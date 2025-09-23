Análisis del videojuego NHL 26 en PS5 Pro: Un salto de calidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Os dejamos en Frikipandi un análisis del videojuego NHL 26 en la consola PlayStation 5, destacándolo como un salto de calidad significativo que atiende a las peticiones de los aficionados.

Las mejoras gráficas aprovechando la PS5 Pro, da un salto creando modelados de jugadores y ambientes de estadio más realistas, y la introducción del sistema ICE-Q 2.0 para animaciones fluidas y realistas.

En cuanto a la jugabilidad ha dado otro salto y lo ampliamos más abajo con lainteligencia artificial renovada de los porteros y la mayor profundidad táctica proporcionada por los X-Factors y las tendencias de comportamiento de los jugadores basadas en datos reales.

Además, el modo carrera «Be A Pro» ha sido sustancialmente renovado con un inicio en torneos juveniles e interacciones que añaden peso narrativo, lo que contribuye al veredicto final de que NHL 26 es una versión pulida y muy recomendable con una nota de sobresaliente. Muy recomendable si te gusta el Hockey.

¡Por fin! NHL 26 en PS5 Pro: La mejora que los fans del Hockey estaban pidiendo

El nuevo lanzamiento de EA Sports, NHL 26, llega a PlayStation 5 con la ardua misión de superar el título anterior y satisfacer las expectativas de una base de jugadores bastante exigente. Tras explorar a fondo sus modos de juego, la interfaz, y sumergirnos en la acción, aquí presentamos nuestro análisis centrado en sus puntos fuertes: los gráficos, la banda sonora y, por supuesto, la jugabilidad. Es hora de ver qué hace destacar realmente a esta entrega.

Gráficos: Una mejora visual que impacta y te sumerge

Desde el primer vistazo, la evolución visual de NHL 26 es innegable. EA Vancouver realmente ha sabido utilizar el potencial

de la PS5 Pro para refinar los avances que ya vimos en la versión 25.

El detalle en los jugadores y sus movimientos es más realista; la fisionomía y el estilo de patinaje se sienten más afinados

gracias al sistema ICE-Q 2.0. Este sistema, crucial para la inmersión, ha agregado animaciones, corrigiendo especialmente las fallas que

se veían en los porteros.

Por ejemplo, ahora los goalies no solo cubren el puck, sino que muestran mayor fluidez, se anticipan y utilizan el bastón para despejar,

incluso moviéndose fuera del área cuando la jugada lo exige.

Más allá de los jugadores, la atmósfera es creíble: la pista de hielo luce realista, mostrando reflejos e imperfecciones, así como las marcas

que dejan los frenazos. La iluminación de los estadios, los paneles electrónicos y las animaciones del público (banderas, reacciones) suponen una mejora respecto a juegos pasados.

Incluso fuera de la pista, la presentación mejora: los menús son más limpios, con transiciones fluidas y cámaras mejoradas en momentos clave como celebraciones o jugadas decisivas. En resumen, el apartado visual es convincente y se siente muy pulido aunque algún menñu es algo lento.

Jugabilidad: El corazón del Hockey hecho videojuego con una mejora táctica

Los ajustes que EA ha introducido en la pista de juego son notables, beneficiando tanto a novatos como a veteranos.

El cambio más notable es la I.A. de los porteros. Son menos predecibles, reaccionan de manera más realista y se anticipan mejor.

Esto obliga a los jugadores ofensivos a dejar de lado viejas mañas (como disparar fuerte sin más) y buscar nuevas estrategias.

Además, la autenticidad se dispara gracias al sistema ICE-Q 2.0, que integra datos reales de la NHL (EDGE).

Esto significa que cada atleta tiene rasgos de comportamiento específicos (player tendencies): cómo cubren el puck, qué tan precisos son sus tiros a las esquinas, o su tendencia a correr cerca del arco.

Las habilidades especiales, conocidas como X-Factors, también se han sofisticado, añadiendo niveles (tiers) que realmente diferencian el rendimiento de un jugador «Elite» de un «Especialista» en la misma habilidad, lo que añade un gran peso táctico

a la selección del equipo y a las estrategias definidas.

Mención aparte merece el modo Be A Pro, que ha sido sustancialmente renovado. La progresión ahora es más inmersiva, comenzando en torneos juveniles como el U20. El jugador debe lidiar con la prensa, las expectativas, los compañeros, y sus decisiones afectan su recorrido y reputación.

Además, la experiencia incluye un sistema de rendimiento (Form Score) que refleja los altibajos de manera relevante.

En cuanto a los modos clásicos (HUT y Franchise), se mantienen, pero con ajustes, como el sistema de temporadas e incentivos en HUT, y una mayor profundidad estratégica en Franchise gracias a la implementación de los X-Factors. Este equilibrio entre mantener lo que funcionaba y añadir lo nuevo asegura que el juego se sienta genuinamente fresco.

Música y Audio: Inmersión en el videojuego

El diseño de sonido en NHL 26 no es un mero relleno; acompaña la jugabilidad y la inmersión de manera sobresaliente.

La banda sonora oficial es generosa, con 36 pistas licenciadas de rock, alternativo y otros géneros que potencian los momentos de alta tensión.

Con 36 canciones licencias oficiales disponibles, NHL 26 ofrece una selección bastante generosa. La selección presente cubre bien estilos típicos del rock, alternativo y música que potencia los momentos de tensión dentro y fuera del hielo.

La ambientación sonora es espectacular: se oye el patinaje sobre el hielo, el impacto del puck contra las redes o la madera de forma convincente.

El público ya no es un ruido de fondo; sus reacciones son más intensas en los momentos críticos, y los comentaristas y árbitros suenan más naturales y hacen referencia a logros recientes. Incluso los menús, sobre todo en el modo Be A Pro, tienen música ambiente que varía para reflejar la tensión o la calma de la carrera del jugador, potenciando los momentos dramáticos como las celebraciones de la Stanley Cup.

Los Momentos que Definen la Experiencia

NHL 26 genera instantes memorables. El factor gráfico-sonoro convierte ganar un partido ajustado, remontar o anotar en tiempo extra en algo con gran peso emocional.

Destaca la narrativa personal de Be A Pro; ver el ascenso de tu jugador desde ligas menores, lidiando con presiones mediáticas, y compitiendo finalmente en la NHL, con cinematografía y decisiones reales, realmente engancha.

Además, la tensión ofensiva frente a la defensa es más satisfactoria, ya que los porteros son difíciles de superar y exigen un pensamiento estratégico por parte del atacante.

Si bien el juego brilla, hay que señalar oportunidades de mejora. Se han notado pequeñas demoras o «micro-tartamudeos» al navegar por menús complejos, especialmente al mostrar estadísticas elevadas. Asimismo, no todos los modos clásicos han recibido un nivel de innovación uniforme. También, la curva de aprendizaje ser empinada en niveles altos debido a los X-Factors y la dificultad de los porteros, aunque este desafío es positivo para quienes disfrutan de competencia exigente.

NHL 26 en PS5 se siente como la versión que muchos esperaban: pule la base, soluciona quejas históricas y profundiza en modos clave sin perder accesibilidad.

Con sus gráficos realistas, la música que acompaña de verdad, la atención al detalle en la jugabilidad, la mejora en los goalies y la renovación del modo Be A Pro, una apuesta muy recomendable. Es una excelente entrada a la saga y una mejora significativa para los seguidores.

Nuestra valoración es un sobresaliente y si te gusta el hockey recomendamos la compra.