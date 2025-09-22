Frikipandi comienza el curso con este truco “Puedes librarte de la publicidad en tu móvil, tableta, consola o televisión sin instalar aplicaciones adicionales»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los medios vivimos de la publicidad pero si quieres prescindir de ella y tener un respiro digital en tiempos saturados de anuncios Adguard DNS puede ser la solución https://adguard-dns.io/es/public-dns.html

Os desvelamos una forma muy útil de acabar con uno de los grandes problemas de navegar por internet, la publicidad con la que nos bombardean en nuestros dispositivos

Desde el instante en que encendemos cualquier pantalla —ya sea el móvil, una tableta, la televisión o incluso nuestras consolas—, somos bombardeados por anuncios que interrumpen nuestra experiencia. Esta omnipresencia publicitaria, ya sea en forma de banners en páginas web, vídeos pre-roll o alertas emergentes, no solo resulta molesta, sino que también puede llegar a ralentizar dispositivos y consumir datos móviles innecesariamente.

Ante esta problemática, el experto en tecnología Juan Cascón ha revelado un método eficaz y accesible para reducir drásticamente el número de anuncios en una multitud de dispositivos, sin necesidad de instalar bloqueadores o pagar suscripciones. Lo mejor de todo: no hace falta descargar ninguna aplicación.

¿Cómo funciona? La clave está en el DNS

La solución reside en modificar la configuración de DNS (Domain Name System) en tus dispositivos, punto de acceso habitual por el cual pasan todas las peticiones de navegación. Al cambiar el servidor DNS predeterminado por uno que bloquea anuncios, como los ofrecidos por AdGuard, se filtra la publicidad antes de que siquiera llegue al dispositivo.

Este mecanismo aprovecha servidores DNS públicos de AdGuard diseñados para interceptar peticiones relacionadas con anuncios, rastreadores, malware o incluso contenido para adultos, dependiendo del tipo de servidor que elijas. No se instala ninguna app extra; es una modificación directa en la configuración de red del dispositivo.

Configuración paso a paso por sistema operativo sin necesitda de instalar su aplicación

En Android

Accede a Ajustes → Red e Internet, o a opciones similares dependiendo del modelo.

Toca en Avanzado → DNS privado.

Selecciona “Nombre de host del proveedor de DNS privado” e introduce uno de los siguientes según tu preferencia:

Servidor predeterminado (con filtrado): dns.adguard-dns.com

Servidor sin filtrado: unfiltered.adguard-dns.com

Protección familiar: family.adguard-dns.com.

Guarda los cambios y ya estará activo.

En iOS (iPhone, iPad)

Desde la web de AdGuard DNS, descarga el perfil de configuración para tu sistema. Descargate el perfil en https://adguard-dns.io/public_api/v1/dns/mobile_config

Entra en Ajustes → Perfil descargado → Instalar.

Selecciona, según tu criterio:

Predeterminado (bloqueo de anuncios y rastreadores)

Sin filtrado (sin bloqueo)

Protección familiar (incluye bloqueo de contenido para adultos y Safe Search).

Aplica los cambios y la protección ya estará en marcha.

En Windows

Ve al Panel de Control → Red e Internet → Centro de redes y recursos compartidos.

Haz clic en tu conexión activa → Propiedades → selecciona IPv4 (o IPv6).

Marca “Usar las siguientes direcciones de servidor DNS” e introduce:

Servidores por defecto

AdGuard DNS bloqueará anuncios y rastreadores.

94.140.14.14 94.140.15.15

Servidores no filtrantes

AdGuard DNS no bloqueará anuncios, rastreadores ni ninguna otra petición DNS.

94.140.14.140 94.140.14.141

Servidores de protección familiar

AdGuard DNS bloqueará los anuncios, los rastreadores, el contenido para adultos y habilitará la Búsqueda Segura y el Modo Seguro, siempre que sea posible.

94.140.14.15 94.140.15.16

Si tu videoconsola admite direcciones IPv6, añádelas también.

Servidores por defecto

AdGuard DNS bloqueará los anuncios y los rastreadores.

2a10:50c0::ad1:ff 2a10:50c0::ad2:ff

Servidores no filtrantes

AdGuard DNS no bloqueará anuncios, rastreadores ni ninguna otra petición DNS.

2a10:50c0::1:ff 2a10:50c0::2:ff

Servidores de protección familiar

AdGuard DNS bloqueará los anuncios, los rastreadores, el contenido para adultos y habilitará la Búsqueda Segura y el Modo Seguro, siempre que sea posible.

2a10:50c0::bad1:ff 2a10:50c0::bad2:ff

Guarda y listo.

En macOS

Abre Ajustes → Red → Avanzado → DNS (o instala un perfil desde AdGuard).

Añade las direcciones que correspondan al tipo de protección deseado (predeterminado o familiar).

En Linux

En distribuciones como Ubuntu: desde la Configuración de red, ingresa directamente los servidores DNS de AdGuard.

En sistemas basados en Debian, edita manualmente el archivo /etc/resolv.conf como root, añadiendo las IPs correspondiente.

Configurar el bloqueador a nivel de red: routers y consolas

Para una protección integral en todos los dispositivos de una red, puedes cambiar los DNS directamente en tu router:

Accede a la interfaz del router (direcciones comunes: 192.168.1.1, 192.168.0.1, etc.).

En configuración de DNS, introduce los servidores AdGuard según el nivel deseado (predeterminado o familiar).

Esto aplica el bloqueo de anuncios a todos los dispositivos conectados a esa red, sin necesidad de configurar uno a uno.

También hay instrucciones específicas para consolas como PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, 3DS o Steam Deck, e incluso para marcas de smart TVs como Samsung, LG, Apple TV, Fire TV o Android TV. El proceso es similar: en la configuración de red DNS, se ingresa manualmente el servidor AdGuard adecuado.

Ventajas de este sistema de bloqueo de publicidad

1. Sin apps adicionales

No necesitas descargar bloqueadores que puedan contener malware o publicidad invasiva, ni pagar por versiones premium.

2. Abarca múltiples dispositivos

Desde smartphones y ordenadores hasta consolas y televisores inteligentes, todo puede beneficiarse del filtrado.

3. Respeto por la privacidad

No se recopilan datos de los usuarios. El sistema simplemente evita acceso a dominios de publicidad y rastreo. Además, el uso del DNS respeta la normativa europea GDPR.

4. Mejora en la experiencia digital

Menos saturación visual, menor consumo de datos y menos interrupciones en vídeos o navegación.

Recomendaciones antes de aplicar cambios

Tipo de servidor: Abre la web de AdGuard DNS, explora las opciones y selecciona la que mejor se ajuste a tus necesidades (filtrado general, sin filtrado o protección familiar).

Dispositivo principal: Determina si necesitas aplicar los cambios solo a un dispositivo o a toda la red (a través del router).

Reversibilidad: Si en algún momento deseas reactivar anuncios o acceder a contenido bloqueado, solo necesitas restaurar los ajustes DNS originales o cambiar al modo “sin filtrado”.

Compatibilidad: Aunque este sistema es muy efectivo, algunos anuncios avanzados pueden evadir el filtro por estar embebidos en servicios cifrados (HTTPS). En esos casos, el bloqueo no será tan eficiente.

Espero os guste este truco para la vuelta de vacaciones que, con un simple ajuste de configuración, es posible transformar nuestra experiencia digital: navegar sin anuncios, disfrutar de contenido sin interrupciones y proteger nuestra privacidad, todo sin instalar nada extra. Este método aprovecha las capacidades del sistema DNS, una herramienta subestimada que ahora demuestra ser poderosa y accesible.