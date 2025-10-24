Haz historia en Once Upon A KATAMARI, ya disponible

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Catorce años después de su último juego, El Rey de Todo el Cosmos y El Príncipe regresan en la última entrega de la serie KATAMARI DAMACY con Once Upon A KATAMARI. Desarrollado por RENGAME y publicado por Bandai Namco Entertainment Europe, los jugadores tendrán que ayudar una vez más al Príncipe a restaurar las estrellas del cielo después de que el poderoso Rey de Todo el Cosmos destruyera accidentalmente la Tierra.

En Once Upon A KATAMARI, los jugadores harán rodar su Katamari, una bola que recoge todo lo que toca, a través del tiempo, reuniendo objetos a lo largo de la historia para reemplazar el cielo estrellado. Los jugadores vivirán la saga como nunca antes, en un viaje a través del tiempo por el período Jurásico, la Edad de Hielo, el Japón histórico y mucho más, con un nuevo modo multijugador competitivo.

Once Upon A KATAMARI ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y Nintendo Switch.

Para obtener más información sobre Once Upon A KATAMARI y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita: https://www.bandainamcoent.eu