de 225.000 casos anuales, seguida de Madrid y Andalucía. A pesar de estas cifras, solo el 38% de los hogares cuenta con algún sistema de seguridad, aunque los estudios demuestran que más del 60% de los ladrones evitarían una casa protegida con alarmas.

Dado que cada hogar es único, seleccionar las medidas de seguridad más adecuadas para proteger lo que más nos importa puede resultar una tarea compleja. Por ello, eufy, la marca de hogar inteligente de Anker Innovations, facilita una guía práctica para ayudar a las familias a elegir la cámara de seguridad perfecta y prevenir robos, garantizando tranquilidad durante todo el año y, especialmente, en periodos vacacionales como las próximas Navidades.

Define qué zonas quieres proteger: Antes de decidirte, es recomendable identificar si necesitas vigilancia interior, exterior o ambas. Piensa en los puntos vulnerables de tu vivienda y prioriza las áreas de mayor riesgo.

Elige calidad de imagen y visión nocturna: Opta por cámaras con resolución HD o superior para obtener imágenes claras. La visión nocturna avanzada es una característica a tener en cuenta para captar detalles incluso en condiciones de poca luz.

Valora la conectividad y el almacenamiento: Busca cámaras con conexión Wi-Fi estable y opciones de almacenamiento local, así podrás acceder a tus grabaciones desde cualquier lugar y mantener tus datos seguros.

Apuesta por la detección inteligente de movimiento: Las cámaras con IA y detección de movimiento en su tecnología envían alertas solo cuando detectan actividad relevante, evitando falsas alarmas y mejorando la eficiencia de la vigilancia.

Prioriza la facilidad de instalación y uso: Elige modelos que sean sencillos de instalar y configurar, con aplicaciones intuitivas que te permitan controlar la cámara desde tu móvil estés donde estés.

Buscando una ubicación óptima: Coloca la cámara de seguridad en puntos estratégicos que cubran las zonas de acceso principales, como puertas de entrada, garajes y ventanas vulnerables.

Coloca la cámara de seguridad en puntos estratégicos que cubran las zonas de acceso principales, como puertas de entrada, garajes y ventanas vulnerables. Ten en cuenta el tipo de alimentación: Elige el tipo de alimentación que mejor se adapte a la ubicación y necesidades de tu hogar; puede ser por cable, con batería e incluso, algunas incluyen panel solar para olvidarse de enchufes.