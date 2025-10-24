Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) llega hoy a consolas y PC

Compartir Facebook

Outright Games, la editorial líder en entretenimiento interactivo para toda la familia, y Aardman, el estudio de animación independiente ganador de múltiples premios y responsable de Chicken Run y Wallace y Gromit, se complacen en anunciar que su nuevo juego, Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) ya está disponible en todo el mundo.

Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) continúa la historia de la exitosa película de Aardman de 2023, Chicken Run: Amanecer de los Nuggets, transformando el ingenio, el encanto y la tensión característica de la franquicia en una aventura interactiva completa para todos.

La aventura cobra vida gracias a un reparto estelar de talentos británicos, entre los que se encuentran Bella Ramsey, Josie Sedgwick-Davies, Amelia Dimoldenberg, Romesh Ranganathan, Jane Horrocks y otras voces aún más familiares. Con un guión escrito por el aclamado guionista Larry Rickard (Fantasmas, Historias Horribles), los fans descubrirán una aventura extraordinaria que nunca olvidarán.

>Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC para comprar a través de Steam y Microsoft Store en todo el mundo.