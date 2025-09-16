Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Las Garras de Awaji, la expansión de Assassin’s Creed Shadows ya está disponible Aquellos jugadores que reservaron el juego podrán acceder a ella de manera gratuita

Con un desarrollo liderado por Ubisoft Burdeos, Las Garras de Awaji ofrece más de diez horas de contenido adicional, incluyendo una región completamente nueva y una historia que continúa el viaje de Naoe y Yasuke. Para acceder al contenido de la expansión, que está ambientada tras los eventos del juego base, los jugadores tendrán que haber completado la historia principal.

¿Qué es Garras de Awaji?