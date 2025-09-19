Compartir Facebook

Dying Light: The Beast ya está disponible

¡La bestia ha sido liberada! Estamos orgullosos de anunciar que Dying Light: The Beast ya está disponible en todo el mundo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

“Dying Light está de vuelta, y no podría estar más orgulloso de mi equipo y del juego que hemos creado. Su pasión, dedicación y trabajo duro han dado como resultado algo realmente extraordinario. Este proyecto nos ha enseñado más que ningún otro cosas sobre la importancia de mantenernos fieles a los elementos centrales de nuestra propiedad intelectual. Para los jugadores, supone un emocionante regreso a las raíces de la saga, y para nosotros, la confirmación de que estamos de nuevo en el buen camino”, celebra Paweł Marchewka, CEO de Techland. “Ha llegado el momento. Castor Woods ya está abierto para que lo exploréis, y no podemos estar más emocionados de que experimentéis lo que hemos estado construyendo. Hemos llevado nuestro sistema de parkour a un nuevo nivel, creado el mundo abierto más diverso hasta la fecha y hecho que nuestro combate sea más visceral que nunca. Adelante. Destrozad a los infectados durante el día y desatad vuestro poder. Pero cuando anochezca, tened cuidado. Los temibles Coléricos que acechan en la oscuridad son más temibles de lo que os podéis imaginar. Buenas noches, y buena suerte”, desea Nathan Lemaire, director del juego. “Dying Light: The Beast es nuestra carta de amor a la saga y a la increíble comunidad de Dying Light. Nuestros jugadores nos han apoyado en nuestros mejores y peores momentos, y nuestra mayor ambición con este proyecto era ofrecer el juego que nuestra comunidad realmente merece. Para todos los fans de Kyle Crane y Dying Light: el momento ha llegado. Es hora de liberar a la bestia”, grita Tymon Smektała, director de franquicia de Dying Light, apenas capaz de contener su emoción.

Estamos celebrando el lanzamiento del juego con un tráiler, que muestra la intensidad y las emociones primarias que se viven en Dying Light: The Beast.

Echa un vistazo al tráiler:

Acerca del juego

Eres Kyle Crane. Tras ser capturado por el Barón y soportar sus dolorosos experimentos durante años, logras escapar. Al quedar en el límite de la humanidad, con una mezcla de ADN humano y zombi, luchas por controlar a tu bestia interior y el conflico que ello conlleva. Pero tendrás que conseguirlo si quieres vengarte del hombre que te hizo esto.

Con una mezcla única de mundo abierto y acción survival horror, Dying Light: The Beast se desarrolla en el hermoso pero peligroso valle de Castor Woods, ahora invadido por zombis en lugar de turistas. Para acabar con tu antiguo captor, deberás forjar alianzas frágiles y aprovechar al máximo todas las opciones de combate y movimiento de tu arsenal.

Pero cuidado: aquí fuera, cada paso es una lucha por la supervivencia, especialmente cuando anochece y la tensión aumenta con la llegada de los verdaderos horrores nocturnos.

Para más información sobre la franquicia Dying Light y Techland, visita www.dyinglightgame.com.