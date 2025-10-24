Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) llega hoy a consolas y PC



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) llega hoy a consolas y PC

Outright Games, la editorial líder en entretenimiento interactivo para toda la familia, y Aardman, el estudio de animación independiente ganador de múltiples premios y responsable de Chicken Run y Wallace y Gromit, se complacen en anunciar que su nuevo juego, Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) ya está disponible en todo el mundo.

Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) continúa la historia de la exitosa película de Aardman de 2023, Chicken Run: Amanecer de los Nuggets, transformando el ingenio, el encanto y la tensión característica de la franquicia en una aventura interactiva completa para todos.

La aventura cobra vida gracias a un reparto estelar de talentos británicos, entre los que se encuentran Bella Ramsey, Josie Sedgwick-Davies, Amelia Dimoldenberg, Romesh Ranganathan, Jane Horrocks y otras voces aún más familiares. Con un guión escrito por el aclamado guionista Larry Rickard (Fantasmas, Historias Horribles), los fans descubrirán una aventura extraordinaria que nunca olvidarán.

>Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) ya está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC para comprar a través de Steam y Microsoft Store en todo el mundo.

. Leer artículo completo en Frikipandi Chicken Run: Por las plumas (Chicken Run: Eggstraction) llega hoy a consolas y PC.

Te interesa

¿Qué es Reader Revenue Manager? Suma ingresos con Reader Revenue Manager.Tutorial GNI Live en español de Google

¿Qué es Reader Revenue Manager? Suma ingresos con Reader Revenue Manager.Tutorial GNI Live en español de Google

Hoy os dejamaos ¿Qué es Reader Revenue Manager? Suma ingresos con Reader Revenue Manager.Tutorial GNI …

Powered by Frikipandi.com. Juan Cascón Todos los derechos reservados. ©  
Home page Copyright © 2019 Shangai | Como página de inico | Añadir Buscador I.E - Firefox | Twitter | Facebook | Sitemap | Contacto
Últimas noticias de Frikipandi.com

Las noticias se actualizan cada 15 minutos.