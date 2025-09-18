Los Samsung S25 comienzan hoy en España a recibir la actualización a One UI 8 con Android 16.

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los Samsung S25 comienzan hoy en España a recibir la actualización a One UI 8 con Android 16.

Samsung inicia la actualización a One UI 8: más de 50 dispositivos recibirán Android 16 entre septiembre y octubre

Samsung ha comenzado oficialmente el despliegue de One UI 8, su nueva capa de personalización basada en Android 16. Tras debutar con los recientes Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, la actualización empieza a llegar esta semana a los primeros modelos de la gama Galaxy, marcando uno de los lanzamientos de software más ambiciosos de la marca surcoreana en los últimos años.

Un calendario ambicioso: 50 dispositivos recibirán la actualización en poco más de un mes

La compañía ha confirmado que la actualización se distribuirá progresivamente entre septiembre y octubre, abarcando más de 50 modelos de smartphones y tablets. Esto representa un cambio importante respecto a lanzamientos anteriores, como el de One UI 7, que sufrió varios retrasos. Todo indica que Samsung quiere dejar atrás esos inconvenientes y acelerar el ritmo de actualizaciones para sus usuarios.

Entre los primeros en recibir la nueva versión se encuentran los Galaxy S25, S25+, S25 Ultra y S25 Edge, que empezarán a actualizarse a partir del 18 de septiembre. Modelos como los Galaxy S24, Z Fold6 y A56 se sumarán el 25 de septiembre, mientras que los Galaxy S23 y Tab S10 lo harán a inicios de octubre. El ciclo de actualización culminará el 23 de octubre con dispositivos como el Galaxy A33.

Novedades destacadas de One UI 8

One UI 8 no es solo una renovación estética. Esta versión incorpora importantes mejoras en la interfaz y en el rendimiento general del sistema, así como nuevas funciones de inteligencia artificial, una optimización del sistema de multitarea con el nuevo “modo 90:10” y mejoras específicas para la experiencia con pantallas plegables.

Además, se han pulido elementos del ecosistema Galaxy para ofrecer una mayor integración entre dispositivos móviles y tablets, facilitando la continuidad entre apps, archivos y notificaciones.

Modelos que reciben One UI 8 y fechas estimadas

Desde el 18 de septiembre:

Galaxy S25 Ultra, S25+, S25, S25 Edge

Desde el 25 de septiembre:

Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE

Galaxy Z Fold6, Z Flip6

Galaxy A56, A36

Desde el 2 de octubre:

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy Z Fold5, Z Flip5

Galaxy A55, A35, A26, A17

Galaxy Tab S10 (todas sus variantes)

Desde el 6 de octubre:

Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

Galaxy Z Fold4, Z Flip4

Galaxy A54, A34, A25, A16, A15

Galaxy Tab S9 (todas sus versiones)

Desde el 16 de octubre:

Galaxy S21 FE

Galaxy A73, A53, A24, A07, A06

Galaxy Tab S8 (Ultra, Plus y base)

Desde el 23 de octubre:

Galaxy A33

Con esta actualización, Samsung refuerza su compromiso con el soporte prolongado para sus dispositivos y con una experiencia de usuario cada vez más fluida e inteligente.