Xbox ha anunciado que Gaming Copilot (Beta) ya está disponible en PC con Windows y que llegará a la aplicación móvil de Xbox en Apple y Android en octubre.

Esto supone un paso importante en el camino de Xbox para llevar experiencias impulsadas por IA a los jugadores, permitiéndoles disfrutar de propuestas más personalizadas, ahorrar tiempo y, en definitiva, centrarse más en jugar a los títulos que les gustan.

Para más información, consulta la publicación de Xbox Wire aquí.

Se anima a los jugadores que prueban Gaming Copilot por primera vez a que prueben el modo de voz, obtengan ayuda con lo que sucede en su pantalla o pidan recomendaciones, sus logros o su historial de juego.

Continuaremos explorando y experimentando con nuevas funciones a medida que llevamos este asistente impulsado por IA a más jugadores y continuamos optimizándolo para dispositivos portátiles y consolas Xbox en el futuro cercano.

La IA tiene el potencial de abrir nuevas y emocionantes posibilidades en nuestra forma de trabajar, aprender y jugar. En Xbox, nos centramos en cómo nuestras innovaciones en IA pueden mejorar y crear experiencias más personalizadas para los jugadores, ahorrarles tiempo y, en definitiva, permitirles centrarse más en los juegos que les apasionan.

Hoy damos un paso importante en nuestro camino para ofrecer estas experiencias impulsadas por IA a los jugadores. Nos complace anunciar que Gaming Copilot, tu compañero de juegos personal que ofrece recomendaciones, ayuda, información y mucho más, llega oficialmente a Windows PC y Xbox para móviles. A partir de hoy, los jugadores de PC verán Gaming Copilot integrado directamente en su experiencia de la Barra de Juego a medida que la función se implemente gradualmente durante las próximas semanas. Posteriormente, llegará a la app móvil de Xbox para Apple y Android el mes que viene, donde los jugadores podrán acceder a este compañero personalizado a través de una segunda pantalla sin distraerse del juego.

El viaje hasta ahora

Desde que anunciamos Gaming Copilot a principios de este año , hemos estado experimentando para que Copilot sea más útil: para que esté ahí cuando necesites ayuda y no te moleste cuando no. Gracias al apoyo y los comentarios de los jugadores en dispositivos móviles y de los miembros de nuestro programa Xbox Insiders , hemos incorporado nuevas funciones a Gaming Copilot, como una asistencia más completa en el juego, un modo de voz mejorado y una mejor comprensión de lo que ocurre en la pantalla.

Durante esta fase de vista previa, la principal forma en que vimos que los jugadores usaban Gaming Copilot era para mejorar su juego, respondiendo a sus preguntas sobre misiones, estrategias, configuraciones y más, para que pudieran mantenerse en el juego. Ahora, cualquier jugador de Xbox en PC o con la aplicación Xbox en dispositivos móviles podrá aprovechar las capacidades de Gaming Copilot mientras juega, con nuevas funciones y mejoras, como información más detallada y entrenamiento, que se irán incorporando a medida que sigamos recopilando comentarios y aprendiendo de nuestra comunidad.

Consejos para empezar

Para los jugadores que prueban Gaming Copilot por primera vez, aquí hay algunos consejos y sugerencias para comenzar:

Prueba el modo de voz para disfrutar de una experiencia de juego más fluida: cuando juegues activamente en Xbox, usa el modo de voz en tu PC o dispositivo móvil para hablar directamente con Copilot, obtener ayuda sobre el juego que estás jugando y hacer preguntas sin interrumpir el juego.

En PC , hay varias formas de interactuar con Gaming Copilot en el modo de voz:

Pulsar para hablar : cuando estés en medio de una partida y quieras pedir ayuda rápidamente a Gaming Copilot y luego volver a jugar, prueba la nueva función «Pulsar para hablar». Para ello, ve a la página de configuración de «Hardware y atajos de teclado», donde puedes configurar tu propio atajo de teclado para «Pulsar para hablar».

Modo Mini : para una conversación de voz prolongada, prueba a fijar el widget de Gaming Copilot. Para ello, abre y fija el widget de Gaming Copilot, haz clic en «Hablar» en la barra de navegación izquierda para iniciar una conversación y haz clic en la flecha hacia arriba en la esquina inferior derecha para minimizarlo. Ahora puedes continuar la conversación al volver a jugar, ocupando un espacio mínimo en la pantalla.

En la aplicación móvil de Xbox , simplemente navega a la pestaña Gaming Copilot, presiona el ícono “Micrófono” para hablar y hazle a Copilot cualquier pregunta o indicación para comenzar una conversación fluida.

En el modo de voz, obtén ayuda preguntándole a Copilot sobre lo que sucede en tu pantalla: Gaming Copilot no solo conoce el juego que estás jugando, sino que también puede entender lo que estás haciendo en el juego en tiempo real. ¿Quieres saber más sobre ese nuevo enemigo que acabas de encontrar? Usa el Modo Voz para preguntarle a Copiloto qué ves y darte consejos para derrotarlo. ¿No recuerdas nada del PNJ con el que estás hablando? Usa el Modo Voz para pedirle a Copiloto un resumen de quién es, cuándo lo conociste por primera vez o su historia.



Pide recomendaciones o información sobre logros e historial de juego: ¡ Gaming Copilot también te ayuda con tu biblioteca de juegos, logros e historial de juego! Si eres nuevo en Xbox, cuéntale a Copilot tus géneros favoritos y deja que te recomiende nuevos juegos, o pídele recomendaciones basadas en tu historial de juego. Copilot también sabe qué logros ya has desbloqueado, así que puedes pedirle ayuda para encontrar el siguiente logro que desbloquear en tu juego favorito.

Seguiremos explorando y experimentando con nuevas funciones para Gaming Copilot a medida que llevamos este asistente impulsado por IA a más jugadores y continuamos optimizándolo para dispositivos portátiles, como ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X que se lanzarán el 16 de octubre, y las consolas Xbox en el futuro cercano.

Cómo empezar a usar Gaming Copilot

Gaming Copilot comenzará a implementarse para jugadores mayores de 18 años en PC Game Bar hoy y para la aplicación Xbox en dispositivos móviles en octubre, con soporte regional en todas partes excepto China continental.

Para usar Gaming Copilot en la Barra de Juegos, asegúrate de tener la aplicación Xbox para PC instalada en tu dispositivo Windows. Presiona la tecla del logotipo de Windows + G para abrir la Barra de Juegos sobre tu juego, aplicación o escritorio. Busca el ícono de Gaming Copilot en la Barra de Inicio, abre el widget e inicia sesión en tu cuenta Xbox para disfrutar de la experiencia completa.

Para usar Gaming Copilot en un dispositivo móvil, descarga la última versión de la aplicación móvil de Xbox, navega a la sección Copilot y simplemente ten la aplicación abierta en tu dispositivo para recibir asistencia en tiempo real y sin distracciones mientras juegas.

Puedes visitar nuestra página de soporte para obtener más información sobre Gaming Copilot.

Ayúdanos a dar forma al futuro de los juegos Copilot

Tus comentarios son fundamentales para seguir desarrollando Gaming Copilot y hacerlo aún más útil para las necesidades y preferencias de los jugadores. Puedes compartir tus comentarios directamente en la experiencia seleccionando «Enviar comentarios» o simplemente marcando las respuestas incorrectas de Copilot con un «me gusta» o «no me gusta».

También puedes proporcionar comentarios directos al Equipo Xbox siguiendo los pasos aquí en la sección “Informar un problema en línea”.