Diablo IV eñ videojuego: «Abraza el Caos infernal el 23 de septiembre»

Blizzard Entertainment ha anunciado la temporada 10 de Diablo IV: Caos infernal, que llegará el 23 de septiembre. En la temporada 10, el caos consumirá Santuario con el resurgir de Bartuc, Señor del Caos. Los jugadores se enfrentarán a Hordas Infernales renovadas, combatirán a través de fallas del caos y portarán devastadores ventajas del caos para abrirse camino a través de la locura más absoluta.

Os dejamos el gameplay trailer

Nuevo jefe: Bartuc, el antiguo Caudillo de Sangre, regresa a Santuario como el Señor del Caos. Este caudillo Vizjerei invoca portales del caos para distorsionar el campo de batalla. Los caminantes pueden desafiar a Bartuc durante las incursiones de Hordas Infernales si consiguen el suficiente éter ardiente. Quienes logren derrotarlo obtendrán las mejores recompensas, incluyendo la fuente más fiable de armaduras del caos.

Hordas Infernales renovadas: Este modo del final del juego basado en oleadas se reinventa con oleadas del caos: encuentros de dificultad ascendente que llevarán al límite hasta a los caminantes más avezados. Al luchar contra el Consejo Nefasto, uno de los miembros será designado como portavoz del consejo, por lo que tendrá habilidades mejoradas.

Este modo del final del juego basado en oleadas se reinventa con encuentros de dificultad ascendente que llevarán al límite hasta a los caminantes más avezados. Al luchar contra el Consejo Nefasto, uno de los miembros será designado como portavoz del consejo, por lo que tendrá habilidades mejoradas. Ventajas del caos y armadura del caos: Desbloquea las ventajas del caos específicas de cada clase a través de la reputación de temporada y cambia tus configuraciones por completo. La armadura del caos le da una vuelta de tuerca a los objetos únicos, pues permite que los únicos clásicos desaten todo su poder y se puedan equipar en casillas no tradicionales.

Desbloquea las ventajas del caos específicas de cada clase a través de la reputación de temporada y cambia tus configuraciones por completo. La armadura del caos le da una vuelta de tuerca a los objetos únicos, pues permite que los únicos clásicos desaten todo su poder y se puedan equipar en casillas no tradicionales. Fallas del caos: Estos impredecibles portales se abren en las Mareas Infernales y las mazmorras de pesadilla, y ofrecen abundantes recompensas cuando se cierran. Los jugadores derrotarán a nuevos monstruos del caos para obtener reputación de temporada y distorsión infernal, un recurso utilizado para mejorar las ventajas del caos.

Si quieres más información sobre el Caos infernal, no te pierdas la publicación

Os la dejamos traducida abajo

El 23 de septiembre , el velo se desplaza entre el Santuario y los Infiernos Ardientes en la Temporada del Caos Infernal. Consigue poderosas Armadura del Caos y desbloquea letales Ventajas del Caos para ejercer un poder increíble y posibilidades que definen tu configuración. La presencia de Mefisto debilita la frontera entre los mundos, lo que permite al Consejo Caído escapar del Infierno y propagar destructivas Grietas del Caos por todo el Santuario. Adéntrate en la línea de misiones de la temporada para descubrir el plan del Consejo Caído para sembrar la destrucción por toda la tierra.

Esta temporada trae actualizaciones permanentes a los Reinos Eternos y de Temporada en las Hordas Infernales con Olas de Caos y Bartuc, Señor del Caos, una pelea contra un jefe completamente nuevo para dominar.

Gracias a todos los que participaron en el Reino Público de Pruebas (RPP) 2.4.0. Hemos incluido sus comentarios a lo largo de este artículo. Los cambios adicionales realizados desde su finalización están resaltados en azul .

Temporada del Caos Infernal de un vistazo

Consigue la progresión de temporada, Veneración a Viz-Jaq’taar, sellando Grietas del Caos en las Mazmorras Marea Infernal y Pesadilla. Consigue Ventajas del Caos Mágicas, Raras y Legendarias progresando en el tablero de Reputación de Temporada. Consigue Ventajas del Caos Únicas derrotando a Bartuc en los Niveles de Tormento. Mejora las Ventajas del Caos obteniendo Distorsión Infernal sellando Grietas del Caos y derrotando Monstruos del Caos.

La Armadura del Caos se puede obtener de muchas fuentes en el juego, mientras que Bartuc es una excelente fuente de Armadura del Caos en los niveles de Tormento con una probabilidad de caída garantizada en Tormento III y IV.

Algo cobarde se agita en la línea de misiones de temporada

Tras los inquietantes sucesos en Ked Bardu, reúnete con el asesino Shyan para erradicar el origen de los terribles nuevos demonios. Shyan pertenece a la orden de los Viz-Jaq’taar, responsables de eliminar a los magos corrompidos por demonios. Los Viz-Jaq’taar fueron creados por los Vizjerai tras las Guerras de los Clanes de los Magos, un brutal conflicto en el pasado del Santuario. Esta orden se propone ahora buscar el origen de estas nuevas Grietas del Caos que siembran la destrucción en el Santuario. Las señales apuntan a una conspiración del Consejo Caído y al inconfundible regreso de Bartuc, Señor del Caos, lo que indica la influencia de Mefisto en estos sucesos.

Para comenzar la misión de temporada de las Arenas del Caos , dirígete a Ked Bardu en el Reino de temporada y habla con el aldeano angustiado para unirte a la caza.

Hordas infernales renacidas

El regreso de Bartuc al Santuario ha avivado las llamas de las Hordas Infernales, y el fuego de los Infiernos Ardientes es más intenso que nunca. Las Hordas Infernales están cambiando de forma significativa: las Olas de Caos, el Consejo Terrible, Bartuc y más.

Ondas de caos

Entre las Ofrendas Infernales de las Hordas Infernales, las Oleadas de Caos se adentran en tu visita al infierno para convertirla en un frenesí sangriento. Las Ofrendas de Caos aparecerán ocasionalmente entre oleadas, transformando una oleada estándar en un crisol volátil de encuentros aleatorios que rompen las reglas. Estas pruebas de combate de alta intensidad no son aptas para los más aguerridos, ya que cada tipo infunde caos y un desafío intenso. Estas oleadas tendrán una dificultad significativamente mayor, pero te recompensarán con mucho más Éter si logras sobrevivir.

Las Olas de Caos ofrecerán muchas combinaciones diferentes para descubrir y dominar. Esquiva proyectiles mortales de las Grietas del Caos, aniquila a un Hellwyrm desenfrenado o da caza a los erráticos Goblins de Éter. ¡El caos te espera!

Enfréntate a Bartuc, Señor del Caos

Al final de tu partida en las Hordas Infernales, tendrás que tomar una decisión. Elige luchar contra el probado Consejo Caído o subir la apuesta y luchar contra el insidioso Bartuc. Sigue leyendo para más detalles sobre el regreso del Señor del Caos.

Aumentando el calor en las Hordas Infernales

Hemos cambiado el combate constante en las Hordas Infernales de diferentes maneras. Primero, hemos rediseñado por completo las Ofrendas Infernales que se revelan entre cada oleada. Nuestro objetivo es que todas las ofrendas te resulten válidas al combinarlas para concentrarte en tu partida. Esto incluye un mayor equilibrio para asegurar que las Ofrendas Infernales estén más equilibradas en general que la oleada de Hellborne, esencial para una partida óptima en las Hordas Infernales.

El infierno ha desenterrado una nueva familia de monstruos: los Monstruos del Caos, de las profundidades de sus horribles fauces. Nacidos de humo y azufre, algunos de estos Monstruos del Caos otorgan una poderosa mejora similar a la de un santuario al ser eliminados. Elimina a los Portadores del Caos para obtener una mejora temporal, cuya duración puede aumentarse con la Urna de Sustento de las Bendiciones de Temporada. Para los exterminadores de demonios avanzados, si logran eliminar a otro Portador del Caos antes de que expire su primera mejora, estas se acumularán.

Además, la puerta para entrar a las Hordas Infernales ahora se abre mucho más rápido que antes. Normalmente, la gente es un poco más reservada para entrar a los Infiernos Ardientes, pero tú no, vagabundo.

El Consejo Fell

El Consejo de Fell ha recibido algunos ascensos. Al luchar contra ellos, uno de sus miembros será el Portavoz del Consejo y obtendrá habilidades mejoradas.

Sacia tu sed de sangre en The Fleeting Hordes

Presentamos una versión de calentamiento de las Hordas Infernales para que puedas disfrutarla al principio de tu aventura. Puedes jugar con esta versión reducida de las Hordas Infernales en niveles pre-Tormento.

Las Hordas Fugaces constarán de cuatro oleadas en total, con Ofrendas Infernales limitadas para mantener a los grupos de monstruos feroces bajo control. Al completar la oleada final, lucharás contra dos miembros del Consejo Caído antes de poder gastar tu Éter ganado con tanto esfuerzo para obtener recompensas.

Bartuc hace señas

Bartuc, un infame señor de la guerra Vizjerei conocido por sus actos de crueldad en las Guerras del Clan Mago, posee una perversión desbordante. Regresa al Santuario con un nuevo título: el Señor del Caos.

Para luchar contra Bartuc, cada miembro del grupo deberá gastar Éter para tener la oportunidad de eliminar esta cruel amenaza. El primer miembro del grupo que elija a Bartuc decidirá por el resto.

Bartuc usará los portales del Caos para disparar proyectiles hacia tu ubicación y desplegará un arsenal de maldad para arrebatarte la vida. Domina sus tácticas y usa las plataformas de teletransporte estratégicamente para tomar la delantera.

Al igual que otros jefes que comienzan con la Temporada del Caos Infernal, la fase de invulnerabilidad de Bartuc solo puede ocurrir después de que transcurran 10 segundos de la pelea.

Tras la derrota, las recompensas de Bartuc aparecerán en el suelo, por lo que no tendrás que gastar éter adicional para obtener estas recompensas.

Aprovecha la entropía con la armadura del caos

La única certeza es que nada es seguro. Ninguna entidad está libre del control del Caos: humanos, Horadrim, ángeles o demonios. Todos danzan en su camino, así que en lugar de sucumbir a sus fuerzas erráticas, aprovecha este poder inexplotado.

Un nuevo tipo de armadura única ha llegado al Santuario. La Armadura del Caos es una versión más temible de los objetos únicos existentes, con un toque diabólico. Las Armaduras del Caos son objetos únicos existentes que se presentan como contrapartes más formidables, aptas para otras ranuras, lo que da lugar a formas completamente nuevas de desatar la carnicería.

La armadura del caos puede aparecer en las siguientes ranuras de objetos:

Timón

Pecho

Guantes

Pantalones

Botas

La Armadura del Caos solo aparecerá como un objeto compatible con cualquier otra ranura, y el color de sus nombres es distintivo . Por ejemplo, Flickerstep no tendrá una versión de Armadura del Caos en la ranura de Botas. Los aspectos de la Armadura del Caos también son más potentes que su contraparte normal, siempre aparecen con la potencia máxima y tienen al menos un afijo superior.

Nota: no podrás equipar el mismo objeto único entre la Armadura del Caos y el objeto único estándar.

Por ejemplo, podrías obtener Puños del Destino como Yelmo en lugar de Guantes, lo que te permitiría equipar un conjunto diferente de Guantes Únicos para combinar esos afijos en una combinación que antes no estaba disponible. La clave está en la elaboración de teorías esta temporada.

Para conseguir Armadura de Caos, derrota a Bartuc en Tormento III y IV para obtenerla. Derrotar a Bartuc en Tormento I y II también reduce la probabilidad de obtener Armadura de Caos.

Los siguientes objetos únicos estarán disponibles como objetos únicos del Caos:

Únicos generales

Talismán del Señor Desterrado

Corona de Lucion

Fe perseverante

Puños del destino

Paso parpadeante

Corona del Asesino de Dioses

Talismán de Locran

El abrazo de la madre

Guanteletes de Paingorger

Sello corroído de X’fal

Bárbaro

Trance de batalla

Las devastadoras garras de Gohr

Cascos del Dios de la Montaña

Manto de la Furia de la Montaña

Exceso de habilidad

La ira de Harrogath

Anillo de furor rojo

Anillo de los Voraces

Sable de Tsasgal (Nuevo Único)

Tuskhelm de Joritz el Poderoso

Casco de bastardo feo

Cadena ininterrumpida

La obra maestra de Ramaladni

druida

La voluntad inexorable de Airidah

Rompedor de tierras

Destructor de carne

Gran bastón de la bruja

Cenit del cazador

Kilt de Alanegra (Nuevo Único)

Media Luna Maléfica

Anillo Mjolnic

Portador de luz podrido

Rugido de tempestad

El basilisco

La oración de Vasily

Piedra del dolmen

Nigromante

Río Negro

Grito sin sangre

Rostro sin muerte

Colgante del Portavoz de la Muerte

Perforador de ébano

Evangelio del Devoto (Nuevo Único)

Pared sin tapa

Creador de huérfanos

Anillo de Mendeln

Anillo del Alma Sacrilega

La mano de Naz

El Mortacrux

El Deshacedor

Placa mutiladora

Pícaro

Botas Beastfall

Condenación

Capucha del Sin Nombre

Máscara mortuoria de Nirmitruq

Agarre de la sombra

Creador de huérfanos (Nuevo Único)

Gaviota del luchador de foso

Sello del saboteador

Cueros del sinvergüenza

Sábana Santa de Khanduras

Cazador del cielo

Palabra de Hakan

El beso del sinvergüenza

Hechicero

Conducto axial

Rosa azul

El cameo desbordante de Esadora

Cicatriz de llamas

Winterglass fracturado

Azurita galvánica (Nueva y única)

Iris ofídico

Vestidura del Infinito

Bastón de la ira infinita

Personal de Lam Esen

Corona de caída de estrellas

Vox Ómnium

La reliquia de Esu

Nacido del espíritu

Maxtlatl de Balazan

Banda del Primer Aliento

Armonía de Ebewaka

Hesha e Kesungi (Nuevo y Único)

Concha de jacinto

Manto de la lealtad

Sello del pacificador

Anillo de la Caza del Mediodía

Vara de Kepleke

Báculo de guerra teñido por el sol

Sepazonteca

Wushe Nak Pa

Gorjal del pájaro sol

Sella las grietas del caos

Extraños portales de energía crepitante han aparecido por todo el Santuario, liberando a las legiones de los Infiernos Ardientes a través de sus malvadas grietas. Las Grietas del Caos se materializan para aterrorizar a los habitantes con una furia indescriptible.

Las Grietas del Caos aparecen en las Mazmorras Marea Infernal y Pesadilla. Elimina a los demonios que emanan de ellas y séllalas para obtener reputación de temporada y Distorsión Infernal , que se usa para subir de nivel tus Ventajas del Caos. También son una gran fuente de botín caótico, otorgando experiencia adicional, gemas y Armadura del Caos en las dificultades Tormento.

En casos extremadamente raros, cuando juegas en dificultad Tormento, incluso puedes encontrarte con una Grieta del Caos de proporciones míticas…

Mazmorras de pesadilla de la Grieta del Caos

El Caos se ha infiltrado en las Mazmorras del Santuario, transportando Monstruos del Caos sedientos de sangre a través de estos sombríos pasillos de carnicería. Estas Mazmorras de Pesadilla están repletas de Grietas del Caos, que son una gran fuente de Brújulas de Hordas fugaces. Desde el RPP, estas Grietas del Caos ahora ofrecen recompensas similares a sus contrapartes de Marea Infernal en el mundo exterior. Además, la acumulación de impactos por un ataque de un Portal del Caos ya no aumenta el daño total recibido.

Utiliza ventajas de Caos devastador

Algo increíble ha descendido sobre el Santuario, imbuyendo tus habilidades con efectos devastadores. La magia caótica distorsiona todo lo que toca, ¡incluso a ti! El caos es, por supuesto, caótico, y estas ventajas suelen tener un precio por el poder que otorgan.

Las Ventajas de Caos transforman el funcionamiento de tus habilidades: aprovecha tu mejor habilidad para crear combinaciones devastadoras. Hay 4 rarezas diferentes de Ventajas: Mágicas, Raras, Legendarias y Únicas. Las Ventajas de Caos Mágicas, Raras y Legendarias transforman y potencian tus habilidades, mientras que las Ventajas Únicas transforman drásticamente toda tu configuración.

Puedes equipar tres ventajas no únicas a la vez y una única. Además de las ventajas que puede usar cada clase, cada una tiene su propio conjunto de ventajas exclusivas. En total, cada clase tiene acceso a 16 ventajas, cuatro de cada rareza y cuatro específicas de clase.

Avanza en el tablero de reputación de temporada para desbloquear ventajas del Caos y derrota a Bartuc en las Hordas Infernales en Tormento I o superior para tener la oportunidad de desbloquear ventajas únicas. Mejora las ventajas del Caos recolectando Distorsión Infernal , que se obtiene al derrotar a monstruos de la Familia del Caos.

Las siguientes son ventajas del Caos independientes de la clase:

Magia

Ataques vigorizantes

Cada 5 segundos, tu próxima habilidad básica genera un 50-100% adicional de tu recurso primario máximo, pero tus habilidades básicas infligen un 30% menos de daño.

Acelerando el caos

Golpe de Suerte: Dañar a un enemigo tiene hasta un 10% de probabilidad de activar una Explosión Caótica, que le inflige entre un 200% y un 400% de daño. Las Explosiones Caóticas que impactan a un enemigo reducen el tiempo de reutilización de una activa aleatoria en 0,5 segundos.

Energía inestable

Magias caóticas surgen de tus habilidades básicas, lo que garantiza que causarán un golpe crítico y una dominación que aumentarán el daño entre un 50 % y un 100 %, pero su poder es inestable, lo que les otorga un tiempo de reutilización de 3 segundos.

Extraño

Caos en erupción

Las Ráfagas Caóticas estallan aleatoriamente a tu alrededor e infligen entre un 200 % y un 400 % de daño de tu tipo de daño más alto. Tus Ráfagas Caóticas también infligen el 100 % de su daño inicial durante 4 s.

Sifón de potencia

Tus Habilidades Básicas infligen entre un 50% y un 100% más de daño, pero también reducen tu Recurso Máximo Actual en 20 durante 6 segundos. Esta reducción se acumula, pero no se actualiza.

Alteraciones alternas

Al lanzar una habilidad de Cárcel, se potencia el siguiente lanzamiento no canalizado de una habilidad central diferente, lo que reembolsa el 50 % de su costo de recurso e inflige entre un 10 % y un 30 % más de daño.

Legendario

Guardia desfigurada

Ya no puedes curarte por encima del 50% de Vida. Obtienes entre un 5% y un 10% de Resistencia Máxima a Todos los Elementos, entre un 10% y un 20% y un 40% de Armadura, y entre un 50% y un 100% más de Generación de Barrera y Fortificación.

Enfriamientos caóticos

Al lanzar una habilidad con tiempo de reutilización, su tiempo de reutilización se ajustará aleatoriamente entre 2 segundos y su tiempo de reutilización base. Ya no se beneficia de la reducción de tiempo de reutilización. Usar un tiempo de reutilización desata una Explosión Caótica que inflige entre un 300% y un 500% de daño de tu tipo de daño más alto.

Cerveza loca

Tu Poción de Sanación está imbuida del poder del Caos, lo que te otorga un 100% de Reducción del Coste de Recursos, un 40-80% más de Velocidad de Ataque y un 40-80% más de Velocidad de Movimiento durante 5 s . Tu Poción de Sanación tiene un Tiempo de Reutilización de 15 s y puedes beberla con la Vida al máximo. El Tiempo de Reutilización ahora se ve afectado por la Reducción de Tiempo de Reutilización.

Único

Caos desatado

Matar a un enemigo genera 2 acumulaciones de Caos e infligir daño directo a un jefe genera 5 acumulaciones de Caos. Con 100 acumulaciones, desata una salva de 9 Ráfagas Caóticas que infligen entre el 300% y el 500% de tu tipo de daño más alto.

Tus Ráfagas caóticas obtienen un 30%[+] 20%[+] de probabilidad de golpe crítico e infligen un 100-200%[x] 50-100%[x] mayor daño.

Más fuerza que cerebro

Obtenga lo siguiente:

100-200% [x] Vida máxima

+50-100% de curación recibida

75-125%[x] 50-100%[x] Daño de dominación

Sin embargo, tus Resistencias Máximas se reducen en un 25% y tu reducción de daño por Armadura está limitada al 60%.

Una bestia acorralada

Por cada 10% de vida que te falte, obtienes entre un 10% y un 20% [x] de daño aumentado y un 5% de reducción de daño.

Gastar recursos también drena un porcentaje de tu vida equivalente al 30% de los recursos gastados, lo que te permite recuperarlos. Esto no puede reducir tu vida a menos del 10%.

Las siguientes son ventajas del Caos específicas de cada clase:

Bárbaro

Doble amenaza – Magia

Al lanzar una habilidad básica también se utiliza otra habilidad básica equipada en el objetivo, lo que inflige entre un 50 y un 80 % del daño normal.

Caos furioso – Raro

Mientras no tengas salud, estarás en estado de Berserker y tus habilidades principales causarán daño de fuego y una explosión caótica adicional de 100-200% de daño de fuego.

Coro ensordecedor – Legendario

Tus Gritos equipados ahora siempre están activos con un efecto aumentado entre un 30% y un 50% [x] 20% y un 40% , pero tu Furia actual máxima se reduce en un 20% por cada Grito equipado.

Furia Decidida – Única

Si solo tienes un tipo de arma de Arsenal equipado, obtén lo siguiente:

30-50%[+] +20-40%[+] Probabilidad de dominar

150-250%[+] +100-200%[+] Aumento de la duración del sangrado

50-100%[x] 75-125%[x] Vida máxima

150-250%[x] 100-200%[x] Daño aumentado

druida

Sobreabundancia – Magia

Cada 100 50 de Espíritu que generes por encima de tu Máximo aumenta tu daño entre un 50% y un 10% durante 5 segundos. Esta bonificación se acumula hasta 3 veces , pero no se actualiza.

Purgar a los infectados – Raro

Tus Habilidades Básicas también aplican entre el 100% y el 200% de su daño base como Envenenamiento durante 4 segundos. Infligir daño directo a un enemigo envenenado consume 5 puntos de Espíritu para obtener un Golpe Crítico garantizado que inflige entre un 30% y un 60% más de daño .

Transformaciones salvajes – Legendarias

Cambiar de forma a una nueva forma utiliza una habilidad gratuita y otorga una bonificación adicional durante 5 segundos:

El hombre lobo usa Aullido de sangre, 10-20%[x] de daño de golpe crítico

El hombre oso usa Rugido debilitante, reducción de daño del 10-20 %

El humano usa armadura ciclón, 10-20%[x] velocidad de ataque

Salvajismo – Único

Tus Habilidades de Compañero se modifican para que también sean Habilidades Básicas. Tus Compañeros aumentan de tamaño. Obtienes entre un 40% y un 30% y un 60% de Daño de Invocación.

Nigromante

Parcas – Magia

Los ataques de tus guerreros esqueleto tienen un 25% de probabilidad de usar Cosecha. Tus guerreros esqueleto ahora también usan Cosecha, lo que inflige entre un 50% y un 150% del daño normal en lugar de su ataque regular , además de sus ataques regulares .

Profanación diezmadora – Raro

Tus efectos de daño a lo largo del tiempo tienen una probabilidad igual a tu probabilidad de golpe crítico de infligir un daño entre un 50% y un 100%[x] mayor.

Profanar a los muertos – Legendario

Puedes consumir cada cadáver dos veces. Consumir un cadáver crea una Explosión Caótica que inflige entre un 200% y un 400% de daño de las Sombras. Consumir 10 cadáveres te otorga imparable durante 2 segundos.

Alterar el equilibrio – Único

Tus Habilidades Básicas básicas ahora se potencian como Habilidades Definitivas, no cuestan Esencia, pero tienen un Tiempo de Reutilización de 30 a 20 segundos. Tus Habilidades Definitivas básicas ahora se modifican para que también sean Habilidades Básicas y no tienen Tiempo de Reutilización, pero cuestan entre 70 y 50 Esencias.

Pícaro

Alquimia impredecible – Magia

Los imbumentos fluyen con ímpetu, imbuyendo cada habilidad básica lanzada con un imbumento aleatorio. Las habilidades imbuidas infligen un 20-40%[x] de daño adicional.

Golpes enervados – Raro

Ya no generas energía pasivamente. Tus habilidades básicas infligen un 100-150% [x] de daño adicional. Obtienes lo siguiente:

+50-100% de probabilidad de que Twisting Blades golpee dos veces

+50-100% de probabilidad de que Ráfaga inflija el doble de daño

+50-100% de probabilidad de que los proyectiles de bombardeo se lancen dos veces

+50-100% de probabilidad de que los proyectiles de fuego rápido se lancen dos veces

+50-100% de probabilidad de que los proyectiles de fuego rápido se lancen dos veces

Granadas Caóticas – Legendarias

Tus Granadas Aturdidoras también activan una Explosión Caótica que inflige entre un 100% y un 50% de Daño Físico. Al soltar Granadas Aturdidoras, sueltas una más. Las Explosiones Caóticas generan 5 de Energía si impactan a un enemigo.

Atropello y fuga – Único

Cada 15 metros que te mueves, obtienes un 30-50%[x] de daño adicional durante 5 segundos. Esta bonificación se acumula, pero no se actualiza. Si esta bonificación no está activa, infliges un 30% menos de daño.

Hechicero

Combinaciones explosivas – Magia

Lanzar una habilidad básica aumenta tu daño en un 10-20%[x] durante 5 segundos y el daño de tu siguiente habilidad principal en un 30-50%[x], acumulándose hasta 3 veces.

Técnicas avanzadas – Raras

Tus rangos de habilidad básica aumentan su costo de maná o tiempo de reutilización en un 10% y aumentan aún más su daño en un 10-20%[x].

Conjuraciones infundidas con maná – Legendarias

Tus Conjuraciones se potencian e infligen entre un 10% y un 30%[x] más de daño, pero cada una drena 5 de maná por segundo.

Los ataques de Ice Blades estallan en un área alrededor del objetivo.

Los impactos de Lanza Relámpago tienen un 10% de probabilidad de generar Relámpagos en Bola estáticos.

Familiar deja terreno dañino luego de su ataque.

Hydra crea periódicamente firewalls hacia el objetivo.

Escudo de maná – Único

Tienes un 99% de reducción en tu Vida Máxima, pero cualquier daño que recibas se aplica a tu Maná antes que a tu Vida. Si no has recibido daño en los últimos 2 a 4 segundos, tu Regeneración de Maná aumenta un 5000%[+]. Obtienes un aumento del 200-400% en tu Maná Máximo y cada punto de Inteligencia aumenta tu Maná Máximo en 1.

Nacido del espíritu

Prontitud – Magia

Tus habilidades básicas obtienen un aumento de velocidad de ataque del 10-30%[+], su alcance de carrera aumenta un 50% y su tercer ataque ahora ocurre cada segundo ataque.

Golpes combinados – Raro

Tus Habilidades Básicas básicas impactan más veces en un área más grande, aumentando el daño entre un 20% y un 40%[x], y tienen un tiempo de reutilización de 10 segundos. El tercer ataque de tu Habilidad Básica reinicia el tiempo de reutilización de tus Habilidades Básicas.

¡Atrás! – Legendario

Al lanzar una habilidad, inflige un 30% menos de daño a los enemigos que están cerca de ti cuando la lanzas y un 100-200%[x] más de daño a todos los demás enemigos.

Convocatoria de Espíritus – Única

Lanzar una Habilidad No Definitiva tiene un 1% de probabilidad de invocar los Espíritus de los tipos de esa Habilidad, que infligen un 100-200%[x] de daño adicional. Esta probabilidad aumenta en un 1% del Daño de tu Habilidad Definitiva, hasta un máximo del 10%. Tus Habilidades Definitivas se benefician de todas sus Mejoras.

Nuevos artículos únicos

Aprovecha estos nuevos objetos únicos para destripar a enemigos de todas las disposiciones.

Bárbaro

Sable de Tsasgal (Arma única de una mano)

Afijos

+50% de daño (inherente)

+107-121 Fuerza

+62,5-85 % de daño físico

+2-3 rangos de habilidades básicas

+2-3 Sendero de guerra

Poder único

Obtienes entre un 3% y un 5%[x] más de daño por cada habilidad dañina que tengas equipada, y entre un 6% y un 10%[x] adicional durante 15 segundos cuando se usa cada una de esas habilidades.

druida

Kilt de Alanegra (Pantalones únicos)

Afijos

+636-685 Vida máxima

+2-3 rangos a los Cuervos

+13-17,5 % de reducción del tiempo de reutilización de los Cuervos

+16-25% de probabilidad de que los cuervos inflijan el doble de daño

Poder único

Los cuervos infligen un 60-100%[x] de daño adicional y, al cambiar de forma o activar una habilidad de compañero, invocan un cuervo que ataca a los enemigos cercanos. Invocar un cuervo tiene la probabilidad de invocar una Crueldad durante 10 segundos, lo que aumenta el número de cuervos invocados a 3 mientras dura la invocación.

Nigromante

Evangelio del Devoto (Enfoque Único)

Afijos

+80-94 Inteligencia

+424-457 Vida Máxima

+4,4-10 % de velocidad de ataque de habilidad básica

+13-17,5 % de probabilidad de que las habilidades básicas inflijan el doble de daño

Poder único

Tus Habilidades Básicas se potencian. Dañar a un enemigo con una Habilidad Básica le provoca un aumento del 10-30%[x] de daño de tus otras Habilidades Básicas durante 10 segundos. Los ataques de cosecha son un 10% más rápidos. Descomponer ahora genera un cadáver cada 0,5 segundos. La hemorragia desencadena una ráfaga adicional en el objetivo inicial. Las astillas de hueso atraviesan a los enemigos.



Pícaro

Orphan Maker (ballesta única de dos manos)

Afijos

Inherente: +130% Daño vulnerable

+4-6 rangos a las habilidades de tirador

+2-4 rangos para explotar

+32-45 % de probabilidad de que las habilidades de tirador se lancen dos veces

+125-170% de daño vulnerable

Poder único

Las habilidades básicas y esenciales que usan esta arma ahora recargan. Las habilidades de recarga aumentan el daño entre un 250 % y un 300 % y cada segunda recarga duplica esta bonificación.

Nueva palabra clave: Recargar

Las habilidades con Recarga tienen un ligero retraso que impide su reutilización. Su daño y velocidad de Recarga se benefician del 50% de tu bonificación de velocidad de ataque.

Hechicero

Azurita galvánica (anillo único)

Afijos

Inherente: 12,5% de resistencia a todos los elementos

Inherente: 5% de resistencia a todos los elementos

+5,2-6 % de probabilidad de golpe crítico

+57-75% de daño por rayo

Reducción del tiempo de reutilización del 8,1-8,8 %

+2-3 rangos a sinergias elementales

Poder único

El daño de rayo deja a los enemigos magnetizados durante 4 segundos, lo que hace que emitan Energía Crepitante y aumenta el daño de rayo que reciben de ti entre un 40 y un 60 %. Si dos enemigos magnetizados se golpean con Energía Crepitante, se atraen mutuamente.

Nacido del espíritu

Hesha e Kesungi (Guantes únicos)

Afijos

10,5-15% de velocidad de ataque

46,5-60% Daños vulnerables

Reducción del tiempo de reutilización definitivo entre el 15,5 % y el 20 %

3-5 rangos de habilidad de gorila

Poder único

El Protector se puede invocar a distancia y atrae con sus golpes. Los enemigos en su área reciben un 30-50%[x] de daño adicional de tus Habilidades de Gorila, que se duplica si están derribados o si un jefe los ataca.

Características permanentes que permanecerán después de la temporada 10

Las maquinaciones del Infierno Ardiente dejan su cicatriz en todo Estuar, creando un cambio permanente.

Permanente tanto para los reinos estacionales como para los eternos.

Actualizaciones de Hordas Infernales Ondas de caos Cambios en el Consejo de Fell Pelea contra el jefe Bartuc Ajustes de la oferta base

Nuevos objetos únicos para cada clase

Cambios en la fase de invulnerabilidad del jefe de guarida

Exclusivo de la Temporada 10: Temporada del Caos Infernal

Ventajas del caos

Armadura del Caos*

Grietas del Caos Mazmorras de pesadilla de la Grieta del Caos

Hordas fugaces

Reputación estacional de Viz-Jaq’taar

Línea de misiones de temporada

*Al final de la temporada, las armaduras del Caos perderán su apariencia y poder únicos, pero permanecerán en tu inventario en el Reino Eterno.

Cambios en la invulnerabilidad del jefe de guarida

Basándonos en los comentarios de la comunidad, estamos cambiando el funcionamiento de las fases de invulnerabilidad de los Jefes de Guarida. Al luchar contra ellos, su fase de invulnerabilidad no se activa hasta transcurridos 10 segundos de combate. Ahora, las fases de invulnerabilidad se pueden anular eficazmente si el jugador supera ciertos umbrales de daño.

Con 2/3 y 1/3 de Vida, el jefe obtiene un escudo que dura cinco segundos. Con 2/3 de Vida restante, el valor del escudo es 1/3 de la vida máxima del jefe. Cuando el jefe tiene 1/3 de Vida, el valor del escudo es 2/3 de la vida máxima del jefe. Si el jugador rompe el escudo durante esos cinco segundos, el jefe no se vuelve invulnerable.

Deleita tus ojos con Twitch Drops

Celebra la llegada de la Temporada de Hordas Infernales con ilustres Twitch Drops para conmemorar la ocasión.

Prepárate para la Temporada 10: conecta tu cuenta de Battle.net con tu cuenta de Twitch y luego mira a los Streamers dedicados en la categoría Diablo IV para ganar codiciados Drops.

Gana el arma de asta alabarda de Hewer

Desde el 23 de septiembre a las 10 a. m. hasta el 26 de septiembre a las 10 a. m. PDT , mira al menos 2 horas de contenido elegible de Diablo IV mientras este Twitch Drop esté activo para obtener el cosmético de dos manos Alabarda del Talador para el Bárbaro.

Para preguntas frecuentes sobre Twitch Drops, consulta nuestro blog aquí.

Atraviesa el Relicario de la Temporada del Caos Infernal

Esta temporada trae un Relicario de Pase de Batalla completamente nuevo y varios Relicarios de Pase de Batalla Premium para que los disfrutes.

El Relicario del Pase de Batalla del Caos Infernal, disponible para todos, ofrece tentadoras recompensas como la Montura Melena de Pluma, la Barda de Melena de Pluma y el Portal de la Ciudad de la Puerta del Jinete Oscuro.

Compra el Paquete de Pase de Batalla Premium por 1000 Platinum para acceder rápidamente a los 3 Relicarios Premium, que incluyen los Relicarios de Armas, Bestias y Armadura. Recuerda que este Paquete ya no estará disponible si compras cualquiera de los Relicarios Premium individualmente.

Paquete de pase de batalla de lujo

Bestias y hombres caen bajo tu espada, distraídos por la furia escarlata que se alza ante ellos. Obtén acceso instantáneo a la armadura del Grifo Rojo y más al comprar el Pase de Batalla Deluxe por 2800 Platinum. Este paquete incluye:

El conjunto de armadura del Grifo Rojo* se desbloquea de inmediato para cada clase

Trofeo de espalda Alas del Grifo Rojo Este cosmético tiene efectos reactivos completamente nuevos.

Angiris la valiente mascota

Acceso a los relicarios de armas, bestias y armaduras

Ahora tu atuendo dorado puede igualar activamente la ferocidad de tu destrucción. Derrotar enemigos uno tras otro con el trofeo de espalda Alas del Grifo Rojo equipado desencadena una temible oleada de energía que recorre tus alas e ilumina los rostros de tus enemigos al caer.

Desbloquea recompensas del viaje de temporada

A medida que limpies el suelo del Santuario con el flujo constante de sangre de demonio, ganarás recompensas en el Viaje de temporada.

Avanza para obtener recompensas dignas de un defensor del Santuario, como una Chispa Resplandeciente. Completar el Capítulo 6 del Viaje de Temporada te recompensará con Pandora la Zorra como mascota para usar en el juego. Su astucia te ayudará a superar a los oponentes más astutos. Avanza por los Objetivos del Viaje de Temporada para conseguir su compañía.

Recuerda que no es necesario completar todos los objetivos del Capítulo 6 del Viaje de Temporada para ganar Pandora.

Temporada 10: Bendiciones de la temporada del Caos Infernal

En la Travesía de Temporada, podrás desbloquear Bendiciones de Temporada y Cenizas Ardientes. Las Cenizas Ardientes se pueden obtener como Recompensas de Capítulo al completar objetivos en la Travesía de Temporada. Una vez que hayas obtenido Cenizas, podrás gastarlas en estas Bendiciones de Temporada:

Urna de reputación: aumenta la cantidad de veneración a Viz-Jaq’taar obtenida de todas las fuentes.

Urna infernal llameante: posibilidad de obtener una brújula infernal adicional que se garantiza que será una oleada 10.

Urna de armadura del caos: posibilidad de obtener una armadura del caos de los alijos infernales mayores.

Urna de sustento: aumenta la duración de los poderes robados a las familias de monstruos del Caos.*

Urna de pesadillas del caos: posibilidad de obtener un sello de mazmorra de pesadilla adicional del cofre Marea Infernal que tiene garantizado un afijo «Grieta del caos».

*Los poderes robados de las Familias de Monstruos del Caos se refieren al beneficio tipo santuario otorgado por matar Brutos Monstruos del Caos.

Adquiera hilos legendarios en la tienda de Tejal

La tienda está a reventar con nuevos equipos, armaduras, accesorios, monturas y lotes de armadura de montura que te permitirán arrasar con estilo. A partir del 23 de septiembre a las 12 p. m. PDT , visita a Tejal para explorar sus artículos. Recuerda visitarla con frecuencia, ya que actualizará su inventario durante la Temporada del Caos Infernal.

Un hallazgo excepcional, procedente de los confines del Santuario, es el conjunto de armadura de Víbora de las Sombras Rebelde, que incluye el conjunto de armadura de Víbora de las Sombras, la marca de Sufusión Sinuosa, el diseño de Daga Colmillo Hundido y el diseño de Ballesta Sidewinder. Se puede comprar en la Tienda de Tejal por 2800 de Platino.

Guías de la comunidad para la Temporada del Caos Infernal

Si necesitas la guía de expertos para el desarrollo de tu personaje durante la temporada, consulta nuestras guías comunitarias para obtener consejos y perspectivas sobre las configuraciones para cada clase. Desde subir de nivel al principio hasta las configuraciones finales, ¡lo tenemos todo cubierto!