Electronic Arts y Full Circle anuncian que skate el próximo capítulo de la galardonada franquicia de videojuegos de skateboarding, ya está disponible en acceso anticipado

EA Y FULL CIRCLE LANZAN HOY SKATE. EN ACCESO ANTICIPADO
Conoce San Vansterdam, un mundo abierto en constante evolución dedicado al skate. Los emblemáticos y renovados controles Flick-It ofrecen la mejor experiencia de skate de la franquicia
Hoy, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Full Circle anuncian que skate., el próximo capítulo de la galardonada franquicia de videojuegos de skateboarding, ya está disponible en acceso anticipado para PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One, PC a través de Steam, Epic Games Store y EA App. El juego se puede descargar gratis*, es multiplataforma y permite la progresión cruzada**, lo que lo hace superaccesible tanto para fans de la franquicia desde hace tiempo como para quienes acaban de llegar. El acceso anticipado de skate. es solo el comienzo: el juego seguirá evolucionando junto a la comunidad, con nuevos contenidos y características previstas durante el acceso anticipado y más allá.
Puedes disfrutar del tráiler del acceso anticipado de skate
Vive una gran experiencia multijugador de skate en un mundo totalmente abierto. skate. tiene lugar en la vibrante y siempre cambiante ciudad de San Vansterdam, donde cada calle y cada azotea se convierten en una nueva oportunidad para hacer trucos y mostrar tu estilo. Los fans de este deporte podrán explorar cuatro barrios diferentes, cada uno con su propio terreno, ambiente y zonas de skate por descubrir. Desde azoteas, canales hasta plazas, parques y una catedral convertida en paraíso del skate, San Vansterdam es el patio de juegos definitivo para skaters.
«Nos entusiasma daros la bienvenida a San Vansterdam y ofreceros el mejor juego de skateboarding que hemos creado, afirma MikeMcn, productor ejecutivo de skate. «Nos hemos centrado en perfeccionar la experiencia principal de patinaje: capturar la emoción del descubrimiento, la creatividad individual y la satisfacción de clavar por fin ese truco imposible. El acceso anticipado no es un lanzamiento al uso, sino una invitación a que nos ayudéis a dar forma al futuro de skate. mientras seguimos construyendo y llevando el juego a sus límites«.
Para sacar máximo partido a este espacio de reunión definitivo, echa un vistazo a skate. | Tráiler de acción real – «Vente AQUI. En «Vente», un vídeo de skate se convierte en un viaje surrealista por San Vansterdam, donde cualquiera puede (y lo hará) patinar sobre absolutamente todo, mientras el grupo crece con skaters inesperados y trucos imposibles. «Vente» es mucho más que un tráiler: es una invitación abierta a la gente a trazar sus propias líneas y hacer suya esta comunidad de skate.
En el lanzamiento, el emblemático sistema Flick-It regresa mejor que nunca, cuidadosamente renovado y ampliado para ofrecer un control más preciso y profundo. Además, con los nuevos controles sin tabla, podréis poneros de pie y explorar para desbloquear zonas ocultas tanto por encima como por debajo de las calles de San Vansterdam.
Ya sea surcando la ciudad en solitario, haciendo sesiones con colegas o simplemente disfrutando de un paseo, siempre hay algo que hacer en San Van:
- Enfréntate a una rotación constante de desafíos y misiones para aprender nuevos trucos y demostrar tu habilidad.
- Da rienda suelta a tu creatividad construyendo zonas personalizadas con el modo Colocación rápida. Coloca rampas, barandillas y mucho más, en solitario o con colegas.
- Encuentra y únete a más skaters y colegas en los rincones más emblemáticos de San Vansterdam con el modo Espectador.
- Domina cientos de trucos nuevos con la Skatepedia, una guía completa de todo lo que puedes hacer en el juego.
- Colecciona, personaliza y disfruta de una banda sonora dinámica con artistas revolucionarios y clásicos de todos los tiempos: desde Denzel Curry hasta Earth, Wind & Fire y Little Simz. La música está tan viva como San Vansterdam, y seguirá evolucionando durante el acceso anticipado y más allá.Durante el acceso anticipado, skate. continuará creciendo con nuevo contenido: zonas adicionales, desafíos, eventos, colaboraciones con marcas, elementos cosméticos y música en cada temporada. La temporada 1 arranca en octubre con dos eventos estacionales, un Pase de skate. que ofrece más recompensas, actualizaciones y mucho más. Las temporadas 2 y 3 incorporarán funciones muy solicitadas por la comunidad, como el chat de voz en grupo, mejoras en el editor de repeticiones, nuevas opciones de personalización de personajes, marcadores y nuevos trucos, como Impossibles y Darkslides. Puedes consultar más detalles en la hoja de ruta del primer año.
- skate. ya está disponible y se puede jugar gratis.* También hay compras opcionales de contenido cosmético dentro del juego. Quienes quieran presumir de su título de skater vanguardista pueden adquirir el pack de vanguardista o el pack deluxe de vanguardista***, que incluyen moneda del juego (pavos de San Van), cosméticos exclusivos y prémium, además del Pase de skate. prémium de la temporada 1. † Estos packs opcionales están disponibles desde hoy hasta el 2 de diciembre e incluyen:
- Founder´s Pack (24,99 €‡): 2800 San Van Bucks, cosméticos de captura de movimiento, cosméticos de vanguardista†† y Pase de skate. premium de la temporada 1
- Pack deluxe de vanguardista (49,99 €‡): todos los artículos del Pack de vanguardista, además de 3100 San Van Bucks adicionales (5900 PSV en total), cosméticos de carne de cañón, zapatillas Vans Old Skool vanguardista††† y camisetas nostálgicas Skate 1, 2 y 3
- Para más información sobre skate.,consulta nuestra página enen: https://www.ea.com/es-es/games/skate/skate.
