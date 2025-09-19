Electronic Arts y Full Circle anuncian que skate el próximo capítulo de la galardonada franquicia de videojuegos de skateboarding, ya está disponible en acceso anticipado

EA Y FULL CIRCLE LANZAN HOY SKATE. EN ACCESO ANTICIPADO

Conoce San Vansterdam, un mundo abierto en constante evolución dedicado al skate. Los emblemáticos y renovados controles Flick-It ofrecen la mejor experiencia de skate de la franquicia

Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Full Circle anuncian que skate. , el próximo capítulo de la galardonada franquicia de videojuegos de skateboarding, ya está disponible en acceso anticipado para PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One, PC a través de Steam, Epic Games Store y EA App. El juego se puede descargar gratis*, es multiplataforma y permite la progresión cruzada**, lo que lo hace superaccesible tanto para fans de la franquicia desde hace tiempo como para quienes acaban de llegar. El acceso anticipado de skate. es solo el comienzo: el juego seguirá evolucionando junto a la comunidad, con nuevos contenidos y características previstas durante el acceso anticipado y más allá.

Puedes disfrutar del tráiler del acceso anticipado de skate

Vive una gran experiencia multijugador de skate en un mundo totalmente abierto. skate. tiene lugar en la vibrante y siempre cambiante ciudad de San Vansterdam, donde cada calle y cada azotea se convierten en una nueva oportunidad para hacer trucos y mostrar tu estilo. Los fans de este deporte podrán explorar cuatro barrios diferentes, cada uno con su propio terreno, ambiente y zonas de skate por descubrir. Desde azoteas, canales hasta plazas, parques y una catedral convertida en paraíso del skate, San Vansterdam es el patio de juegos definitivo para skaters.

«Nos entusiasma daros la bienvenida a San Vansterdam y ofreceros el mejor juego de skateboarding que hemos creado, afirma MikeMcn, productor ejecutivo de skate. «Nos hemos centrado en perfeccionar la experiencia principal de patinaje: capturar la emoción del descubrimiento, la creatividad individual y la satisfacción de clavar por fin ese truco imposible. El acceso anticipado no es un lanzamiento al uso, sino una invitación a que nos ayudéis a dar forma al futuro de skate. mientras seguimos construyendo y llevando el juego a sus límites«.

Para sacar máximo partido a este espacio de reunión definitivo, echa un vistazo a skate. | Tráiler de acción real – «Vente AQUI . En «Vente», un vídeo de skate se convierte en un viaje surrealista por San Vansterdam, donde cualquiera puede (y lo hará) patinar sobre absolutamente todo, mientras el grupo crece con skaters inesperados y trucos imposibles. «Vente» es mucho más que un tráiler: es una invitación abierta a la gente a trazar sus propias líneas y hacer suya esta comunidad de skate.

En el lanzamiento, el emblemático sistema Flick-It regresa mejor que nunca, cuidadosamente renovado y ampliado para ofrecer un control más preciso y profundo. Además, con los nuevos controles sin tabla, podréis poneros de pie y explorar para desbloquear zonas ocultas tanto por encima como por debajo de las calles de San Vansterdam.

Ya sea surcando la ciudad en solitario, haciendo sesiones con colegas o simplemente disfrutando de un paseo, siempre hay algo que hacer en San Van: