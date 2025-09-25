Microsoft Flight Simulator 2024 llega a PlayStation 5 el 8 de diciembre

Anoche, durante la retransmisión “State of Play” de Sony, Asobo Studio, en asociación con Xbox Game Studios, anunció que Microsoft Flight Simulator 2024 llega a PlayStation 5 y que ya se encuentra disponible para reservar. Quienes reserven las ediciones Deluxe, Premium Deluxe o Aviator tendrán acceso anticipado a partir del 3 de diciembre, y todas las reservas incluyen el famoso Northrop T38-A Talon. La disponibilidad general será el 8 de diciembre.
Por primera vez, los ‘simmers’ de PlayStation 5 podrán poner a prueba sus habilidades de aviación en el simulador de vuelo de consumo más avanzado del mundo, ofreciendo un nivel de realismo y autenticidad sin precedentes. Microsoft Flight Simulator 2024 incluye:
- Hasta 125 aeronaves altamente detalladas, más de 40.000 aeropuertos y pistas de aterrizaje, más de 2.000 aeropuertos de planeadores y más de 80.000 helipuertos.
- Un sistema de carrera, el primero de la franquicia, que desarrolla habilidades y proporciona acceso a misiones de extinción de incendios, búsqueda y rescate, construcción aérea, agricultura y mucho más.
- Experiencias como desafíos de aterrizaje, carreras de rally, desafíos a baja altitud, modo Fotografía Mundial y una nueva Liga de Desafíos.
- Por primera vez, los jugadores podrán romper la barrera del sonido en el primer jet civil supersónico de Estados Unidos, el demostrador XB-1 de Boom Supersonic.
- Características exclusivas para PlayStation 5: aplicación de funciones inmersivas del mando DualSense, como gatillos adaptativos (respuesta a la velocidad, tipos de superficie, resistencia en pendientes) y altavoz del mando (comunicaciones de control de tráfico aéreo).
Cualquiera que desee contribuir a la experiencia en PlayStation antes del acceso anticipado y el lanzamiento está invitado a registrarse aquí para tener la oportunidad de participar en una beta cerrada. ¡El equipo de desarrollo agradecerá si te animas a compartir esta información en tu cobertura sobre esta noticia!
Ten en cuenta que esta beta cerrada no es representativa del juego final y no es una build de preview.
Para más información sobre el estreno de Microsoft Flight Simulator 2024 en PlayStation, consulta la publicación del Blog de PlayStation.. Leer artículo completo en Frikipandi Microsoft Flight Simulator 2024 llega a PlayStation 5 el 8 de diciembre.