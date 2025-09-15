EA SPORTS FC 26 presenta la banda sonora



Hoy EA SPORTS FC 26 presenta la banda sonora de FC 26, con grades estrellas de la música y el primer futbolista profesional dentro del soundtrack de la saga

La banda sonora de FC 26 incluye más de 100 canciones de grandes artistas musicales de todo el mundo, entre los que se encuentran Ed Sheeran, Fred again.., Skepta, JENNIE, PinkPantheress y el futbolista profesional Moise Kean (KMB).

Escucha la banda sonora completa de EA SPORTS FC™ 26 en Spotify y en la mayoría de plataformas de streaming.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) presenta la esperada banda sonora de EA SPORTS FC™ 26, reafirmando más de 20 años de legado en la influencia del panorama musical global. Fiel a su tradición de impulsar a futuros éxitos y referentes culturales, la banda sonora de este año incluye 109 temas de más de 30 países, con artistas consolidados y emergentes. Entre ellos destaca el internacional italiano Moise Kean, conocido en la música como KMB, quien hace historia al convertirse en el primer futbolista profesional en formar parte de un soundtrack de FC. Todos estos temas marcarán el ritmo de EA SPORTS FC 26, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre.

«Durante más de dos décadas, la banda sonora de EA SPORTS FC ha dado forma a la cultura global presentando a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros», afirmó Steve Schnur, Worldwide Executive & President of Music en Electronic Arts. «FC 26 es nuestra banda sonora más atrevida y diversa hasta la fecha, que se hace eco de la voz de la comunidad FC a través de la música y la cultura».

La innovadora lista de canciones de este año incluye temas del dos veces ganador del Grammy Fred again.., que vuelve a la lista musical de FC junto a la productora del año de Billboard Women in Music, PinkPantheress; y una canción inédita de la superestrella mundial y copropietario del club Ipswich Town, Ed Sheeran. También destaca a la estrella brasileña en ascenso Ebony, con su estilo atrevido y sus letras poderosas, al artista experimental de afrobeats Obongjayar; el trío nominado al Grammy HAIM; los pioneros del rock británico The Cure; y muchos más.

  • Moise Kean (KMB) ha compartido: «El fútbol y la música son pasiones que unen a las personas en todo el mundo, sin importar sus diferencias. Ahora, formar parte de FC 26 no solo como jugador, sino también como artista, es un sueño hecho realidad».
  • PinkPantheress ha comentado: «Que ‘Girl Like Me’ esté en la banda sonora de FC 26 es, sinceramente, una locura. Siempre me ha parecido bonito cómo el fútbol y la música pueden reunir a la gente sin esfuerzo. A mí me gusta hacer canciones que te hagan sentir algo, así que espero que, cuando suene un tema mío en el juego, la gente coja esa vibra y la lleve consigo. ¡Quién sabe, quizá hasta les ayude a marcar un gol o dos!».
  • Ebony & AG Beatz han declarado: «Formar parte de la banda sonora de FC 26 es algo realmente especial para nosotros. El fútbol y la música conectan a personas de todo el mundo, y saber que nuestra canción la escucharán jugadores de todas partes, desde Brasil hasta Portugal y más allá, es algo inolvidable».

Además de 27 temas inéditos, la banda sonora de FC 26 también incluye canciones muy esperados de la cantautora Joy Crookes, nominada a los premios BRIT y famosa por su conmovedora mezcla de R&B, jazz e influencias del sur de Asia, y de Alewya, la artista londinense conocida por fusionar sonidos electrónicos, afrobeat y alternativos.

A través de la banda sonora de FC 26, EA SPORTS FC sigue consolidando su reputación como creador de tendencias culturales. Las bandas sonoras anteriores han contado con talentos emergentes que se han convertido en nombres muy conocidos, como Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon y Alex Spencer. Estos artistas han creado momentos que trascienden el terreno de juego y celebran la cultura, el arte y el poder de la música para unir a las personas.

Os dejamos la lista completa

ARTISTSONGCOUNTRY
Ácido Pantera ft. Cantora De BarroPájaro CantorColombia
AlewyaSelahUK
AminéVacayUSA
Animal CollectiveLove On the Big ScreenUSA
AR/CO x Punctual x NewEraGeneration LoveUK, Australia
Artemasthis ones gonna hurt meUK
Baby UniverseWe Can PretendUK
Bag Raiders, PanamaFlowersAustralia
Barry Can’t Swim & O’FlynnKimptonUK
BearcubsTake Me HomeGermany
Big Wild ft. iDA HAWKUniverseUS
Bou ft. DRSMercyBou – Algerian-British musician
DRS – UK
Boy AmorSurfin’France
Brent de la CruzSave Your BreathUSA
CA7RIEL & Paco AmorosoIMPOSTORArgentina
Catching FliesIajoUK
cheapcuts ft. Benjamin Francis LeftwichLatelyUK
corto.altoDON’T LISTENScotland
D.O.D ft. RAHHSunshineUK
Deki AlemFunSweden
DjoBack On YouUSA
DNMO & ConfzSlumberUK
Dominic Fikeupset & aggressiveUS
DYSTINCT, 3robiMA3LISHDYSTINCT: Morocco, born in Belgium
3robi: Morocco, born in the Netherlands
Ebony & AG BeatzFestas e ManequinsBrazil
Ed SheeranSymmetryUK
Falle NiokeHeavinessGuinea, living in the UK
Faul & Wad, 4Rain, Anlly MarinFlores BlancasColombia, France
Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)Victory LapFred again.. – UK
Skepta – Nigeria/UK
PlaqueBoyMax – US
Friction ft. Stylo G, Riko Dan & FriscoBang BangFriction – UK
Stylo G – Jamaica
Riko Dan – UK
Frisco – UK
Good NeighboursPeople Need PeopleUK
GraftHeadlinerUK
GurriersErasureIreland
HAIMGoneUSA
hard lifey3llow bikeUK
Haute & FreddyFields of VersaillesUSA
INJIGOOD TIME GIRLTürkiye
Jack GarrattHigherUK
Jadu HeartUUK
Jalen NgondaJust As Long As We’re TogetherUSA
Jazz AlonsoSCORPIONSpain
JENNIElike JENNIESouth Korea
JerseyColors Turn GreyFrance
JoalinCamaleónFinland
John GlacierEmotionsUK
Joy CrookesFade Your HeartUK
Joy Overmono & SkiifallLippyUK
KILIMANJARO ft. AMAKABetter DaysScotland
King PrincessCry Cry CryUSA
KinkySonido de la CasaMexico
KMBBOMBAYItaly
Kofi StoneColours In My MindUK
Kojey RadicalConversationUK
LabrinthStardustUK
Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild SanellyFloodUK
Liza ft. 7PARALLELJapan
Lover’s SkitPoor Business ManSweden
MalkaJilalaIsrael
Master PeaceSpin The BlockUK
Master PeaceThere’s No More UndergroundUK
Mei SemonesDumb FeelingUS
MerguiRisk It AllIsrael
Mild MindsLAST CHANCEAustralia
MORNModern ManWales
Moses Yoofee Trio ft. ENNYGREEN LIGHTGermany
Mumzy Stranger, MuzaKI KORIMumzy is UK-born, Bangladeshi
Muza is New York-based, Bangladeshi
MydOur HomeFrance
Myles SmithGoldEngland
Nick León ft. Esty & MediopickyMillennium FreakColombia
ObongjayarNot In SurrenderNigerian, lives in UK
Original KoffeeKOFFEE Jamaica
PahuaGritarMexico
Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ ChernobylPasse A RespeitarBrazil
PARTYOF2all 4 the bestUSA
PinkPantheressGirl Like MeUK
PLS&TY ft. Sofiya NzauYour Love (Antdot Remix)Australia
Polo & Pan (ft. Metronomy)Disco NapP&P: France; Metronomy: England
PulpSpike IslandUK
Raf Saperra & IkkyNi BilloUK (Raf Saperra) and Canada (Ikky)
ReaperSharkUSA
reezySABÍA QUE NOGermany
Rels BUYUNISpain
RIO KOSTAMountain TopUSA
Rudimental ft. Idris Elba & Peter XanLondon’s BurningRudimental – UK
Idris Elba – UK
Peter Xan – Nigerian-British
Sammy Virji, SkeptaCops & RobbersSammy Virji – UK
Skepta – Nigerian-British
Sampa The GreatCan’t Hold UsZambia
Saya Gray..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )Canada/Japan
shengBENZ 奔驰France
Silver GoreAll The Good MenUK
Sofia KourtesisSisters Peruvian born, Berlin based
SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]MiçangaSOMETHING ELSE    Brazil
Stephan Jolk               Italy
(feat. BaianaSystem)  Brazil
with Alok                     Brazil
Kawz                          Brazil
Sonnee ft. Caleb VirgoHeartfallsUK
SoulwaxRun FreeBelgium
Starjunk 95Beat Keep Rockin’US
Sudan ArchivesDEADUSA
Taiki Nulight x P Money x Jolie PStay In Your LaneP Money [UK], Jolie P [UK], Taiki Nulight [UK]
The CureAnd Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)UK
The Glitch MobWild InsideUS
Tom GrennanCool With ThatUK
TshegueMOTOFrance & The Democratic Republic of Congo
UFOsUFOFrance
VLURE ft. PsweatpantsSomething RealScotland
Wesley Joseph ft. Danny BrownPeace of MindWesley Joseph – UK
Danny Brown – US
Wet Legpond songEngland
WevalMOVING ONNetherlands
WoodcampEatin’ GoodNetherlands
Yazmin LaceyAin’t I Good For YouUK
Young MikoWassupPuerto Rico
YunoGimme OceanUSA

Ya se pueden realizar reservas de EA SPORTS FC 26, que se lanzará para-PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 estará disponible en todo el mundo para jugar el 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition a partir del 19 de septiembre de 2025*.

Para obtener más información sobre EA SPORTS FC 26, visita ea.com/fc26 y asegúrate de seguir nuestras redes sociales globales para estar al tanto de las últimas noticias y anuncios sobre EA SPORTS FC.

