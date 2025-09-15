Hoy EA SPORTS FC 26 presenta la banda sonora de FC 26, con grades estrellas de la música y el primer futbolista profesional dentro del soundtrack de la saga
La banda sonora de FC 26 incluye más de 100 canciones de grandes artistas musicales de todo el mundo, entre los que se encuentran Ed Sheeran, Fred again.., Skepta, JENNIE, PinkPantheress y el futbolista profesional Moise Kean (KMB).
Escucha la banda sonora completa de EA SPORTS FC™ 26 en Spotify y en la mayoría de plataformas de streaming.
Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) presenta la esperada banda sonora de EA SPORTS FC™ 26, reafirmando más de 20 años de legado en la influencia del panorama musical global. Fiel a su tradición de impulsar a futuros éxitos y referentes culturales, la banda sonora de este año incluye 109 temas de más de 30 países, con artistas consolidados y emergentes. Entre ellos destaca el internacional italiano Moise Kean, conocido en la música como KMB, quien hace historia al convertirse en el primer futbolista profesional en formar parte de un soundtrack de FC. Todos estos temas marcarán el ritmo de EA SPORTS FC 26, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre.
«Durante más de dos décadas, la banda sonora de EA SPORTS FC ha dado forma a la cultura global presentando a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros», afirmó Steve Schnur, Worldwide Executive & President of Music en Electronic Arts. «FC 26 es nuestra banda sonora más atrevida y diversa hasta la fecha, que se hace eco de la voz de la comunidad FC a través de la música y la cultura».
La innovadora lista de canciones de este año incluye temas del dos veces ganador del Grammy Fred again.., que vuelve a la lista musical de FC junto a la productora del año de Billboard Women in Music, PinkPantheress; y una canción inédita de la superestrella mundial y copropietario del club Ipswich Town, Ed Sheeran. También destaca a la estrella brasileña en ascenso Ebony, con su estilo atrevido y sus letras poderosas, al artista experimental de afrobeats Obongjayar; el trío nominado al Grammy HAIM; los pioneros del rock británico The Cure; y muchos más.
- Moise Kean (KMB) ha compartido: «El fútbol y la música son pasiones que unen a las personas en todo el mundo, sin importar sus diferencias. Ahora, formar parte de FC 26 no solo como jugador, sino también como artista, es un sueño hecho realidad».
- PinkPantheress ha comentado: «Que ‘Girl Like Me’ esté en la banda sonora de FC 26 es, sinceramente, una locura. Siempre me ha parecido bonito cómo el fútbol y la música pueden reunir a la gente sin esfuerzo. A mí me gusta hacer canciones que te hagan sentir algo, así que espero que, cuando suene un tema mío en el juego, la gente coja esa vibra y la lleve consigo. ¡Quién sabe, quizá hasta les ayude a marcar un gol o dos!».
- Ebony & AG Beatz han declarado: «Formar parte de la banda sonora de FC 26 es algo realmente especial para nosotros. El fútbol y la música conectan a personas de todo el mundo, y saber que nuestra canción la escucharán jugadores de todas partes, desde Brasil hasta Portugal y más allá, es algo inolvidable».
Además de 27 temas inéditos, la banda sonora de FC 26 también incluye canciones muy esperados de la cantautora Joy Crookes, nominada a los premios BRIT y famosa por su conmovedora mezcla de R&B, jazz e influencias del sur de Asia, y de Alewya, la artista londinense conocida por fusionar sonidos electrónicos, afrobeat y alternativos.
A través de la banda sonora de FC 26, EA SPORTS FC sigue consolidando su reputación como creador de tendencias culturales. Las bandas sonoras anteriores han contado con talentos emergentes que se han convertido en nombres muy conocidos, como Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon y Alex Spencer. Estos artistas han creado momentos que trascienden el terreno de juego y celebran la cultura, el arte y el poder de la música para unir a las personas.
Os dejamos la lista completa
|ARTIST
|SONG
|COUNTRY
|Ácido Pantera ft. Cantora De Barro
|Pájaro Cantor
|Colombia
|Alewya
|Selah
|UK
|Aminé
|Vacay
|USA
|Animal Collective
|Love On the Big Screen
|USA
|AR/CO x Punctual x NewEra
|Generation Love
|UK, Australia
|Artemas
|this ones gonna hurt me
|UK
|Baby Universe
|We Can Pretend
|UK
|Bag Raiders, Panama
|Flowers
|Australia
|Barry Can’t Swim & O’Flynn
|Kimpton
|UK
|Bearcubs
|Take Me Home
|Germany
|Big Wild ft. iDA HAWK
|Universe
|US
|Bou ft. DRS
|Mercy
|Bou – Algerian-British musician
DRS – UK
|Boy Amor
|Surfin’
|France
|Brent de la Cruz
|Save Your Breath
|USA
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|IMPOSTOR
|Argentina
|Catching Flies
|Iajo
|UK
|cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich
|Lately
|UK
|corto.alto
|DON’T LISTEN
|Scotland
|D.O.D ft. RAHH
|Sunshine
|UK
|Deki Alem
|Fun
|Sweden
|Djo
|Back On You
|USA
|DNMO & Confz
|Slumber
|UK
|Dominic Fike
|upset & aggressive
|US
|DYSTINCT, 3robi
|MA3LISH
|DYSTINCT: Morocco, born in Belgium
3robi: Morocco, born in the Netherlands
|Ebony & AG Beatz
|Festas e Manequins
|Brazil
|Ed Sheeran
|Symmetry
|UK
|Falle Nioke
|Heaviness
|Guinea, living in the UK
|Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin
|Flores Blancas
|Colombia, France
|Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)
|Victory Lap
|Fred again.. – UK
Skepta – Nigeria/UK
PlaqueBoyMax – US
|Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco
|Bang Bang
|Friction – UK
Stylo G – Jamaica
Riko Dan – UK
Frisco – UK
|Good Neighbours
|People Need People
|UK
|Graft
|Headliner
|UK
|Gurriers
|Erasure
|Ireland
|HAIM
|Gone
|USA
|hard life
|y3llow bike
|UK
|Haute & Freddy
|Fields of Versailles
|USA
|INJI
|GOOD TIME GIRL
|Türkiye
|Jack Garratt
|Higher
|UK
|Jadu Heart
|U
|UK
|Jalen Ngonda
|Just As Long As We’re Together
|USA
|Jazz Alonso
|SCORPION
|Spain
|JENNIE
|like JENNIE
|South Korea
|Jersey
|Colors Turn Grey
|France
|Joalin
|Camaleón
|Finland
|John Glacier
|Emotions
|UK
|Joy Crookes
|Fade Your Heart
|UK
|Joy Overmono & Skiifall
|Lippy
|UK
|KILIMANJARO ft. AMAKA
|Better Days
|Scotland
|King Princess
|Cry Cry Cry
|USA
|Kinky
|Sonido de la Casa
|Mexico
|KMB
|BOMBAY
|Italy
|Kofi Stone
|Colours In My Mind
|UK
|Kojey Radical
|Conversation
|UK
|Labrinth
|Stardust
|UK
|Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly
|Flood
|UK
|Liza ft. 7
|PARALLEL
|Japan
|Lover’s Skit
|Poor Business Man
|Sweden
|Malka
|Jilala
|Israel
|Master Peace
|Spin The Block
|UK
|Master Peace
|There’s No More Underground
|UK
|Mei Semones
|Dumb Feeling
|US
|Mergui
|Risk It All
|Israel
|Mild Minds
|LAST CHANCE
|Australia
|MORN
|Modern Man
|Wales
|Moses Yoofee Trio ft. ENNY
|GREEN LIGHT
|Germany
|Mumzy Stranger, Muza
|KI KORI
|Mumzy is UK-born, Bangladeshi
Muza is New York-based, Bangladeshi
|Myd
|Our Home
|France
|Myles Smith
|Gold
|England
|Nick León ft. Esty & Mediopicky
|Millennium Freak
|Colombia
|Obongjayar
|Not In Surrender
|Nigerian, lives in UK
|Original Koffee
|KOFFEE
|Jamaica
|Pahua
|Gritar
|Mexico
|Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
|Passe A Respeitar
|Brazil
|PARTYOF2
|all 4 the best
|USA
|PinkPantheress
|Girl Like Me
|UK
|PLS&TY ft. Sofiya Nzau
|Your Love (Antdot Remix)
|Australia
|Polo & Pan (ft. Metronomy)
|Disco Nap
|P&P: France; Metronomy: England
|Pulp
|Spike Island
|UK
|Raf Saperra & Ikky
|Ni Billo
|UK (Raf Saperra) and Canada (Ikky)
|Reaper
|Shark
|USA
|reezy
|SABÍA QUE NO
|Germany
|Rels B
|UYUNI
|Spain
|RIO KOSTA
|Mountain Top
|USA
|Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan
|London’s Burning
|Rudimental – UK
Idris Elba – UK
Peter Xan – Nigerian-British
|Sammy Virji, Skepta
|Cops & Robbers
|Sammy Virji – UK
Skepta – Nigerian-British
|Sampa The Great
|Can’t Hold Us
|Zambia
|Saya Gray
|..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
|Canada/Japan
|sheng
|BENZ 奔驰
|France
|Silver Gore
|All The Good Men
|UK
|Sofia Kourtesis
|Sisters
|Peruvian born, Berlin based
|SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]
|Miçanga
|SOMETHING ELSE Brazil
Stephan Jolk Italy
(feat. BaianaSystem) Brazil
with Alok Brazil
Kawz Brazil
|Sonnee ft. Caleb Virgo
|Heartfalls
|UK
|Soulwax
|Run Free
|Belgium
|Starjunk 95
|Beat Keep Rockin’
|US
|Sudan Archives
|DEAD
|USA
|Taiki Nulight x P Money x Jolie P
|Stay In Your Lane
|P Money [UK], Jolie P [UK], Taiki Nulight [UK]
|The Cure
|And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
|UK
|The Glitch Mob
|Wild Inside
|US
|Tom Grennan
|Cool With That
|UK
|Tshegue
|MOTO
|France & The Democratic Republic of Congo
|UFOs
|UFO
|France
|VLURE ft. Psweatpants
|Something Real
|Scotland
|Wesley Joseph ft. Danny Brown
|Peace of Mind
|Wesley Joseph – UK
Danny Brown – US
|Wet Leg
|pond song
|England
|Weval
|MOVING ON
|Netherlands
|Woodcamp
|Eatin’ Good
|Netherlands
|Yazmin Lacey
|Ain’t I Good For You
|UK
|Young Miko
|Wassup
|Puerto Rico
|Yuno
|Gimme Ocean
|USA
Ya se pueden realizar reservas de EA SPORTS FC 26, que se lanzará para-PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo para jugar el 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition a partir del 19 de septiembre de 2025*.
Para obtener más información sobre EA SPORTS FC 26, visita ea.com/fc26 y asegúrate de seguir nuestras redes sociales globales para estar al tanto de las últimas noticias y anuncios sobre EA SPORTS FC.