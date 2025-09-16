Las Garras de Awaji, la expansión de Assassin’s Creed Shadows ya está disponible Aquellos jugadores que reservaron el juego podrán acceder a ella de manera gratuita
¿Qué es Garras de Awaji?
Las Garras de Awaji es la nueva expansión dentro del universo de Assassin’s Creed, que forma parte de la historia de Assassin’s Creed Shadows. En esta expansión, los jugadores viajarán a un nuevo entorno lleno de desafíos, misterio y combate intenso, ampliando las horas de contenido dentro del más reciente título de la franquicia.
Con un desarrollo liderado por Ubisoft Burdeos, Las Garras de Awaji ofrece más de diez horas de contenido adicional. Este nuevo DLC, introduce nuevos personajes, misiones y un mapa exclusivo que ofrece una experiencia de juego totalmente fresca. Los fanáticos podrán explorar la región de Awaji, un lugar lleno de historia y secretos, mientras luchan por el control de antiguas reliquias y se enfrentan a una poderosa organización rival.
La expansión Las Garras de Awaji de Assassin’s Creed Shadows será lanzada el 16 de septiembre de 2025. Los jugadores podrán sumergirse en la nueva aventura desde ese día, a través de diversas plataformas. La expansión estará disponible en las principales plataformas de videojuegos. Los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC podrán disfrutar de la nueva experiencia en sus respectivos dispositivos.
Para poder acceder a Las Garras de Awaji, los jugadores claramente deben tener la versión base de Assassin’s Creed Shadows. La expansión estará disponible como contenido descargable y se podrá adquirir a través de las tiendas digitales oficiales de cada plataforma, como PlayStation Store, Microsoft Store, Steam y Epic Games Store. Para acceder a ella, deberás haber completado la campaña principal del juego.
Con Las Garras de Awaji, Ubisoft sigue ampliando el universo de Assassin’s Creed con una nueva aventura cargada de misterios y desafíos. El contenido estará disponible a partir del 16 de septiembre de 2025, es decir, en unas cuantas horas, para que los jugadores se sumerjan en otra etapa clave de la saga.