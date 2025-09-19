Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 incluirá los clanes Lasombra y Toreador en el juego base – tráiler descriptivo y ediciones

Compartir Facebook

Los clanes Lasombra y Toreador se han añadido al juego base de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Anunciadas historias de personajes adicionales posteriores al lanzamiento

Las ediciones físicas Day One y Limited Premium, distribuidas por PLAION, que incluyen tarjetas de personajes, un diario y una caja Steelbook, ya se pueden reservar en tiendas seleccionadas

Hoy, Paradox Interactive y White Wolf, junto con el desarrollador The Chinese Room, anunciaron que los clanes Lasombra y Toreador se han agregado al juego base de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 y estarán disponibles para todos los jugadores al lanzamiento. También desvelaron dos contenidos adicionales de la historia, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Loose Cannon y Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – The Flower & the Flame, que permitirán a los jugadores explorar Seattle a través de las perspectivas del sheriff de la Camarilla Benny Muldoon y la Primogénita Ysabella Moore, respectivamente. Los contenidos de historia Loose Cannon y The Flower & the Flame están incluidos en el Pase de expansión de la Edición Premium y se lanzarán en 2026.

Puedes ver el tráiler descriptivo de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 en el canal oficial de YouTube de World of Darkness:

«Gracias a nuestra comunidad por los sinceros comentarios sobre Bloodlines 2 y la Edición Premium. Las críticas nos dejaron claro: Lasombra y Toreador pertenecen al juego base, y así lo haremos», dijo Marco Behrmann, vicepresidente ejecutivo de White Wolf y productor ejecutivo de Bloodlines 2. «También nos gustaría agradecer a The Chinese Room por su rápido cambio en los conceptos de los paquetes de historias posteriores al lanzamiento. Siempre nos sorprende su creatividad y habilidad para idear atractivos hilos narrativos y ampliar la historia principal de Bloodlines 2«.

Las ediciones digitales de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 incluyen:

· Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Deluxe Edition: Juego base y Santa Monica Memories, un paquete cosmético que se lanzará el primer día, con objetos decorativos inspirados en el clásico de culto original Vampire: The Masquerade – Bloodlines para adornar el apartamento de Phyre en el juego.

o Santa Monica Memories se puede adquirir por separado por 11,99 €.

· Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition: Juego base y el pase de expansión con los contenidos de Santa Monica Memories, Loose Cannon y The Flower & the Flame.

o Santa Monica Memories – mismo paquete cosmético anteriormente descrito.

o Loose Cannon desde la brutal perspectiva de Benny Muldoon, sheriff del clan Brujah, permite a los jugadores seguir su historia de persecución implacable, permitiendo también desbloquear un atuendo inspirado en Benny para Phyre cuando se lance Loose Cannon.

ü Loose Cannon se lanza en el segundo trimestre de 2026 y se puede comprar por separado por 14,99 €.

o The Flower & the Flame sigue el legendario camino de Ysabella, la Primogénita del clan Toreador, en su afán por crear su oscura obra maestra, y consigue un atuendo inspirado en Ysabella para Phyre cuando se lance el paquete de historia.

ü The Flower & the Flame se lanza en el tercer trimestre de 2026 y se puede comprar por separado por 14,99 €.

o El pase de expansión se puede comprar por separado el 21 de octubre de 2025 por 34,99 €.

Ya se puede reservar la Edición Deluxe (PVP 69,99€) y la Edición Premium (PVP 89,99€) en Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Paradox también ha confirmado más detalles sobre las ediciones físicas de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, creadas en colaboración con PLAION. Las ediciones físicas de Bloodlines 2 estarán disponibles para su compra en tiendas seleccionadas.

· Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Day One Edition (PVPr 59,99€) incluye el juego base y el bono de reserva de Bloodlines Nostalgia Jukebox. Las tiendas seleccionadas también tendrán un colgante físico inspirado en la Cruz de St. James.

· Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Premium Edition (PVPr 89,99€) incluye el juego base, el bono de reserva de Bloodlines Nostalgia Jukebox, el Pase de expansión, cinco tarjetas de personaje, un diario y una caja Steelbook, todo incluido en una caja premium.

o El contenido de la Edición Premium física está sujeto a disponibilidad dado que hay unidades limitadas disponibles.

Los jugadores de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vivirán nueve noches en Seattle como el vampiro anciano Phyre, recorriendo la traicionera política de la Corte de la Camarilla y reclamando todos sus poderes vampíricos. En el camino, Phyre es hechizado y guiado por la voz de Fabien, un detective Malkavian cuya percepción fracturada de la realidad ofrece tanto perspicacia como inquietud.

La historia continúa con los paquetes de historias, cada uno centrado en un personaje clave de la Camarilla del viaje de Phyre: el Sheriff Benny y la Primogénita Ysabella. Estos paquetes profundizan en la historia de Phyre y revelan el Mundo de las Tinieblas de Seattle a través de sus ojos, ofreciendo perspectivas diferentes sobre sus motivaciones y nuevos ángulos sobre las luchas de poder ocultas de la ciudad.

Los jugadores pueden elegir uno de los seis clanes en el juego base, cada uno con sus propios estilos de juego, atuendos y disciplinas distintos: los rebeldes Brujah, los Tremere, maestros de la magia en sangre, los Banu Haqim impulsados por la justicia, los persuasivos Ventrue, los fascinantes Toreador y los maestros de las sombras Lasombra. Los jugadores deberán estar alerta al entorno, ya que no serán la única criatura que deambule por la noche y podrían infringir la Mascarada – el código vampírico que les obliga a mantener en secreto la sociedad vampírica oculta a la humanidad.