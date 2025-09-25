Microsoft Flight Simulator 2024 llega a PlayStation 5 el 8 de diciembre

Compartir Facebook

Anoche, durante la retransmisión “State of Play” de Sony, Asobo Studio, en asociación con Xbox Game Studios, anunció que Microsoft Flight Simulator 2024 llega a PlayStation 5 y que ya se encuentra disponible para reservar. Quienes reserven las ediciones Deluxe, Premium Deluxe o Aviator tendrán acceso anticipado a partir del 3 de diciembre, y todas las reservas incluyen el famoso Northrop T38-A Talon. La disponibilidad general será el 8 de diciembre.

Por primera vez, los ‘simmers’ de PlayStation 5 podrán poner a prueba sus habilidades de aviación en el simulador de vuelo de consumo más avanzado del mundo, ofreciendo un nivel de realismo y autenticidad sin precedentes. Microsoft Flight Simulator 2024 incluye:

Hasta 125 aeronaves altamente detalladas, más de 40.000 aeropuertos y pistas de aterrizaje, más de 2.000 aeropuertos de planeadores y más de 80.000 helipuertos.

Un sistema de carrera, el primero de la franquicia, que desarrolla habilidades y proporciona acceso a misiones de extinción de incendios, búsqueda y rescate, construcción aérea, agricultura y mucho más.

Experiencias como desafíos de aterrizaje, carreras de rally, desafíos a baja altitud, modo Fotografía Mundial y una nueva Liga de Desafíos.

Por primera vez, los jugadores podrán romper la barrera del sonido en el primer jet civil supersónico de Estados Unidos, el demostrador XB-1 de Boom Supersonic.

Características exclusivas para PlayStation 5: aplicación de funciones inmersivas del mando DualSense, como gatillos adaptativos (respuesta a la velocidad, tipos de superficie, resistencia en pendientes) y altavoz del mando (comunicaciones de control de tráfico aéreo).

Cualquiera que desee contribuir a la experiencia en PlayStation antes del acceso anticipado y el lanzamiento está invitado a registrarse aquí para tener la oportunidad de participar en una beta cerrada. ¡El equipo de desarrollo agradecerá si te animas a compartir esta información en tu cobertura sobre esta noticia!

Ten en cuenta que esta beta cerrada no es representativa del juego final y no es una build de preview.

Para más información sobre el estreno de Microsoft Flight Simulator 2024 en PlayStation, consulta la publicación del Blog de PlayStation.